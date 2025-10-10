Construtoras lançam 680 novas unidades do Minha Casa Minha Vida na Serra

A entrega do Vista Tropical, da Morar Construtora, está prevista para março de 2028. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

O segmento econômico é um dos que mais tem crescido em lançamentos no Espírito Santo. Dados do 45° Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) mostram que esse segmento já corresponde a 40,22% dos imóveis em construção no Estado, totalizando 6.732 unidades.

O município da Serra é onde se concentra a maior parte desses lançamentos, 3.534 unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). E mais dois novos empreendimentos dentro do programa vão chegar, este mês, ao município: o primeiro, da Morar, foi apresentado no dia 4, no bairro Jardim Tropical; e o outro, previsto para a próxima semana, dia 14, da MRV, será em Laranjeiras.

As unidades térreas do Vista Tropical possuem quintal privativo. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Com o nome de Vista Tropical, a Morar realizou o lançamento do seu primeiro condomínio-clube no bairro Jardim Tropical, que fica a 10 minutos de Vitória. Com previsão de entrega para março de 2028, o condomínio conta com três torres, totalizando 248 unidades de 2 e 3 quartos. Os preços partem de R$ 271 mil e há opções de plantas no térreo com quintal privativo.

Já o GIardino de Florença, da MRV, ficará localizado de frente para o Parque da Cidade, em Laranjeiras e terá 432 unidades distribuídas em três torres. Os apartamentos terão opções com suíte e varanda, todos com vaga de garagem, sendo algumas delas cobertas.

Giardino de Florença terá 432 unidades distribuídas em três torres. Crédito: MRV/Divulgação

A área de lazer inclui piscina adulto e infantil, salão de festas com copa, churrasqueira, pet care e pet place, playground, espaço zen, futmesa, área funcional, horta, praça do bem-estar, miniquadra, quadra de areia e redário. As unidades poderão ser adquiridas a partir de R$ 350 mil. Além disso, o empreendimento contará com dez lojas comerciais, também disponíveis para venda, a partir de outubro.

A área de lazer do Giardino de Florença inclui piscina adulto e infantil. Crédito: MRV/Divulgação

“O projeto busca atender a uma demanda por condomínios que ofereçam espaços de convivência mais amplos e bem equipados. Mais do que moradia, as pessoas têm buscado lugares que proporcionem mais qualidade de vida em sua rotina”, acrescenta a gestora comercial da MRV no Estado, Werlla Poleze.

Corretoras Premium se reúnem em evento de treinamento

Corretoras se reuniram para treinamento. Crédito: Divulgação

O grupo Corretora Premium realizou, na última semana, um evento de treinamento para as corretoras integrantes. O assunto foi sobre estudo de mercado de terceiros e imóveis prontos com insights sobre o segmento. Durante o encontro foi lançado o benefício de descontos exclusivos para as integrantes.

“O Corretora Premium não é só um grupo, é uma rede de mulheres que transformam o mercado imobiliário capixaba. É inspirador ver como nosso grupo está crescendo e se fortalecendo cada vez mais, unindo conhecimento, network e oportunidades reais.”, afirma Marcella Surlo, uma das fundadoras do grupo.

Inadimplência de aluguel no ES recua e fica abaixo da média nacional, aponta índice

De acordo com o Índice Superlógica, a taxa no Estado caiu de 2,86% em julho para 2,43% em agost. Crédito: Shutterstock

O Espírito Santo registrou queda na inadimplência de aluguel em agosto de 2025, interrompendo uma sequência de quatro altas consecutivas. De acordo com o Índice Superlógica, a taxa no Estado caiu de 2,86% em julho para 2,43% em agosto, ficando abaixo da média nacional, que foi de 3,76% no mesmo período.

Em Vitória, o indicador se mostrou ainda mais baixo: a inadimplência ficou em 2%, sendo a primeira vez que o estudo divulga o dado específico da cidade. O Estado também apresentou melhora em relação a agosto de 2024, quando a taxa era de 2,68%. O índice é calculado com base em dados anonimizados de mais de 900 mil clientes em todo o país.

“O Espírito Santo demonstra resiliência, mas ainda requer atenção aos indicadores macroeconômicos, como inflação e juros, que impactam diretamente o pagamento de contas pelas famílias”, afirma Manoel Gonçalves, Diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica.

Nazca lança IA para corretores

Breno Peixoto: "A Iza é uma ferramenta feita para o corretor, que centraliza informações, organiza os dados e otimiza o tempo do profissional". Crédito: Divulgação

A lançou oficialmente a Iza, sua inteligência artificial própria desenvolvida para o mercado imobiliário capixaba. Apresentada no dia 2 de outubro, a ferramenta tem como objetivo centralizar informações, organizar dados e agilizar o atendimento a clientes, permitindo que corretores otimizem seu tempo e potencializem vendas.

De acordo com Breno Peixoto, CEO da Nazca, a Iza foi criada para transformar leads em vendas de forma mais eficiente. “O grande desafio é como transformar o lead em venda. Foi pensando nisso que a Nazca criou a Iza: uma ferramenta feita para o corretor, que centraliza informações, organiza os dados e otimiza o tempo do profissional. Basta perguntar e a Iza vai atender, respondendo dúvidas e criando possibilidades de contato mais ágil com o cliente”, afirma.

Housi lança prédio-escola em Vitória

A expansão no Espírito Santo consolida a estratégia da empresa, que no ano passado recebeu investimento do Funses. Crédito: Housi/Grupo Reserva/Residência Engenharia/Divulgação

A Housi vai estrear as operações do seu primeiro prédio-escola em Vitória, destinado à capacitação de operadores de gestão de hospedagem de todo o país. A iniciativa faz parte da Housi Education, plataforma criada para padronizar processos e promover formação técnica em larga escala no setor.

A expansão no Espírito Santo consolida a estratégia da empresa, que no ano passado recebeu investimento do Fundo Soberano do Estado (Funses). A meta é transformar a região em um hub para impulsionar a expansão da empresa rumo aos mercados do Centro-Oeste e Nordeste. Atualmente, a Housi possui 15 clientes ativos no Estado, totalizando mais de 3 mil unidades residenciais e 90 mil m² de área construída. A operação já gerou mais de 3.200 empregos diretos e indiretos, com projeção de faturamento anual de R$ 60 milhões.

Segundo Alexandre Frankel, CEO da Housi, a escolha pelo Espírito Santo se deve à posição logística privilegiada do Estado. “O Espírito Santo é hoje um polo logístico com enorme potencial. Por isso, faz todo sentido que o nosso centro de capacitação esteja aqui. Esse movimento sinaliza o quanto vamos investir e crescer nessa região nos próximos anos”, afirma.

