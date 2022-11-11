Soma Urbanismo lança primeiro loteamento em Nova Venécia e em Porto Seguro

Cidade de Nova Venécia terá primeiro loteamento de acesso restrito com portaria 24 horas. Crédito: Reprodução/ Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Nova Venécia

A Soma Urbanismo chega à cidade de Nova Venécia. O empreendimento, que ainda não teve o nome divulgado, será o primeiro loteamento de acesso restrito com portaria 24 horas da cidade, segundo adianta a empresa, e contará com lotes residenciais e comerciais.

Localizado próximo à uma faculdade, no bairro Pegiane, o lançamento, que tem previsão para acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, terá infraestrutura de alto padrão com áreas exclusivas com itens de lazer.

Em Porto Seguro

Outra novidade é o lançamento do Residencial Golden Mundaí, primeiro loteamento da empresa fora do Espírito Santo. Ele será no Mundaí, em Porto Seguro, Bahia e terá portaria 24 horas, clube completo e 429 lotes. São mais de 417 mil metros quadrados de área total e lotes a partir de R$ 250 mil.

As vendas já estão abertas e há lotes comerciais e residenciais, a partir de 500 m². A expectativa é que o Residencial Golden Mundaí invista mais de R$ 40 milhões em obras de infraestrutura. O residencial é avaliado, hoje, em torno de R$ 155 milhões. “O Golden Mundaí é uma ótima oportunidade para empresários em busca de aplicações e retornos favoráveis na região”, afirma a diretora comercial da Soma Urbanismo, Danielli Simões.

Outra novidade do empreendimento é a parceria feita entre duas instituições de ensino locais, que se instalarão na parte comercial do Residencial Golden Mundaí, em uma área de aproximadamente 10 mil m². E está sendo analisada a possibilidade de implantação de outros negócios dentro do lote, como academia e restaurante.

Poltrona de novela na Casa Cor Espírito Santo 2022

Peça é única no Estado e tem valor de cerca de R$ 80 mil Crédito: Divulgação

A poltrona que ocupa um lugar de destaque no cantinho de leitura da delegada Helô, vivida por Giovana Antonelli, na novela das 21 horas, “A Travessia”, também está em um dos ambientes da Casa Cor 2022.

Lançada no ano de 1969 na feira de móveis de Milão, a poltrona Up, do italiano Gaetano Pesce, nasceu com o intuito de passar uma mensagem política ao adotar uma forma inspirada pela morfologia feminina. A ideia era gerar provocação à condição das mulheres, que sofriam, e ainda sofrem, com preconceitos e desigualdade.

Localizada no ambiente Suíte de Casal, que é assinada pela arquiteta Carol Zamboni, a poltrona é a única do Estado e foi adquirida pela profissional, já que a peça custa cerca de R$ 80 mil. Na paleta de cores originais elaborada em 1969, a Up vermelha é um ícone no mundo do design.

A mostra vai até o dia 18 de dezembro, no 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha.

Plataforma voltada para corretores terá serviço de crédito

Plataforma permite fazer simulações de financiamento no próprio site do corretor ou imobiliária Crédito: Frrepik

A plataforma de serviços voltada para atender corretores e imobiliárias Vivalisto acaba de lançar um serviço de crédito imobiliário. Por meio de uma ferramenta dentro da plataforma, os mais de cinco mil profissionais parceiros da empresa podem fazer simulações para os clientes, já que o serviço está conectado a bancos e parceiros de crédito, segundo a proptech.

Além disso, permite que os corretores incluam em seus sites uma solução que permite que clientes façam simulações ao mesmo tempo que buscam informações sobre os imóveis. De acordo com a empresa, desde o lançamento do serviço, já foram simulados quase R$ 100 milhões.

“Normalmente, os corretores não têm acesso a serviços de crédito imobiliário e têm pouco conhecimento sobre como funciona esse processo. Com esse novo serviço, podem contribuir com mais uma etapa da jornada de compra, o que facilita e otimiza o procedimento de venda. Profissionais agora têm em mãos mais uma solução que faz com que sejam protagonistas dos processos”, explica o CEO da proptech, Eduardo Menegatti.

Mais rapidez para contratar crédito imobiliário

A partir de janeiro, conseguir um financiamento ficará mais rápido Crédito: Freepik

E por falar em financiamento imobiliário, a partir de janeiro passa a valer a Lei 14.382, de 2022, que efetiva o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp). A intenção é modernizar e unificar sistemas de cartórios em todo o país e permitir registros e consultas pela internet.

Para o executivo da Gava Crédito Imobiliário, isso vai fazer com que o período de contratação de crédito para comprar um imóvel dure questão de dias. “Alguns anos atrás a contratação de um financiamento imobiliário demorava cerca de 60 a 90 dias. Atualmente está em aproximadamente um mês. A digitalização da tramitação vai cortar etapas da jornada do financiamento que antes só era possível tratar de maneira presencial , otimizando e dando comodidade a todos”, adianta.

Camisa personalizada da Copa para quem comprar imóvel

Copa do Mundo é tema de promoção realizada por construtora Crédito: Rhett Lewis/Unsplash