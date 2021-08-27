Jockey de Itaparica é o novo endereço do crescimento de Vila Velha

Taj Home Resort, da Grand Construtora, está localizado em um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado no bairro Jockey de Itaparica Crédito: Grand Construtora/ Divulgação

Palco de alguns dos lançamentos mais significativos para o mercado imobiliário nos últimos meses, o bairro Jockey de Itaparica tem se transformado no novo endereço do crescimento de Vila Velha. Segundo o índice FipeZap divulgado em 2020, o município foi o que registrou a maior valorização imobiliária do Estado, além de ser a quinta maior do país. E o bairro Jockey de Itaparica se destaca como um dos mais cobiçados para viver e investir, principalmente por conta dos mais recentes lançamentos na região.

Localizado às margens da Rodovia do Sol, Jockey de Itaparica fica próximo a um shopping center, comércio local e segue a linha de crescimento às margens do litoral, logo após a Praia de Itaparica, além de ser acesso fácil a outra importante via capixaba, a Leste-Oeste. Entre as vantagens apontadas por especialistas do mercado imobiliário está justamente em toda essa estrutura do bairro, que já está praticamente consolidada.

“É um diferencial do bairro, além da presença de um shopping naquela região e comércio bem desenvolvido, com um grande supermercado próximo. A tendência é que o bairro se torne outro centro dentro de Vila Velha, assim como Praia de Itaparica, Praia da Costa e Itapuã”, avalia o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona.

Segundo Baraona, o bairro se tornou um crescimento natural de Vila Velha, tendendo a se transformar em uma terceira macrorregião litorânea, compreendendo não apenas os terrenos de frente para a rodovia, como também o seu entorno. “A tendência dos empreendimentos margeando a Rodovia do Sol será de manter o alto padrão e o luxo. Já os terrenos mais para dentro do bairro, podem receber empreendimentos de padrão médio e popular”, observa.

Com a área de Itaparica em crescente ascensão, o bairro Jockey se tornou o caminho natural para esse crescimento, segundo afirma o diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES) Celso Fidalgo.

"O Jockey possui terrenos maiores e com a valorização em alta. Com os novos empreendimentos que estão chegando ao bairro, a tendência é aumentar o valor do metro quadrado" Celso Fidalgo - Diretor do Creci-ES

Para Fidalgo, a tendência é que toda essa região, ao longo da Rodovia do Sol, se torne uma coisa só. “Os bairros que vão na direção de Guarapari, como Barra do Jucu e Ponta da Fruta vão se juntar em uma direção de crescimento, valorizando essas áreas e aumentando a procura por imóveis e terrenos em toda a região. Em seguida, teremos também crescimento na direção da Darly Santos, que deve desenvolver os bairros no entorno, como Vale Encantado e Araçás”, diz.

INTERESSE DO PODER PÚBLICO

Bairro Jockey de Itaparica tem proximidade com a Rodovia do Sol, lazer e serviços Crédito: Argo Construtora/Divulgação

Para o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES) Alessandro Torezani duas coisas foram fundamentais para a atratividade do bairro por parte do mercado: ser um bairro recente e os lançamentos de luxo e alto padrão que trouxeram o interesse para a região.

“Por ser um bairro novo, ele tem todas as características para ser muito bem estruturado, aliado ao cuidado da municipalidade, que vem preparando o Jockey desde a gestão passada. Somando-se a isso, temos o lançamento de dois grandes empreendimentos, elevando o padrão na região. A tendência é que o Jockey de Itaparica se torne um bairro nobre”, avalia.

Reforçando o ponto da região se tornar um centro, Torezani chama a atenção para toda a rede de serviços que já existe no bairro, entre eles o Detran, supermercados e restaurantes e um shopping. “É um bairro já planejado e com uma boa estrutura e a expectativa para o crescimento é a melhor possível, principalmente vendo a movimentação de lançamentos das empresas na região, indicando que as vendas estão aquecidas e devem permanecer assim por um bom tempo”, afirma.

