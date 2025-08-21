Metro Quadrado
Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pela editora de Imóveis Karine Nobre.

Grand anuncia lançamento para setembro na região do Parque das Castanheiras

Empreendimento já está no período de pré-venda e tem VGV total de R$ 145 milhões; anúncio foi feito durante convenção de vendas da empresa

Vitória
Publicado em 21/08/2025 às 16h20
Parque das castanheiras, Praia da Costa, Vila Velha
Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, será a região do próximo lançamento da Grand. Crédito: Ricardo Medeiros

A região do Parque das Castanheiras é uma das mais visadas da Praia da Costa, seja pela sua proximidade com a praia, seja pelo clima bucólico do bairro. No entanto, há poucos espaços para novos empreendimentos. Um desses lançamentos, marcado para 16 de setembro, será o da Grand Construtora.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) durante convenção de vendas da empresa para uma plateia composta por mais de 300 de corretores imobiliários. O lançamento ficará em um dos últimos terrenos vazios da região e terá apartamentos de luxo com quatro suítes de 174 m² a 261 m² de área privativa.

Segundo o diretor comercial da Grand, Gustavo Rezende, este é um produto com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 145 milhões e já está com a pré-venda iniciada. Somando ao que a empresa já lançou, são cerca de R$ 2,7 bilhões de VGV em construção atualmente, sendo que R$ 1,3 já foram vendidos e R$ 1,2 bilhão ainda estão em comercialização.

“Esse é mais um lançamento especial da Grand e tem os mesmos talentos do Taj, com o projeto assinado por Sandro Pretti, a arquitetura de interiores feita pelo escritório Amazonas Arquitetos e o paisagismo com a assinatura de Benedito Abud. É um projeto de luxo, com as mesmas características do Taj e do Salt”, adianta.

Marina particular em lançamento em Guarapari

O Lumina Residence, lançamento da Impacto Engenharia, que já foi adiantado aqui na coluna, terá uma marina particular com doca seca para jet skis. Localizado no Centro de Guarapari, o empreendimento fica de frente para o mar e tem opções de apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, com áreas privativas de 54,49 m² a 101,59 m².

Cittá lança mais um empreendimento em Santa Paula

Felicittà Barra da Città
Lançamento da Città está localizado em condomínio com unidades prontas. Crédito: Città/Divulgação

A Città Engenharia lançou esta semana o Edifício Brescia, novo empreendimento do condomínio horizontal Felicittà Barra, localizado no bairro Santa Paula, em Vila Velha. O projeto oferece apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, com áreas a partir de 51,11 m².

O Edifício Brescia faz parte do plano de expansão do Felicittà Barra, que já conta com empreendimentos entregues e habitados. A entrega do Brescia está prevista para julho de 2027, com valores a partir de R$ 382.937,75.

As unidades contam com preparação para ar-condicionado split, piso em porcelanato 80 x 80 cm, rebaixamento em gesso, alizares e rodapés em madeira envernizada. A cozinha é entregue com bancada em granito Verde Ubatuba e a dos banheiros em granito Branco Siena. A parede hidráulica da cozinha já será entregue revestida. O projeto traz ainda estrutura de telhado preparada para placas solares

A localização é próxima ao Centro de Vivência do Parque de Jacarenema e da área da Estrada Parque, que liga a Praia de Itaparica à Barra do Jucu.

Multa de até 75% para aluguéis informais

A Receita Federal vai apertar o cerco contra quem mantém aluguéis sem declarar. Foi publicada, nesta semana, uma Instrução Normativa que autoriza o compartilhamento de dados do recém-criado Cadastro Imobiliário Brasileiro, que reúne informações de todos os imóveis do país, suas matrículas e titularidades. 

Na prática, isso significa que, a partir de 2026, o tradicional “acordo de gaveta” entre locadores e locatários deixará de existir. O objetivo é cruzar dados para identificar quem está omitindo informações sobre locação. As penalidades são severas: locatários que não declararem aluguéis poderão pagar multa de até 20%, enquanto locadores terão multa de até 75% sobre o imposto devido. 

 Segundo o advogado patrimonialista Lucas Judice, a medida marca uma mudança significativa no controle fiscal. “Esse é um divisor de águas. A partir de agora, formalizar contratos e declarar corretamente os aluguéis não é apenas uma obrigação legal, mas a única forma de evitar perdas financeiras graves”, afirma.

