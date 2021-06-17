Condomínios com imóveis econômicos investem em lazer e  segurança

Morar investe em áreas de lazer com piscinas para adulto e crianças Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Se antes os empreendimentos de programas habitacionais eram mais básicos, hoje esses imóveis estão bem equipados. Tanto que é possível morar em um condomínio-clube pagando prestações menores que o aluguel.

Muitas dessas opções estão enquadradas no programa do governo federal Casa Verde e Amarela , que alterou critérios do antigo Minha Casa Minha Vida (MCMV). Com a mudança na faixa de avaliação dos apartamentos econômicos, as construtoras já conseguem oferecer novos itens como áreas de lazer mais completas, garagens cobertas, espaços de coworking, elevador e até vista para o mar.

Tudo isso porque a concorrência aumentou e o olhar do consumidor está mais crítico. Já que na hora de investir no primeiro imóvel é preciso mesmo muito estudo para não errar ao fechar negócio.

“O programa é uma porta de entrada para as pessoas que vão adquirir o primeiro apartamento. As construtoras têm trabalhado cada vez mais para atender às demandas e adicionar elementos que irão valorizar o empreendimento. Por isso, o mercado capixaba está bem servido para unidades de primeira moradia”, destaca o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon) Joacyr Meriguetti.

Esse é o caso da técnica de enfermagem Geovana Helmer. Moradora de São Diogo II há cinco meses, ela conta que esse foi o primeiro financiamento de um apartamento com o seu nome.

Geovana Helmer é técnica de enfermagem e realizou pelo programa Casa Verde e Amarela o primeiro financiamento de um imóvel no seu nome Crédito: Arquivo pessoal

Segundo Geovana, a decisão de se mudar para um imóvel novo foi tomada devido aos constantes alagamentos da casa anterior. Apesar do medo inicial de ter o financiamento negado pela instituição financeira, ela descreve o processo como rápido e natural.

"Entrar pela primeira vez nesse apartamento foi uma sensação muito boa. Senti bastante diferença devido à segurança, ao sossego e à área de lazer com piscina. A localização é ótima e, quando bati o olho na maquete, sabia que o empreendimento era para mim" Geovana Helmer - técnica de enfermagem

Os empreendimentos evoluíram, mas ainda é possível encontrar variações entre as unidades. O diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES) Eduardo Fontes explica que os apartamentos mais equipados são os que estão próximos ao teto do programa.

“Quem ganhou foi o consumidor, porque com o aumento na concorrência tem-se um leque maior de empresas disputando esses clientes. É o tipo de segmento com bastante déficit habitacional, o crescimento é contínuo e dificilmente vai ser prejudicado”, pontua Fontes.

Para ganhar competitividade no mercado, o termômetro das construtoras é o cliente. A procura por ambientes com áreas de lazer maiores e o olhar crítico para a qualidade das unidades têm remodelado a tipologia dos empreendimentos do programa.

Uma empresa que aposta em diferenciais é a Morar Construtora, que lançou em maio 1.000 unidades em dois condomínios-clube, o Vista de Barcelona, em Porto Canoa, na Serra, e o Vista do Vale, em Vale Encantado, Vila Velha.

Os lançamentos contam até com espaço de coworking, já que na pandemia o trabalho em casa se popularizou. Além disso, os condomínios-clube têm segurança reforçada com cercas elétricas, portões automáticos, circuitos fechados de TV e previsão de instalação de estações para recarga de veículos elétricos.

Na caprichada estrutura de lazer dos empreendimentos há piscinas adulto e infantil, parquinho, campinho gramado, churrasqueira, salões de festas aberto e fechado, entre outros itens.

“Nossos condomínios, em geral, contam com opções de dois e três quartos, com ou sem suíte, e até quintal privativo. Estão localizados em áreas de plena expansão, com toda infraestrutura de supermercados, padarias, academia e comércio em geral ao redor”, explica o responsável pelos projetos e gerente comercial da Morar Construtora, Filippe Vieira.

Também na Serra, o Villa Mestre Residencial Clube, da De Martin Construtora, será entregue com o piso cerâmico em todos os ambientes. Além do lazer com piscina, salão de festas, churrasqueira, parquinho, academia, horta compartilhada e quadra recreativa.

“Hoje em dia, o cliente não liga se a vaga do carro fica longe da torre, o mais importante é se o veículo ficará descoberto. Por isso nos atentamos aos detalhes, sempre procuramos uma localização privilegiada para aumentar a valorização do empreendimento, próxima ao comércio, e desenvolvemos plantas com opções no térreo com quintal como diferencial”, afirma o diretor da De Martin Construtora, Felippe Sabino.

Essas novidades se tornaram possíveis devido à ampliação no valor das unidades dentro do programa habitacional. O teto de construção aumentou e agora os empreendimentos podem chegar até R$ 190 mil. Assim, as construtoras conseguem entregar apartamentos maiores e com melhor acabamento, aponta o sócio-proprietário da Soliddo Engenharia, Vicenzo Queiroz.

“Algumas das nossas unidades já contam até com a marcenaria, porque o nosso objetivo é finalizar o apartamento com tudo pronto para a pessoa entrar e morar. A Soliddo também possui empreendimentos com cinco torres e uma delas com elevador para quatro andares”, pontua Vicenzo Queiroz.

CASA VERDE E AMARELA

Aprovado em dezembro do ano passado pelo Senado , o programa Casa Verde e Amarela substituiu o Minha Casa Minha Vida (MCMV) e promoveu alterações nas taxas de juros, faixas de renda e modalidades de atendimento. O objetivo continua sendo garantir o acesso à moradia.

Para financiar um imóvel pelo programa, é preciso ter renda mensal de até R$ 7 mil. Também é possível utilizar as linhas de crédito para garantir os títulos de direito real de lotes familiares e promover reformas habitacionais.

REGRAS DO NOVO PROGRAMA

FAIXAS DE RENDA

O Casa Verde e Amarela altera as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida (MCMV), dividindo em três grupos. O primeiro é para famílias com renda até R$ 2 mil; o segundo, entre R$ 2 mil e R$ 4 mil; e o terceiro, famílias com renda de R$ 4 mil a R$ 7 mil.

TAXAS DE JUROS

Com a mudança da inflação no país, os juros também precisaram ser alterados. Os novos valores consideram variam de 4,5% ao ano 8,16% ao ano, de acordo com a faixa de renda e a localidade das unidades. Houve também aumento no limite do valor dos imóveis financiados, podendo chegar a R$ 190 mil.

REFORMA

Integrantes do grupo 1 também poderão obter recursos, caso sejam selecionados, para aplicar na reforma do imóvel ou ampliação de espaços. Para isso, é necessário estar inscrito no CadÚnico, ser maior de 18 anos e não possuir outros imóveis.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Além do financiamento de unidades habitacionais, o programa também atende a novas modalidades. O Casa Verde e Amarela concede títulos de direito real de lotes familiares, com o objetivo de reduzir conflitos fundiários, dar segurança jurídica e estimular a formalização dos patrimônios no Brasil.

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