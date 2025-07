Empresa lança robô que pega elevador e entrega pedidos na porta do apartamento

Robô foi batizado de TOMI: Transporte Otimizado de Mercadorias Internas. Crédito: Divulgação

Imagine a cena: toca a campainha do seu apartamento e quem vem entregar a sua encomenda é um robô. A cena parece tirada de um filme de ficção científica, mas está bem mais próximo da realidade e, inclusive, foi testada em um condomínio no Sul do Brasil. A experiência foi tão positiva que o robô acabou sendo incorporado à rotina do condomínio.



Mas longe de se parecer um humanoide como nos filmes, o pequeno robô tem um formato mais funcional, para carregar encomendas de até 40 quilos. Desenvolvido pela TK Elevator (TKE) e Alabia, laboratório de inteligência artificial, o robô foi batizado de TOMI (Transporte Otimizado de Mercadorias Internas) e se comunica com os elevadores da marca a partir de inteligência artificial (IA), de forma autônoma, e se desloca pelos andares.

“Nossa atuação vai além do elevador e encontramos na Alabia a parceira ideal para esse projeto. Com o robô TOMI, buscamos integrar cada vez mais as soluções TKE com as pessoas, promovendo novas experiências de mobilidade com os usuários e interligando nossas operações com o dia a dia dos edifícios”, afirma Eduardo Caram, head de Novas Instalações e Modernização da TK Elevator para a América Latina.

A conexão entre o robô e os elevadores é feita por meio de sinais de comunicação. O elevador da marca já sai de fábrica preparado para esse tipo integração. A partir desse ponto, o robô tem capacidade de operar de forma autônoma, como um passageiro. O responsável pela portaria do prédio digita os dados da entrega e uma senha para o morador efetuar a retirada.

Ao se deslocar, o robô pode avisar o morador que sua encomenda está chegando. Após a entrega, ele volta para sua base. O modelo ainda pode ser configurado para “conversar” com os moradores. Todas as informações sobre a operação do robô ficam armazenadas para a gestão do fluxo de entregas pelo condomínio com dados sobre dia, horário, volumes etc.

Morar lança videoclipe ensinando a comprar apartamento

A Morar Construtora entrou para o ramo da música: no canal da empresa está no ar um videoclipe educativo explicando que comprar um apartamento não é um sonho tão distante. O clipe é estrelado por Rapha Costa, colaboradora da Morar há mais de sete anos e também cliente da empresa. A história que ela canta é, literalmente, a dela.

“Muita gente acha que precisa ter uma grande quantia guardada para dar de entrada, mas não é bem assim. A Morar parcela esse valor e ainda existem os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. O FGTS também pode ser usado tanto na entrada quanto para amortizar o financiamento depois”, explica.

Segundo Filippe Vieira, diretor comercial e de marketing da empresa, a campanha mostra uma nova forma de comunicar no mercado imobiliário. “Não é só sobre apartamentos. É sobre gente. A história da Rapha toca porque é real, é próxima. E foi isso que quisemos transmitir: uma marca que entende as dores, os sonhos e os desafios de quem está do outro lado. A música é uma ponte poderosa para isso.”

Kemp traz condições especiais para comprar imóvel

A Kemp Empreendimentos está com condições especiais no mês de julho. A construtora está aceitando o imóvel usado do cliente como parte do pagamento de um imóvel novo, em um dos empreendimentos da construtora. Além disso, a construtora está dando seis meses de condomínio pago no novo apartamento.

Todos os empreendimentos da Kemp Empreendimentos são participantes da promoção, com exceção do Ilha de Hokkaido. Entre as opções estão o Ilha de Murano, Ilha de Malta, Ilhas de Kiribati, Ilha de Okinawa, Ilha de Key West, Ilha de Vancouver, Ilha de Santorini e Ilha das Antilhas, Ilha de Palm Beach e do Ilha de Ibiza e Ilha de Skopelos. A promoção é válida até dia 31 de julho.

