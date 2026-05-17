STJ e Airbnb: o novo equilíbrio entre propriedade e convivência em condomínios

O STJ considerou critérios como frequência de anúncios em plataformas digitais, ausência de vínculo pessoal entre locador e locatário, rotatividade de ocupantes e intermediação remunerada por aplicativos. Presentes esses elementos, o uso do imóvel impacta diretamente a dinâmica condominial e deve ser submetido à deliberação coletiva.





Do ponto de vista jurídico, o entendimento reforça que a propriedade não é absoluta e encontra limites na convivência coletiva. O art. 1.336, IV, do Código Civil impõe ao condômino o dever de não utilizar a unidade de forma prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos demais. Já o art. 1.351 estabelece o quórum qualificado de dois terços para alteração da convenção condominial, reforçando sua centralidade normativa. Viver em condomínio implica reconhecer a necessidade de equilíbrio entre interesses individuais e coletivos.





Na prática, a decisão traz mais segurança jurídica a um tema antes marcado por forte divergência nos tribunais. Ao exigir autorização expressa ou deliberação qualificada, o STJ fortalece a convenção condominial como instrumento essencial de organização da vida em comunidade e reduz o espaço para interpretações conflitantes.





Esse ponto é relevante porque a ausência de uniformidade jurisprudencial gerava insegurança, com conflitos recorrentes entre condôminos, proprietários e administradoras, muitas vezes sem critérios claros de solução.





Por outro lado, não se pode ignorar o impacto econômico da decisão. A locação por curta temporada se consolidou como importante fonte de renda e como expressão de uma nova lógica de uso dos imóveis urbanos, impulsionada por plataformas digitais.