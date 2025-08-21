Grand anuncia lançamento para setembro na região do Parque das Castanheiras

Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, será a região do próximo lançamento da Grand. Crédito: Ricardo Medeiros

A região do Parque das Castanheiras é uma das mais visadas da Praia da Costa, seja pela sua proximidade com a praia, seja pelo clima bucólico do bairro. No entanto, há poucos espaços para novos empreendimentos. Um desses lançamentos, marcado para 16 de setembro, será o da Grand Construtora.



O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) durante convenção de vendas da empresa para uma plateia composta por mais de 300 de corretores imobiliários. O lançamento ficará em um dos últimos terrenos vazios da região e terá apartamentos de luxo com quatro suítes de 174 m² a 261 m² de área privativa.

Segundo o diretor comercial da Grand, Gustavo Rezende, este é um produto com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 145 milhões e já está com a pré-venda iniciada. Somando ao que a empresa já lançou, são cerca de R$ 2,7 bilhões de VGV em construção atualmente, sendo que R$ 1,3 já foram vendidos e R$ 1,2 bilhão ainda estão em comercialização.

“Esse é mais um lançamento especial da Grand e tem os mesmos talentos do Taj, com o projeto assinado por Sandro Pretti, a arquitetura de interiores feita pelo escritório Amazonas Arquitetos e o paisagismo com a assinatura de Benedito Abud. É um projeto de luxo, com as mesmas características do Taj e do Salt”, adianta.

Cittá lança mais um empreendimento em Santa Paula

Lançamento da Città está localizado em condomínio com unidades prontas. Crédito: Città/Divulgação

A Città Engenharia lançou esta semana o Edifício Brescia, novo empreendimento do condomínio horizontal Felicittà Barra, localizado no bairro Santa Paula, em Vila Velha. O projeto oferece apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, com áreas a partir de 51,11 m².

O Edifício Brescia faz parte do plano de expansão do Felicittà Barra, que já conta com empreendimentos entregues e habitados. A entrega do Brescia está prevista para julho de 2027, com valores a partir de R$ 382.937,75.

As unidades contam com preparação para ar-condicionado split, piso em porcelanato 80 x 80 cm, rebaixamento em gesso, alizares e rodapés em madeira envernizada. A cozinha é entregue com bancada em granito Verde Ubatuba e a dos banheiros em granito Branco Siena. A parede hidráulica da cozinha já será entregue revestida. O projeto traz ainda estrutura de telhado preparada para placas solares

A localização é próxima ao Centro de Vivência do Parque de Jacarenema e da área da Estrada Parque, que liga a Praia de Itaparica à Barra do Jucu.

