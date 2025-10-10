Metro Quadrado
Metro Quadrado
Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pela editora de Imóveis Karine Nobre.

Construtoras lançam 680 novas unidades do Minha Casa Minha Vida na Serra

Segmento econômico é um dos que mais cresceu e já responde por cerca de 40% dos imóveis em construção no Estado

Vitória
Publicado em 10/10/2025 às 13h51
Vista Tropical, da Morar Construtora
A entrega do Vista Tropical, da Morar Construtora, está prevista para março de 2028. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

O segmento econômico é um dos que mais tem crescido em lançamentos no Espírito Santo. Dados do 45° Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) mostram que esse segmento já corresponde a 40,22% dos imóveis em construção no Estado, totalizando 6.732 unidades.

O município da Serra é onde se concentra a maior parte desses lançamentos, 3.534 unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). E mais dois novos empreendimentos dentro do programa vão chegar, este mês, ao município: o primeiro, da Morar, foi apresentado no dia 4, no bairro Jardim Tropical; e o outro, previsto para a próxima semana, dia 14, da MRV, será em Laranjeiras.

As unidades térreas do Vista Tropical possuem quintal privativo.
As unidades térreas do Vista Tropical possuem quintal privativo. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Com o nome de Vista Tropical, a Morar realizou o lançamento do seu primeiro condomínio-clube no bairro Jardim Tropical, que fica a 10 minutos de Vitória. Com previsão de entrega para março de 2028, o condomínio conta com três torres, totalizando 248 unidades de 2 e 3 quartos. Os preços partem de R$ 271 mil e há opções de plantas no térreo com quintal privativo.

Já o GIardino de Florença, da MRV, ficará localizado de frente para o Parque da Cidade, em Laranjeiras e terá 432 unidades distribuídas em três torres. Os apartamentos terão opções com suíte e varanda, todos com vaga de garagem, sendo algumas delas cobertas.

GIardino de Florença, da MRV
Giardino de Florença terá 432 unidades distribuídas em três torres. Crédito: MRV/Divulgação

A área de lazer inclui piscina adulto e infantil, salão de festas com copa, churrasqueira, pet care e pet place, playground, espaço zen, futmesa, área funcional, horta, praça do bem-estar, miniquadra, quadra de areia e redário. As unidades poderão ser adquiridas a partir de R$ 350 mil. Além disso, o empreendimento contará com dez lojas comerciais, também disponíveis para venda, a partir de outubro.

GIardino de Florença, da MRV
A área de lazer do Giardino de Florença inclui piscina adulto e infantil. Crédito: MRV/Divulgação

“O projeto busca atender a uma demanda por condomínios que ofereçam espaços de convivência mais amplos e bem equipados. Mais do que moradia, as pessoas têm buscado lugares que proporcionem mais qualidade de vida em sua rotina”, acrescenta a gestora comercial da MRV no Estado, Werlla Poleze.

Felicittà Barra tem kit para novos moradores

Quem adquirir um imóvel do condomínio Felicittà Barra, da Città Engenharia, em Vila Velha, vai receber um kit de chaves com fechaduras eletrônicas, iluminação LED em todo o imóvel, box, espelhos e chuveiros nos banheiros. Localizado no bairro Santa Paula, o empreendimento oferece unidades de 2 e 3 quartos a partir de R$ 384 mil. “O Felicittà Barra é um projeto que une qualidade de vida e localização estratégica. Nossa intenção com o kit chaves é facilitar a experiência de quem chega e valorizar ainda mais o investimento do cliente”, afirma Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia.

Corretoras Premium se reúnem em evento de treinamento

Grupo Corretora Premium
Corretoras se reuniram para treinamento. Crédito: Divulgação

O grupo Corretora Premium realizou, na última semana, um evento de treinamento para as corretoras integrantes. O assunto foi sobre estudo de mercado de terceiros e imóveis prontos com insights sobre o segmento. Durante o encontro foi lançado o benefício de descontos exclusivos para as integrantes.

“O Corretora Premium não é só um grupo, é uma rede de mulheres que transformam o mercado imobiliário capixaba. É inspirador ver como nosso grupo está crescendo e se fortalecendo cada vez mais, unindo conhecimento, network e oportunidades reais.”, afirma Marcella Surlo, uma das fundadoras do grupo.

Creci-ES quer promover protagonismo feminino com nova rede

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) programou, para o próximo dia 15 de outubro, o lançamento da Rede Confia. A iniciativa tem como objetivo promover o protagonismo feminino no setor imobiliário capixaba por meio de capacitação, networking e apoio mútuo. O objetivo, segundo o presidente do Creci-ES, Manoel Dias, é ampliar a visibilidade e as oportunidades para as mulheres corretores de imóveis no Estado. A

 rede atuará por meio de quatro eixos principais: capacitação profissional, apoio e inclusão, representatividade e comunicação. Entre as ações planejadas estão programas de mentoria, workshops de liderança, um protocolo de combate ao assédio e a criação de um observatório para mapear a atuação feminina no setor. A iniciativa também incluirá a campanha “Mulheres que Movem o Mercado” e a publicação de uma cartilha digital. A Rede Confia contará com uma estrutura de atuação em várias cidades do Estado, incluindo Linhares, Colatina e Cachoeiro do Itapemirim, além de utilizar plataformas on-line.

