O tempo das tâmaras chegou

A legitimidade se constrói com ação e resultados. No setor mineral, essa agenda é essencial: não existe mineração sustentável sem legitimidade social, e não há legitimidade sem diversidade. Organizações diversas são mais inovadoras, produtivas e preparadas para dialogar com os territórios onde atuam.





Nos últimos anos, a jornada do setor mineral brasileiro mostra evolução. A pauta de diversidade, equidade e inclusão (DE&I) deixou de ser apenas de Recursos Humanos para se tornar estratégica.





O papel do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) foi fundamental. Desde 2019, o setor conta com a Carta Compromisso e suas 29 metas ESG, fortalecida em 2025 por um planejamento estratégico.





Na Diversibram 2026 – maior evento sobre diversidade, CEOs assinaram um compromisso de DE&I, assumindo responsabilização pelos avanços. A diversidade avançou com mais governança, metas e conexão com a competitividade.





Sempre resgato um antigo ditado árabe: “quem planta tâmaras, não colhe tâmaras”, pois a árvore levava até 100 anos para dar frutos. Quando um jovem questionou um sábio sobre investir tempo nisso, ele respondeu: “Se todos pensassem assim, ninguém colheria tâmaras”.





Essa metáfora sempre me conectou ao legado que deixamos. Mas, ao visitar uma plantação no Egito recentemente, descobri que, com intencionalidade, tecnologia e gestão, hoje é possível colher tâmaras em cinco anos.