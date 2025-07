Feira da construção no ES supera expectativas de negócios antes do fechamento

ES Construção Brasil 2025 começou na quinta-feira e terminou nesta sexta. Crédito: Alberto Margon

A ES Construção Brasil encerra nesta sexta-feira, 18, mas a feira dedicada a toda a cadeia construtiva do Espírito Santo já está deixando um saldo mais do que positivo. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, os R$ 600 milhões em negócios previstos para acontecerem no prazo de até um ano, provavelmente devem superar este valor.

“Já no primeiro dia do evento, quando estivemos circulando entre os expositores, vendo as rodadas de negócios, já estava indicado que o valor de negócios previsto para a feira deste ano seria superado”, conta.

Um exemplo de fechamento de negócios foi a venda de uma casa modular completamente decorada para um comprador de Corumbau, na Bahia. Ele assistiu à matéria veiculada no Bom Dia ES de quinta-feira, 17, e veio até a feira para fechar o negócio.

“Este ano temos mais expositores com foco na fabricação de casas, portanto há uma visibilidade maior. Mas também recebemos empresários de várias partes do país que vieram para a ES Construção Brasil para conhecer mais sobre o mercado do Espírito Santo e eles ficam admirados quando descobrem que o Estado tem tantas opções para a construção”, explica.

Um dos exemplos citados pelo presidente do Sinduscon-ES foi um comprador de Santa Catarina que esteve presente nas rodadas de negócios, que descobriu que é possível comprar tanto o aço quanto outros insumos por aqui mesmo, sem precisar trazer de outros Estados.

Para 2026, Douglas Vaz prevê uma feira ainda maior, principalmente porque muitos expositores já estão reservando seus espaços e outros empresários que não participaram da feira demonstraram seu interesse em expor no ano que vem.

“A ES Construção Brasil 2025 ultrapassou a nossa expectativa. Conseguimos mostrar a pujança do Estado e a qualidade do que é produzido aqui, Vamos começar a preparar a feira de 2026 que com certeza será melhor do que a deste ano”, finaliza.

HCX Construtora entrega Edifício Vista Sul em Vila Velha

O Edifício Vista Sul fica na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Crédito: Divulgação

A HCX Construtora entrega, na próxima segunda-feira, 21, o Edifício Vista Sul em um evento para os proprietários. Localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o Vista Sul tem unidades de dois quartos com suíte com até duas vagas e três coberturas lineares com suíte e lazer privativo.

A recepção de entrega será realizada na área de lazer do edifício, seguida da Assembleia Geral de Instituição do Condomínio. “O Vista Sul representa um projeto feito com muito cuidado e atenção aos detalhes, desde o planejamento até a execução. Nossa missão sempre foi entregar um empreendimento à altura das expectativas dos nossos clientes e estamos muito satisfeitos com o resultado final”, afirma João Paulo Crivilin, diretor executivo da HCX.

Segundo João Paulo Crivilin, o empreendimento reflete a evolução do setor na região de Vila Velha. “Estamos falando de um mercado cada vez mais maduro, com clientes exigentes e atentos à entrega de valor real. O Vista Sul é prova de que é possível unir localização estratégica, beleza da arquitetura e soluções funcionais em um só lugar”, destaca.

Empreendimento da Vaz em Guarapari inicia as vendas

Boulevard Guarapari Residence & Resort terá complexo de lazer com clubes esportivo e social. Crédito: Vaz Desenvolvimento/ Divulgação

O Boulevard Guarapari Residence & Resort da foi apresentado ao mercado em março e já teve 80% das áreas pré-reservadas em pouco mais de 30 dias. Assinado pela Vaz Desenvolvimento, o empreendimento, agora, inicia oficialmente as vendas a partir deste sábado, 19. O início das comercializações terá condições especiais para aquisição dos lotes em condomínio de alto padrão, com parcelamentos em até 120 vezes direto com a desenvolvedora.

Segundo a gerente comercial da desenvolvedora, Cristiane Vaz, a maior demanda vem de moradores da própria cidade. “Além da localização privilegiada, o Boulevard Guarapari se destaca também pela sua ampla estrutura de lazer em estilo resort integrados com a mata nativa da região. São mais de 30 itens como a piscina com borda infinita e vista para a lagoa, estúdio de pilates, quadras de beach tennis e o strike bar”, diz.

As obras do empreendimento já começaram. O Boulevard Guarapari Residence & Resort possui terrenos de 300 a 806m² e está localizado na Estrada Tartarugas, 1022, Colina Verde em Guarapari.

