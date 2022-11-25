Maior empreendimento imobiliário de Cachoeiro terá mais de 142 mil m²

O Ita Park terá, ao todo, 502 unidades e áreas a partir de 250 m² Crédito: Lotes CBL/Divulgação

A Lotes CBL realizou, nesta quarta-feira (23), uma convenção de vendas para lançar o seu primeiro loteamento no Sul do Estado e escolheu a cidade de Cachoeiro de Itapemirim para fazer essa estreia. O Ita Park, loteamento com 502 unidades e áreas a partir de 250 m², será o maior empreendimento imobiliário da região, com uma área total de 142.211 metros quadrados e valor geral de vendas (VGV) de mais de R$ 80 milhões.

O lançamento contou com uma palestra do goleiro Jenílson Brito Rodrigues, o Mão. Ele é o jogador que mais atuou em Copas do Mundo de futebol de areia e ainda atua na seleção brasileira de beach soccer.

O goleiro Jenílson Brito Rodrigues, o Mão, participou de lançamento do loteamento Crédito: Lotes CBL/Divulgação

“O Ita Park está Localizado no Paraíso, bairro com alto potencial de valorização, ao lado do Novo Parque e a cerca de cinco minutos do centro da cidade, o empreendimento fica próximo de vários serviços essenciais como escola, faculdade, padaria e supermercado. A ventilação constante é outra vantagem inata do local que sediará o novo empreendimento”, conta o diretor executivo e sócio da CBL, Marcos Batista.

Empreendimento com unidades de 223 m² comercializado antes da entrega

The View possui vista panorâmica, com envidraçamento do piso ao teto da sala Crédito: Nazca Incorporadora/Divulgação

Com entrega programada para março do ano que vem, o The View, empreendimento imobiliário localizado na Mata da Praia, Vitória, assinado pela Nazca e Construtora Abaurre, foi totalmente vendido, antes da entrega.

Entre os diferenciais do empreendimento está a vista panorâmica com um sistema chamado “floor to ceiling”, um envidraçamento aplicado do piso ao teto da sala, além de tecnologia para automação completa da unidade.

“Todos os apartamentos terão tecnologia para abertura e fechamentos das cortinas e portas do living, ponto central de iluminação dos quartos, cozinha e sala e estes serviços podem ser acionados pela assistente virtual Alexa”, pontua um dos diretores da Nazca, Breno Peixoto.

O The View está localizado na Avenida Dante Michelini, com 26 unidades de 223m² distribuídas em 13 pavimentos. Outros diferenciais oferecidos pelo empreendimento são sala de espera para motoristas, sala de entrega de encomendas refrigerada e até estação para carregar carros elétricos na garagem do edifício.

Plataforma permite contratar projetos exclusivos de profissionais de mostra

Plataforma facilita a busca do projeto arquitetônico, poupando o tempo na procura por profissionais Crédito: Projeto Studio Noventa/Levi Mori/Archathon/Divulgação

Uma nova plataforma, que permite a contratação de um projeto de decoração ou reforma, a partir de três propostas de escritórios diferentes. Essa é uma das novidades que o Archathon, plataforma de contratação de arquitetos via concorrências e concursos digitais de projetos de arquitetura e design, está trazendo para o Espírito Santo.

A empresa está com um espaço dentro da Casa Cor Espírito Santo 2022 e vai permitir, inclusive, que os visitantes contratem projetos de arquitetura e design por meio de concorrência exclusiva entre arquitetos participantes da mostra de decoração.

“Nosso método é ágil, proporciona resultados satisfatórios em curto espaço de tempo e o cliente não fica na mão de um único arquiteto. Além disso, esse formato valoriza o trabalho do profissional, pois todos os concorrentes além do vencedor, recebem uma premiação em dinheiro”, explica a Head do Archathon, Nathalia Hartung.

A plataforma desenvolveu um método próprio, para facilitar a busca do projeto arquitetônico, poupando o tempo da busca individual de profissionais de arquitetura e design. O cliente interessado em desenvolver o projeto de sua casa ou de seu negócio, consegue iniciar a contratação a partir de R$ 6 mil.

Em 21 dias ele recebe três projetos em formato de vídeo de 5 a 10 minutos. Desses vídeos, o cliente escolhe o que mais gostar para ser desenvolvido e só paga o restante do projeto, calculado por metro quadrado, se realmente quiser implementar as soluções apresentadas.

Semana do Síndico

Sipces vai realizar palestras e homenagens para o Dia do Síndico Crédito: Freepik

Em comemoração ao Dia do Síndico, que acontece na próxima quarta-feira (30), o Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces) realiza de 29, 30 a 1º de dezembro, a Semana do Síndico.

Na programação, palestras e homenagens a esses profissionais, que são indispensáveis para o bom funcionamento do condomínio. Todos os eventos acontecerão na sede do sindicato (Avenida Princesa Isabel, 574 Ed. Palas Center Bloco A, salas 606 a 611, Centro, Vitória).

No dia 29, terça-feira, a palestra começa às 19h e será sobre seguro patrimonial, com Jorge Alvez, empresário de uma corretora de seguros que atua há 20 anos no mercado. Já no dia 30, quarta-feira, que é também o Dia do Síndico, a palestra será às 9h, com o presidente do Sipces, que irá abordar os novos formatos de assembleias. Haverá, inclusive, um café da manhã para os participantes.