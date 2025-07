Empreendimento em Jardim Camburi terá até 3 suítes e unidades garden

Jardim Camburi: novo empreendimento será lançado em setembro. Crédito: Ricardo Medeiros

No segmento dos lançamentos previstos para a Grande Vitória este ano, a Mivita vai anunciar, em setembro, o seu próximo empreendimento em Jardim Camburi, bairro onde já tem outros condomínios em obras e finalizados. Será um empreendimento de alto padrão com unidades de três quartos com até três suítes.

Haverá ainda opções de apartamentos tipo garden e também coberturas lineares com área total de até 211 metros quadrados. Com o nome de Quartzo, o empreendimento ficará localizado em frente ao estacionamento da Faculdade Estácio de Sá.

Além disso, o projeto conta com área de lazer e convivência, salão de festas, espaço gourmet, salão de jogos, espaço para coworking, playground e petplace. Outros diferenciais são a infraestrutura para veículos elétricos e o Espaço Quartzo, um ambiente premium para uso exclusivo dos moradores e seus convidados.

Ao todo, serão 78 unidades com diferentes opções de plantas e 12 lojas. A previsão de entrega é para março de 2029 e o empreendimento já está em fase de reservas.

Vive Le Vin já tem 65% das unidades e lança modelo Smart Use

Vive Le Vin ficará localizado a 15 minutos do centro de Pedra Azul. Crédito: Divulgação

O Vive Le Vin, empreendimento da Invite Inc. localizado a 15 minutos de Pedra Azul, já tem 65% de suas unidades comercializadas antes do início das obras, que começaram, oficialmente, este mês. E também realiza mais um lançamento, o Vive Le Vin Smart Use, que ficará localizado em uma área à parte do empreendimento principal.

A proposta é atender a um público que busca flexibilidade de uso com alto padrão de entrega, mantendo o DNA da marca: design autoral, curadoria nos detalhes e integração com a natureza e a cultura local.

“O modelo Smart Use faz parte de uma nova fase do complexo Vive Le Vin. É uma forma de diversificação patrimonial, com menor investimento, sem abrir mão da exclusividade e da experiência sensorial que o empreendimento oferece no universo do vinho. O modelo Smart Use foi pensado para quem valoriza qualidade de vida, mas também enxerga o potencial de Pedra Azul como destino turístico e de investimento”, destaca Cecília Zon, CEO da Invite Inc.

Rede imobiliária do ES fatura de mais de R$ 4 milhões em comissões

Re/Max Encontro R3





O presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, e Eduardo Ambrósio . Divulgação





Equipe Re/Max Azul recebe premiação no Encontro R3 do 2º Trimestre 2025 . Divulgação





s sócios da Máster Franquia Regional Re/Max Espírito Santo, Eduardo Ambrósio, Aluisio Sarlo, André Rodrigues e Thiago Setubal . Divulgação





Pedro Cellis, Leonardo Lima, Luiz Eugênio Paixão e Hudnei Calmon em tarde de mesa redonda sobre Marca Pessoal e Posicionamento . Divulgação





Bruna Ribeiro, Clau Vivas, Aluisio Sarlo, Fernanda Beninca e Bárbara Ohana - Team Juliana Leão 9º lugar no ranking da REMAX Brasil . Divulgação





Maria Luiza Borges, Fabiana Felex, Joelma De Nadai e Rafael de Castro - Top 10 Ranking Geral 2º Trimestre 2025 . Divulgação





Equipe Re/Max Gran Exclusive foi premiada no Encontro R3 do 2º Trimestre . Divulgação





Hudnei Calmon, Luiz Eugênio Paixão e Ana Carolina Felix - Top 3 Ranking Geral do 2º Trimestre 2025 . Divulgação

A Re/Max Espírito Santo faturou R$ 4,3 milhões de reais em comissões no segundo trimestre de 2025, totalizando R$ 9,5 milhões nos primeiro seis meses do anos. Segundo os gestores, isso representa um crescimento de mais de 200% comparado ao mesmo período de 2023 (R$ 2,3 milhões).

Os resultados foram divulgados na segunda edição do Encontro R3 que aconteceu na quinta-feira, dia 24, no auditório da Findes, em Vitória. No ranking geral, três agências se destacaram no valor geral de comissões no 2º trimestre: Re/Max Rede Foccus Prime I (Vitória) em 1° lugar, Re/Max Imovi (Vitória) em 2º, e a Re/Max Häuser (Vitória) fechando o pódio.

Hudnei Calmon, da Re/Max Rede Foccus Prime II (Vitória) ficou no 14º lugar nacional de agentes, sendo o segundo corretor da Re/Max em todo o país e líder de performance de vendas no ES. Entre os melhores times do Brasil, a equipe de Juliana Leão ficou em 9º lugar. Já no Top 10 agências multioffices do Brasil, Re/Max Rede Foccus Prime ocupa a 7º posição.

“Em apenas cinco anos, a Re/Max chegou à sua vigésima franquia no Espírito Santo. Atualmente são 16 imobiliárias em operação e mais quatro novas que estão em fase de implantação. Nelas, estão mais de 300 agentes dedicados ao desenvolvimento do mercado imobiliário capixaba”, analisa Eduardo Ambrósio.

A Gazeta integra o Saiba mais