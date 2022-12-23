Cozinha deixa de ter um local específico, afirma crítico de design

Cozinha ganhou novo significado com o isolamento social Crédito: Shutterstock

A cozinha deixa de ter um lugar definido na casa e o sofá se transforma no móvel mais importante da casa, podendo ser cama, escritório ou mesa. Essas são algumas das tendências apontadas pelo jornalista e crítico de design Marcelo Lima.

Para ele, as pessoas começaram a enxergar com outros olhos a moradia durante e após o período de isolamento social. “Como exemplo, a cozinha, que deixou de ter um lugar específico para ela. O ambiente pode estar inserido junto da sala, no hall de entrada, na varanda gourmet, ou mesmo no centro do living, se tornando, assim, cada vez mais invisível e compacta no sentido que é montada para facilitar o cotidiano do morador”, diz.

Tudo isso viabilizado por projetos que promovam o convívio familiar e móveis retráteis práticos, com múltiplas funções para ter versatilidade. “Na sala, por exemplo, o sofá ganha ainda mais destaque, como peça mais importante do mobiliário, hoje, na decoração, que abriga várias funcionalidades, como assistir TV, ler, descansar, trabalhar e fazer refeições”, acrescenta.

Formado em Arquitetura pela FAU (USP), Lima foi responsável pela coluna de Decoração e Estilo do jornal Folha de São Paulo e editor do caderno Casa no jornal Estadão, além de cobrir o Salão do Móvel de Milão há mais de 20 anos.

Ele foi um dos palestrantes da semana de encerramento da Casa Cor Espírito Santo 2023, que terminou no último dia 18. O crítico de design apresentou para os convidados, as principais tendências das feiras europeias de decoração de Milão, Paris e Londres, e apontou que hoje, cada vez mais, o que acontece no cotidiano da casa é mais importante do que ocorre fora.

Suíte do Casal é a preferida dos visitantes da Casa Cor 2023

O espaço venceu a enquete com 67,4 % dos votos Crédito: Camila Santos/Casa Cor/Divulgação

E por falar na Casa Cor 2023, os visitantes escolheram o ambiente preferido da mostra: a Suíte do Casal, assinada pela arquiteta Carol Zamboni. O espaço venceu a enquete com 67,4 % dos votos. Pautada pela conexão com a natureza, a arquiteta trabalhou com texturas e cores que resgatam aspectos mais rústicos e ao mesmo tempo, agregam conforto.

Construtora capixaba diversifica com retrofit de imóveis usados

A construtora iUrban, que até então se dedicava apenas à construção de novos empreendimentos em Vitória, abriu um novo nicho de negócios, com a realização do retrofit, modernizando imóveis usados. As unidades estão prontas para morar e vêm com um ano de garantia.

Outro diferencial é a possibilidade de comprar com um sinal de 10% a 20% do valor do imóvel e financiar o restante. Além disso, a empresa também oferece um manual do proprietário, que contém todos os detalhes do apartamento, como planta elétrica e arquitetônica.

De acordo com o diretor da iUrban, Leandro Lorenzon, a reforma e revisão de apartamentos é uma forma de oferecer um produto final de qualidade aos seus clientes, além de agilizar o processo de venda. “Nosso objetivo é ofertar imóveis usados muito bem localizados, completamente reformados e revisados, por um preço justo de mercado para que o cliente possa comprar com segurança”, afirma.

Antes da entrega, ele conta que é feita uma revisão técnica completa de todos os apartamentos para verificar a conformidade com as normas de segurança e de qualidade.

Conecta Imobi 2023 abre pré-venda para participação

O Conecta Imobi 2023, maior evento do setor imobiliário da América Latina, já está com cadastro para quem deseja adquirir ingressos com condições especiais. Para isso, é preciso preencher o formulário que está na página de inscrições do evento para ter acesso aos primeiros ingressos com valor diferenciado.

O evento está previsto para os dias 20 e 21 de setembro, no Expo Transamérica, zona sul da cidade de São Paulo. E em 2023, o Conecta Imobi completará 10 anos. Na última edição, que foi presencial, o evento teve a presença de cerca de 6 mil pessoas que se reuniram para acompanhar mais de 20h de conteúdo, divididos entre palco principal e 4 plenárias, e apresentado por 180 palestrantes.

Obras antecipadas

Empreendimento terá apartamentos um por andar de 250m² Crédito: Nazca /Construtora Abaurre/Divulgação