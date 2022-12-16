Empresa capixaba lança condomínio de casas de alto padrão em SP

Empreendimento será no localizado no Brooklin, bairro da Zona Sul de São Paulo Crédito: Shutterstock

A incorporadora capixaba MZI prepara seu primeiro lançamento fora do Espírito Santo, um condomínio de casas de alto padrão, localizado no Brooklin, bairro valorizado da Zona Sul de São Paulo. A região oferece infraestrutura de comércio, serviços e proximidade de centros empresariais.

Segundo Rubia Menezes, diretora da MZI, a expectativa é de que o investimento seja um sucesso. “Estamos felizes de deixar nossa marca na mais importante cidade do País. Fizemos um aprofundado estudo de mercado antes de definirmos o perfil do nosso produto e estamos otimistas quanto ao empreendimento e ao potencial da cidade”, afirma a empresária.

O lançamento do condomínio será no segundo semestre de 2023. São destaques do projeto: condomínio com casas com mais de 400 m2 de área privativa, quatro vagas de garagem, quintal com piscina e um rooftop que pode ser um home theater, escritório, academia ou espaço gourmet.

Exportação de rochas do ES quase se iguala aos números nacionais

Setor de rochas no Espírito Santo exportou US$ 990 milhões até novembro deste ano Crédito: Codesa/ Divulgação

No acumulado do ano, até novembro, o setor de rochas no Espírito Santo exportou US$ 990 milhões, contra US$ 1,215 bilhão de dólares a nível nacional, segundo dados do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e pelo Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado (Sindirochas).

Também foi registrada uma queda de 2,7% quando comparado ao mesmo período de 2021. No entento, as entidades esperam que o Estado chegue ao final de 2022 com um faturamento bem próximo ao registrado no ano passado, cerca de US$ 1,114 bilhão, correspondendo a mais de 83% das exportações nacionais.

Estados Unidos, China e Itália foram os principais destinos das rochas ornamentais enviadas pelo Espírito Santo, representando respectivamente 67%, 9% e 5% do total das exportações. Ao mesmo tempo, os três países receberam a maioria das rochas brasileiras, sendo respectivamente 58%, 13% e 8% do total das exportações.

Arquitetos com capacitação em defesa civil

Treinamento foi realizado em parceria com o CAU/ES e a Defesa Civil de Vila Velha Crédito: Freepik

O Conselho de Arquitetura do Espírito Santo (CAU/ES) e a Defesa Civil de Vila Velha realizaram um treinamento de trabalho voluntário com arquitetos para atuarem nas ações preventivas, de preparação ou de respostas do município canela-verde.

A capacitação “Noções Básicas de Defesa Civil e Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil” teve como objetivo ampliar a atuação do arquiteto nas questões relacionadas à gestão da cidade. Os certificados foram entregues nesta quinta-feira (15).

“Os profissionais que fizeram a capacitação passarão a integrar o cadastro de voluntários, após a assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário e receberão uma declaração de atuação para os voluntários empenhados”, conta o presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio.

Inscrições para estágio em empresa de elevadores na reta final

Programa de estágio terá mais de 1.200 horas de capacitação Crédito: Freepik

Estão abertas, até o dia 30 de dezembro, as inscrições para o Programa Rota Escola realizado pela Otis, empresa multinacional, que fabrica, instala e realiza serviços em elevadores e escadas rolantes. Ao todo, são 50 vagas de estágio em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo.

O programa inclui treinamento de dez meses, com mais de 1.200 horas de capacitação teórica e prática referente ao funcionamento de elevadores e escadas rolantes. Em seguida, os estagiários passam por uma avaliação para possível efetivação como técnicos e técnicas da Otis.