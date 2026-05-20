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Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e Jorge Abikair Neto

Artigo de Opinião

Carlos Eduardo é juiz de Direito, professor da FDV, mestre em direito e garantias fundamentais e membro do CNPCP. Jorge é diretor-executivo da FDV e mestre em direito e garantias fundamentais
Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e Jorge Abikair Neto

O policial pode esperar o primeiro tiro?

Juízes, promotores, gestores públicos precisam, cada vez mais, compreender o cotidiano das operações. Entender o tempo das decisões, a pressão, o risco envolvido
Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e Jorge Abikair Neto
Carlos Eduardo é juiz de Direito, professor da FDV, mestre em direito e garantias fundamentais e membro do CNPCP. Jorge é diretor-executivo da FDV e mestre em direito e garantias fundamentais

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 15:23

Publicado em 

20 mai 2026 às 15:23

Essa é uma pergunta que, colocada de forma direta, parece ter uma resposta óbvia.

 

Mas, na prática, não é tão simples assim.

 

O policial que está na rua, em uma operação, diante de uma situação de risco real, não pode agir como alguém que espera para reagir depois. Ele está ali justamente para proteger, para antecipar, para evitar que o pior aconteça.

 

E isso exige decisão.

 

Exige preparo, responsabilidade e, acima de tudo, segurança para agir dentro da lei.

 

O problema é que, muitas vezes, esse mesmo policial atua sob um ambiente de incerteza. Entre o dever de agir e o receio de ser posteriormente tratado como alguém que extrapolou.

 

Isso não faz bem para ninguém.

 

Nem para o policial. Nem para a sociedade.

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Durante o evento Brasil sob Ameaça, esse ponto apareceu de forma recorrente. A necessidade de aproximar quem decide das realidades de quem está na ponta.

 

Juízes, promotores, gestores públicos precisam, cada vez mais, compreender o cotidiano das operações. Entender o tempo das decisões, a pressão, o risco envolvido.

Isso não significa ausência de limites.

 

Muito pelo contrário.

 

Significa criar critérios claros, segurança jurídica e um ambiente em que o policial possa agir corretamente sem medo paralisante.

 

O policial não pode ser visto como inimigo. Ele é parte da solução.

 

Garantir que ele atue com firmeza, dentro da lei, com respaldo institucional, é proteger a sociedade como um todo.

 

Porque, no fim, a pergunta continua.

 

E a resposta também deveria ser clara.

 

O policial não pode esperar o primeiro tiro.

 

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