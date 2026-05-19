A ciência reforça: exercitar o corpo pode ajudar pacientes com câncer

A atividade física já é amplamente reconhecida como uma importante aliada na prevenção de diversas doenças, entre elas o câncer. Mas, cada vez mais, a ciência também reforça outro aspecto igualmente relevante: movimentar o corpo pode fazer diferença até mesmo depois do diagnóstico oncológico, influenciando diretamente a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes.





Um estudo publicado recentemente no Jama Network trouxe evidências importantes nesse sentido. A pesquisa analisou dados de mais de 17 mil sobreviventes de diferentes tipos de câncer — incluindo pulmão, reto, ovário, bexiga, rim, endométrio e boca — e identificou um padrão consistente: pacientes fisicamente ativos apresentaram menor risco de morte relacionado à doença.





O dado talvez mais impactante seja outro: mesmo pessoas sedentárias antes do diagnóstico tiveram benefícios importantes ao iniciar uma rotina de exercícios posteriormente. Ou seja, nunca é tarde para começar.