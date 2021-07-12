Funcionais, apartamentos no estilo studio conquistam os solteiros

Funcionais e compactos, os apartamentos de um quarto estão entre os queridinhos dos jovens solteiros e também dos investidores. Os preferidos são aqueles imóveis localizados próximo a comércio e serviços e com ambientes integradas, que aproveitam bem os espaços, no estilo studio.
O diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) Eduardo Fontes destaca que o mercado absorve bem esse tipo de empreendimento, que tem como objetivo a locação para retorno imediato. Segundo ele, a rentabilidade mensal dessas unidades com aluguel pode chegar até 0,5% do valor do imóvel.
A arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Carol Zamboni destaca que as metragens reduzidas dos apartamentos de um quarto são um facilitador para jovens que vão adquirir ou alugar o primeiro imóvel.
“Atualmente, muitos clientes têm procurado esse tipo de unidade por serem mais fáceis de mobiliar e com potencial para se tornarem funcionais e aconchegantes. Assim, muitos optam por transformar esses imóveis menores em ambientes abertos e integrados”, explica Carol.
Voltados para o público jovem, esses empreendimentos oferecem ainda estrutura de lavanderia, espaço para animais de estimação, lounge para café e leitura e ambientes de coworking com wi-fi.
A analista de marketing da Javé Construtora, Fernanda Vasconcellos, explica que os lançamentos já são pensados para estudantes e, por isso, primam também pela localização próxima a faculdades e universidades.
“Incluímos um sistema de bike sharing (compartilhamento de bicicletas) em um dos nossos empreendimentos, localizado bem próximo a Universidade Vila Velha (UVV). A ideia foi voltada para a mobilidade dos estudantes já que o público para essas unidades realmente é mais jovem”, destaca Fernanda.
O gerente de vendas da De Martin Construtora, Filipe Sabino, acrescenta que, geralmente, os apartamentos de um quarto são comprados por pessoas solteiras e com estabilidade de emprego. “Outro caso muito comum é o de pais que compram o imóvel para os filhos morarem mais próximo às faculdades”, diz.
O diretor de Indústria Imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Leandro Lorenzon, destaca outros pontos atrativos desse tipo de imóvel. “A grande vantagem é o baixo custo, seja como locação ou financiamento. O valor de manutenção, devido ao tamanho reduzido, também acaba sendo menor, o que gera redução do IPTU, condomínio, contas de água e energia e gastos com limpeza”, pontua.
CONFIRA ALGUNS EMPREENDIMENTOS
Vogue Enseada
Características: apartamentos 1 quarto. Lazer com coworking sala de reunião, lounge café, leitura, espaço gourmet, salão de festas, pub, espaço zen, piscina, deque molhado, ducha, área de lazer descoberta, churrasqueira e espaço pet. Localização: Jardim da Penha, Vitória. Valor: R$ 516 mil. Realização: Proeng
Características: o empreendimento conta com um pavimento de quatro apartamentos no estilo studio com metragens a partir de 33,45m². As áreas comuns incluem espaços para armazenamento de delivery, piscinas, churrasqueiras, academias, salas de coworking, kidsplay, delivery drone, pub climatizado e decorado, arena de e-sports, sistema de automação residencial e wi-fi nas áreas comuns. Localização: rua Dr. João Carlos de Souza, 265, Barro Vermelho, Vitória. Valor: R$ 334 mil. Realização: Mazzini Construtora
Características: uma torre com 101 unidades . Há opções de 2 quartos (55m²), 1 quarto (45m²) e loft (39m²). Uma vaga de garagem. Lazer e serviço com bicicletário, fitness, pub gourmet lounge descoberto, sala de reunião e delivery. Apartamentos entregues montados com armários, ar-condicionado e itens de banheiro. Localização: Jardim Camburi, Vitória. Valor: a partir de R$ 275 mil. Realização: Impacto Engenharia
Características: empreendimento com 2 torres de 12 pavimentos cada e 12 apartamentos, totalizando 288 unidades, sendo 144 unidades por torre. As unidades de 1 quarto possuem 36,17m². Lazer entregue decorado e mobiliado com piscina, salão de festas, churrasqueiras, parquinho, quadra recreativa, horta compartilhada e academia, paisagismo. Vagas exclusivas para bicicletas, motos e visitantes, reaproveitamento de água da chuva e infraestrutura para instalação de circuito interno de TV. Localização: Jardim Limoeiro, Serra Valor: a partir de R$ 133.120,00. Realização: De Martin Construtora
Características: opções de unidades de 1 quarto com 42m² entregues montadas e decoradas. Ampla área de lazer com piscina, solarium, espaço grill, espaço gourmet com lounge integrado e área fitness entregues montadoss e decorados. Localização: Praia de Santa Helena (Próximo a Praça do Cauê), Vitória Valor: a partir de R$ 390 mil. Realização: Metron