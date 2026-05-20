O CPF do imóvel e o fim dos aluguéis “invisíveis”

Se existe uma empresa operando em um imóvel, consumindo energia, emitindo NF e exercendo atividade econômica, mas não há relação jurídica compatível com o proprietário do referido imóvel, isso ensejará uma fiscalização muito mais rigorosa.





Nessas situações, o novo regulamento permite que a administração tributária arbitre o valor do aluguel com base no chamado “valor de referência” do imóvel, calculado a partir de características do bem e de dados de mercado.





Em outras palavras: o contrato deixa de ser o único parâmetro. Se o valor não for declarado, ou mesmo que seja declarado, não seja coerente com a realidade econômica do imóvel, o Fisco poderá desconsiderá-lo.





O problema se torna ainda maior em operações entre partes relacionadas. Holdings patrimoniais, imóveis utilizados por empresas do mesmo grupo, cessões gratuitas a sócios ou familiares e aluguéis artificialmente reduzidos entram diretamente no radar da nova tributação.