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Argo lança seu quarto empreendimento em Jockey de Itaparica

Com um dos mercados mais movimentados da Grande Vitória, Vila Velha torna-se o palco de outros três lançamentos imobiliários para o próximo ano

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 01:58

Públicado em 

28 out 2022 às 01:58
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Vista do bairro Jockey de Itaparica
Empreendimentos em construção no bairro Jockey de Itaparica  Crédito: Fernando Madeira
O município de Vila Velha tem se tornado a bola da vez do mercado imobiliário capixaba, reunindo lançamentos de todos os perfis: do econômico ao luxo. Portanto, não é novidade nenhuma que as construtoras têm voltado seus olhos e planejamentos para o município, que é hoje a cidade que teve a maior valorização do país nos últimos 12 meses.

Um dos destaques da cidade canela-verde é o bairro Jockey de Itaparica, que tem sido palco de lançamentos de alto padrão e traz a promessa de valorização do que é lançado por lá. Um desses lançamentos próximos será o Brisa Boulevard, quarto empreendimento da Argo na região.
Emerson Lima, Diretor de Vendas da Argo, comenta que o Jockey de Itaparica se destaca em diversos aspectos. “É um bairro que, além de estar muito próximo a uma das praias mais bonitas de Vila Velha, com shoppings, faculdades, comércio e serviços, restaurantes e rodovias. Ou seja, quem vive no Jockey está próximo a tudo o que precisa no dia a dia, de forma a garantir mais qualidade de vida”, diz.
O Brisa Boulevard será um dois quartos a partir de 58m², de frente para o shopping, com vista para o mar e contará com diferenciais tecnológicos, lazer completo entregue montado e decorado. A expectativa de vendas é alta, já que os outros três empreendimentos da construtora no local foram comercializados completamente, antes mesmo da conclusão das obras.
Coluna Metro Quadrado
Destaque da localização do Brisa Boulevard, da Argo, próximo a outros lançamentos da empresa Crédito: Argo/Divulgação
“Focamos na melhoria contínua e em entregar os melhores empreendimentos que possamos conceber, buscando o que há de melhor em acabamentos, atributos e praticidade. Quando pensamos em empreendimentos, tratamos como lares de pessoas, cuidando de cada espaço e item como sendo realmente ‘a casa’ do nosso cliente. Temos certeza de que o Brisa Boulevard fará parte do nosso sucesso de vendas nesta localização”, conta.

Itaparica, Itapuã e Praia da Costa

Outros dois bairros de Vila Velha, bastante valorizados, também vão receber novidades imobiliárias, provavelmente a partir de 2023. A Kemp está se preparando para lançar mais um empreendimento na Praia de Itaparica.
“Será um residencial para quem deseja conforto, morar em um local privilegiado, com opções de comércio e serviço próximo, perto da praia, com segurança e todos os atributos de um imóvel de padrão diferenciado”, conta a diretora da Kemp, Rubia Zanelato.
A Galwan também está com mais dois empreendimentos na mira, também para 2023: o Edifício Gustavo Mares Guia, localizado na Praia da Costa, e o Evidence, em frente à universidade, na região de Itaparica. A construtora, que trabalha com sistema de condomínio fechado, comemora o sucesso do lançamento do Jazz Residence, em Itapuã, que teve todo o grupo fechado pouco tempo depois do lançamento e já está com mais outro no bairro: o Residencial Jardins de Verona.
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O Residencial Jardins de Verona terá duas torres com apartamentos de três quartos Crédito: Galwan/Divulgação
São duas torres residenciais com apartamentos de três quartos, com duas vagas de garagem e áreas que vão de 105,70m² a 117,32m². No lazer, quadra recreativa descoberta, piscina adulto e infantil, área fitness, salão de jogos, brinquedoteca, salão de festas, playground, três churrasqueiras, sala de repouso e sauna.
O empreendimento será entregue com placas de energia solar para abastecer os equipamentos e áreas de uso comum. Além disso, há previsão de espaço para gerador, medidor individualizado de água e de gás, caixa de descarga ecologicamente correta e sensores de presença nos halls dos elevadores, entre outros itens de sustentabilidade.
“A geração de energia elétrica fotovoltaica repercute diretamente na queda do valor da taxa de condomínio, pois atende elevadores e todas as demais cargas elétricas de uso comum. Além disso, é um item de sustentabilidade”, lembra o diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas Loureiro.

Comissão antecipada para corretores

Avaliações de imóveis devem ser feitas só por corretor qualificado
Startup com foco em soluções para corretores traz novos produtos Crédito: Freepik
O Homer, empresa de tecnologia que atua no mercado imobiliário com foco no corretor, traz uma novidade em seu pacote de soluções: uma linha de crédito de antecipação da comissão. “A partir da venda fechada, em menos de uma semana, o profissional recebe até 100% da remuneração via PIX”, garante a COO do Homer, Brunna Medrado.
A startup também acaba de implantar o novo pacote de documentação ágil, que passa a incluir a ferramenta de assinatura digital dentro da própria plataforma. Além disso, a empresa está com uma campanha de expansão de crédito imobiliário em parceria com a Approva Fácil voltada para unidades padrão do programa Casa Verde Amarela. Nesta ação, o Homer assume toda a parte burocrática do processo de compra e venda do imóvel.

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