Funcionais, apartamentos no estilo studio conquistam os solteiros

Edifício 265.Brooklyn tem apartamentos no estilo studio Crédito: Mazzini Construtora/Divulgação

Funcionais e compactos, os apartamentos de um quarto estão entre os queridinhos dos jovens solteiros e também dos investidores. Os preferidos são aqueles imóveis localizados próximo a comércio e serviços e com ambientes integradas, que aproveitam bem os espaços, no estilo studio.

O diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) Eduardo Fontes destaca que o mercado absorve bem esse tipo de empreendimento, que tem como objetivo a locação para retorno imediato. Segundo ele, a rentabilidade mensal dessas unidades com aluguel pode chegar até 0,5% do valor do imóvel.

A arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Carol Zamboni destaca que as metragens reduzidas dos apartamentos de um quarto são um facilitador para jovens que vão adquirir ou alugar o primeiro imóvel.

“Atualmente, muitos clientes têm procurado esse tipo de unidade por serem mais fáceis de mobiliar e com potencial para se tornarem funcionais e aconchegantes. Assim, muitos optam por transformar esses imóveis menores em ambientes abertos e integrados”, explica Carol.

Voltados para o público jovem, esses empreendimentos oferecem ainda estrutura de lavanderia, espaço para animais de estimação, lounge para café e leitura e ambientes de coworking com wi-fi.

A analista de marketing da Javé Construtora, Fernanda Vasconcellos, explica que os lançamentos já são pensados para estudantes e, por isso, primam também pela localização próxima a faculdades e universidades.

“Incluímos um sistema de bike sharing (compartilhamento de bicicletas) em um dos nossos empreendimentos, localizado bem próximo a Universidade Vila Velha (UVV). A ideia foi voltada para a mobilidade dos estudantes já que o público para essas unidades realmente é mais jovem”, destaca Fernanda.

O gerente de vendas da De Martin Construtora, Filipe Sabino, acrescenta que, geralmente, os apartamentos de um quarto são comprados por pessoas solteiras e com estabilidade de emprego. “Outro caso muito comum é o de pais que compram o imóvel para os filhos morarem mais próximo às faculdades”, diz.

O diretor de Indústria Imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Leandro Lorenzon, destaca outros pontos atrativos desse tipo de imóvel. “A grande vantagem é o baixo custo, seja como locação ou financiamento. O valor de manutenção, devido ao tamanho reduzido, também acaba sendo menor, o que gera redução do IPTU, condomínio, contas de água e energia e gastos com limpeza”, pontua.

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