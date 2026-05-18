Novas regras, novas chances: sua casa própria pode estar mais perto

Em abril deste ano, o Minha Casa Minha Vida ganhou novas regras. O governo federal ampliou os limites de renda, elevou o teto dos imóveis financiáveis e reduziu os juros em todas as faixas. Na prática, famílias que antes estavam fora dos critérios agora se enquadram.





A dúvida mais comum entre quem procura construtoras com empreendimentos disponíveis dentro do programa não é sobre o imóvel, mas sim sobre si mesmo: "Será que eu consigo?". Com as atualizações recentes, a resposta mudou para boa parte dessas pessoas.





Até 2025, o programa atendia famílias com renda de até R$ 8 mil e financiava imóveis com teto de R$ 350 mil. Na faixa 4, a renda máxima era de R$ 12 mil com imóveis de até R$ 500 mil. Com as novas regras, os limites de renda passaram para R$ 3,2 mil na faixa 1, R$ 5 mil na faixa 2, R$ 9,6 mil na faixa 3 e R$ 13 mil na faixa 4. O teto dos imóveis também subiu: na faixa 3, chegou a R$ 400 mil; na faixa 4, a R$ 600 mil. Quem estava na fronteira dos critérios anteriores acessa agora juros mais baixos e maior capacidade de compra.