O policial pode esperar o primeiro tiro?

Essa é uma pergunta que, colocada de forma direta, parece ter uma resposta óbvia.

Mas, na prática, não é tão simples assim.

O policial que está na rua, em uma operação, diante de uma situação de risco real, não pode agir como alguém que espera para reagir depois. Ele está ali justamente para proteger, para antecipar, para evitar que o pior aconteça.

E isso exige decisão.

Exige preparo, responsabilidade e, acima de tudo, segurança para agir dentro da lei.

O problema é que, muitas vezes, esse mesmo policial atua sob um ambiente de incerteza. Entre o dever de agir e o receio de ser posteriormente tratado como alguém que extrapolou.

Isso não faz bem para ninguém.

Nem para o policial. Nem para a sociedade.