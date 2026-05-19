Currículos envelhecem em silêncio enquanto a tecnologia se reinventa em meses

A conta não fecha na mesa do CEO. O país nunca formou tantos profissionais e nunca foi tão difícil contratar. Oito em cada dez empresas brasileiras têm dificuldade para preencher vagas, segundo a ManpowerGroup. É o pior número da série histórica. A CNI confirma: o nível de indústrias afetadas pela falta de mão de obra qualificada bateu recorde.





Nos serviços, o "apagão de talentos" já freia expansão e empurra salários para cima sem que a produtividade acompanhe. A economia cresce abaixo do potencial porque, no chão da operação, falta gente preparada e o problema deixou de caber na agenda do RH.





Como chegamos aqui num país que distribui mais diplomas do que nunca? A resposta incomoda: o problema não é de quantidade, é de qualidade. E qualidade, em educação, virou sinônimo de conexão com a realidade.