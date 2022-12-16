Empresa capixaba lança condomínio de casas de alto padrão em SP

A incorporadora capixaba MZI prepara seu primeiro lançamento fora do Espírito Santo, um condomínio de casas de alto padrão, localizado no Brooklin, bairro valorizado da Zona Sul de São Paulo. A região oferece infraestrutura de comércio, serviços e proximidade de centros empresariais.
Segundo Rubia Menezes, diretora da MZI, a expectativa é de que o investimento seja um sucesso. “Estamos felizes de deixar nossa marca na mais importante cidade do País. Fizemos um aprofundado estudo de mercado antes de definirmos o perfil do nosso produto e estamos otimistas quanto ao empreendimento e ao potencial da cidade”, afirma a empresária.
O lançamento do condomínio será no segundo semestre de 2023. São destaques do projeto: condomínio com casas com mais de 400 m2 de área privativa, quatro vagas de garagem, quintal com piscina e um rooftop que pode ser um home theater, escritório, academia ou espaço gourmet.
Exportação de rochas do ES quase se iguala aos números nacionais
No acumulado do ano, até novembro, o setor de rochas no Espírito Santo exportou US$ 990 milhões, contra US$ 1,215 bilhão de dólares a nível nacional, segundo dados do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e pelo Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado (Sindirochas).
Também foi registrada uma queda de 2,7% quando comparado ao mesmo período de 2021. No entento, as entidades esperam que o Estado chegue ao final de 2022 com um faturamento bem próximo ao registrado no ano passado, cerca de US$ 1,114 bilhão, correspondendo a mais de 83% das exportações nacionais.
Estados Unidos, China e Itália foram os principais destinos das rochas ornamentais enviadas pelo Espírito Santo, representando respectivamente 67%, 9% e 5% do total das exportações. Ao mesmo tempo, os três países receberam a maioria das rochas brasileiras, sendo respectivamente 58%, 13% e 8% do total das exportações.
Arquitetos com capacitação em defesa civil
O Conselho de Arquitetura do Espírito Santo (CAU/ES) e a Defesa Civil de Vila Velha realizaram um treinamento de trabalho voluntário com arquitetos para atuarem nas ações preventivas, de preparação ou de respostas do município canela-verde.
A capacitação “Noções Básicas de Defesa Civil e Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil” teve como objetivo ampliar a atuação do arquiteto nas questões relacionadas à gestão da cidade. Os certificados foram entregues nesta quinta-feira (15).
“Os profissionais que fizeram a capacitação passarão a integrar o cadastro de voluntários, após a assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário e receberão uma declaração de atuação para os voluntários empenhados”, conta o presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio.
Inscrições para estágio em empresa de elevadores na reta final
Estão abertas, até o dia 30 de dezembro, as inscrições para o Programa Rota Escola realizado pela Otis, empresa multinacional, que fabrica, instala e realiza serviços em elevadores e escadas rolantes. Ao todo, são 50 vagas de estágio em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo.
O programa inclui treinamento de dez meses, com mais de 1.200 horas de capacitação teórica e prática referente ao funcionamento de elevadores e escadas rolantes. Em seguida, os estagiários passam por uma avaliação para possível efetivação como técnicos e técnicas da Otis.
Para se inscrever, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. As inscrições podem ser realizadas por meio do link portal.ciee.org.br/para-empresas/otis-programa-rota-escola.