340 LÂMPADAS SERÃO TROCADAS POR LED NO BAIRRO JOCKEY

A região vem passando por algumas melhorias feitas pela Prefeitura de Vila Velha, como a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED. Segundo a secretária de Planejamento e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Vila Velha, Menara Cavalcante, serão trocadas 340 lâmpadas, além da iluminação da praça e do campo.

“Mais de 60% das lâmpadas serão trocadas até outubro, e 100% trocadas em até sete meses. É uma das ações do Vila Velha do Futuro, que vai beneficiar todas as ruas e avenidas da cidade, no qual o bairro Jockey de Itaparica vai receber lâmpadas de LED, substituindo todas as antigas lâmpadas de vapor de sódio e metálico, bem como o tratamento na iluminação para evitar os pontos escuros”, ressalta.

BAIRRO PLANEJADO

O advogado Thiago Canholato decidiu apostar no bairro como investimento e moradia. Crédito: Arquivo pessoal

Por conta de sua infraestrutura completa e com as melhorias pretendidas pelo poder público, o bairro e as suas imediações tem sido palco de lançamentos significativos. Um dos exemplos é o empreendimento Taj, da Grand Construtora, que será realizado em um terreno de 30 mil metros quadrados na região.

Dividido em duas torres, o Taj Home Resort terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, (sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem) e 3 quartos, (sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem). Os elevadores são privativos para um ou, no máximo, dois apartamentos. Além disso, o empreendimento terá uma área de lazer estilo resort, com quadras poliesportivas, academia, piscinas e até mesmo mercearia 24h.

"O Jockey de Itaparica é o bairro do futuro. Esse terreno foi adquirido há oito anos para a construção desse empreendimento estilo home resort, de frente para o mar, e será o primeiro prédio em uma região completamente nova. A tendência é que toda essa área, ao longo da Rodovia do Sol, de frente para o mar, se torne um bairro de alto luxo”, observa o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.

E o interesse foi tanto pelo empreendimento, que mesmo no seu pré-lançamento, a construtora já realizou a venda de unidades, afirma Barbosa. “As vendas começam apenas em novembro, mas já realizamos vendas de apartamentos após a visita de interessados ao local onde será construído. Um dos nossos diferenciais é a área de lazer: são 52m² por unidade, sendo que a média para um empreendimento de alto padrão é de 15m²”, diz.

Outra empresa que também tem investido no bairro é a Argo Construtora, que já está em seu terceiro empreendimento na região, sendo que os dois primeiros lançamentos venderam todas as unidades. A localização e infraestrutura completa para os futuros moradores, além da valorização, estão entre os fatores decisivos de compra, segundo aponta o diretor-presidente da Argo, Valtair Torezani.

"Boa localização está no topo da lista dos compradores e, por isso, após dois edifícios 100% vendidos na região, lançamos mais um empreendimento no Jockey de Itaparica - o Edifício Praia Boulevard. Morar no Jockey de Itaparica significa viver com mais qualidade e bem-estar, perto de tudo que precisa. Além disso, a valorização imobiliária nos últimos 10 anos cresceu cerca de 50%, o que torna a região ainda mais atrativa, seja para investir ou para morar" Valtair Torezani - Diretor-presidente da Argo

O advogado Thiago Canholato foi um dos que decidiu apostar no bairro. Morador de Cachoeiro, comprou uma unidade em um empreendimento no Jockey de Itaparica, onde futuramente pretende se mudar. Ele conta que chegou a procurar outras regiões, mas acabou se decidindo pelo Jockey, principalmente por indicação de amigos que moram em Itaparica.

“A minha decisão de morar foi pelo bairro ser bastante tranquilo, de fácil acesso e por ser uma região que está valorizando. Além disso, tem proximidade com o shopping e é um bairro planejado. Pretendo, futuramente, adquirir outro imóvel na região para investimento”, conta.

LANÇAMENTOS JOCKEY DE ITAPARICA E REGIÃO