Inadimplência de aluguel no ES recua e fica abaixo da média nacional, aponta índice

locação, aluguel, investimento
De acordo com o Índice Superlógica, a taxa no Estado caiu de 2,86% em julho para 2,43% em agost. Crédito: Shutterstock

O Espírito Santo registrou queda na inadimplência de aluguel em agosto de 2025, interrompendo uma sequência de quatro altas consecutivas. De acordo com o Índice Superlógica, a taxa no Estado caiu de 2,86% em julho para 2,43% em agosto, ficando abaixo da média nacional, que foi de 3,76% no mesmo período.

Em Vitória, o indicador se mostrou ainda mais baixo: a inadimplência ficou em 2%, sendo a primeira vez que o estudo divulga o dado específico da cidade. O Estado também apresentou melhora em relação a agosto de 2024, quando a taxa era de 2,68%. O índice é calculado com base em dados anonimizados de mais de 900 mil clientes em todo o país.

“O Espírito Santo demonstra resiliência, mas ainda requer atenção aos indicadores macroeconômicos, como inflação e juros, que impactam diretamente o pagamento de contas pelas famílias”, afirma Manoel Gonçalves, Diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica.

Aplicativo IziCasa facilita compra de lotes

A Soma Urbanismo lançou o aplicativo IziCasa, plataforma digital que visa facilitar toda a jornada do cliente, desde a compra do lote até a construção da casa própria. A ferramenta reúne em um único ambiente funcionalidades como simulador de custos de obra, acesso a crédito imobiliário, contratação de projetos de arquitetura e um marketplace de serviços. Segundo Juliana Claudino, da Soma Urbanismo, o objetivo do aplicativo é funcionar como um ecossistema completo, oferecendo conveniência e tecnologia para apoiar o cliente em cada etapa do processo. O IziCasa já está disponível para todos os clientes da empresa, independentemente da data ou local de compra do lote.

Nazca lança IA para corretores

Breno Peixoto da Nazca no evento Iza Connection
Breno Peixoto: "A Iza é uma ferramenta feita para o corretor, que centraliza informações, organiza os dados e otimiza o tempo do profissional". Crédito: Divulgação

A lançou oficialmente a Iza, sua inteligência artificial própria desenvolvida para o mercado imobiliário capixaba. Apresentada no dia 2 de outubro, a ferramenta tem como objetivo centralizar informações, organizar dados e agilizar o atendimento a clientes, permitindo que corretores otimizem seu tempo e potencializem vendas.

De acordo com Breno Peixoto, CEO da Nazca, a Iza foi criada para transformar leads em vendas de forma mais eficiente. “O grande desafio é como transformar o lead em venda. Foi pensando nisso que a Nazca criou a Iza: uma ferramenta feita para o corretor, que centraliza informações, organiza os dados e otimiza o tempo do profissional. Basta perguntar e a Iza vai atender, respondendo dúvidas e criando possibilidades de contato mais ágil com o cliente”, afirma.

Re/Max realiza evento para corretores

A Re/Max Espírito Santo promoverá, no próximo dia 15 de outubro, o MAX Xperience, evento com foco em corretores e especialistas do setor. Na programação, palestras e um painel de debate com temas sobre prospecção, alta performance, posicionamento e tecnologia no setor. “A educação contínua é elemento crucial para o sucesso no setor imobiliário e, ao capacitar com as melhores práticas, garantimos que nossos profissionais estejam prontos para os desafios do futuro. Serão oito horas de muito conteúdo com a presença de palestrantes de peso do mercado”, afirma o master franqueado Regional RE/MAX Espirito Santo, Eduardo Ambrósio.

Housi lança prédio-escola em Vitória

Aluguel de curta e média temporada na mira de construtoras do ES
A expansão no Espírito Santo consolida a estratégia da empresa, que no ano passado recebeu investimento do Funses. Crédito: Housi/Grupo Reserva/Residência Engenharia/Divulgação

A Housi vai estrear as operações do seu primeiro prédio-escola em Vitória, destinado à capacitação de operadores de gestão de hospedagem de todo o país. A iniciativa faz parte da Housi Education, plataforma criada para padronizar processos e promover formação técnica em larga escala no setor.

A expansão no Espírito Santo consolida a estratégia da empresa, que no ano passado recebeu investimento do Fundo Soberano do Estado (Funses). A meta é transformar a região em um hub para impulsionar a expansão da empresa rumo aos mercados do Centro-Oeste e Nordeste. Atualmente, a Housi possui 15 clientes ativos no Estado, totalizando mais de 3 mil unidades residenciais e 90 mil m² de área construída. A operação já gerou mais de 3.200 empregos diretos e indiretos, com projeção de faturamento anual de R$ 60 milhões.

Segundo Alexandre Frankel, CEO da Housi, a escolha pelo Espírito Santo se deve à posição logística privilegiada do Estado. “O Espírito Santo é hoje um polo logístico com enorme potencial. Por isso, faz todo sentido que o nosso centro de capacitação esteja aqui. Esse movimento sinaliza o quanto vamos investir e crescer nessa região nos próximos anos”, afirma.

MAIS EM METRO QUADRADO

MRV adianta lançamentos em Cariacica e Serra depois de recorde de vendas
Preços de lançamentos de Jardim Camburi e Praia da Costa chegam a R$ 5,8 milhões
Lançamento em Jardim Camburi terá apartamentos e salas comerciais
Construtora de SP apresenta empreendimento de luxo para investidores capixabas
Grand anuncia lançamento para setembro na região do Parque das Castanheiras

A Gazeta integra o

Saiba mais
Serra Minha Casa Minha Vida laranjeiras Mcmv

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.