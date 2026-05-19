Seu filho, mesmo jovem, já pode estar endividado

Pais e mães saem cedo, chegam tarde, e o contato humano que ajuda a estruturar emocionalmente uma criança vai sendo substituído por conveniências: a tela que entretém, o aplicativo que entrega, a plataforma que valida.





O cérebro em formação é especialmente sensível à ausência de vínculos afetivos sólidos. Na falta do cuidado externo — o abraço, a conversa, o olhar de quem nos conhece — muitos jovens acabam buscando formas rápidas de compensação emocional. E o consumo pode se tornar uma delas.





Cada compra libera estímulos de prazer. Cada “curtida” alivia, ainda que por instantes, a sensação de invisibilidade. O produto vira afeto. A marca, identidade.





Essa lógica segue uma progressão preocupante. Ainda muito jovens, adolescentes já influenciam decisões de consumo dentro de casa. Na adolescência, padrões de consumo compulsivo frequentemente começam a se consolidar. Mais tarde, plataformas de apostas esportivas encontram um público emocionalmente vulnerável e altamente conectado. Na vida adulta, o resultado pode aparecer em forma de dívidas, frustração e dependência financeira.





O DataSenado revelou que mais de 22 milhões de brasileiros apostaram em bets em apenas um mês. A maioria era formada por pessoas entre 16 e 39 anos, e 42% delas já estavam endividadas antes mesmo de apostar.





As apostas não criaram essa vulnerabilidade. Em muitos casos, apenas encontraram jovens que já buscavam em estímulos externos aquilo que não encontravam em suas relações pessoais. O mercado conhece essa dinâmica com precisão. Algoritmos treinados para vender conseguem identificar momentos de maior fragilidade emocional e se apresentar como solução imediata.





O resultado é previsível: endividamento, frustração e uma geração que, muitas vezes, passa a confundir consumo com pertencimento.