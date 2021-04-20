7 dicas para aumentar o espaço e organizar apartamento pequeno

Cores claras

Para melhorar a fluidez e aumentar o espaço de circulação nos quartos, uma recomendação é o uso de camas box. “A estrutura de madeira ocupa muito espaço, então elas são boas para fazer essa economia. Também é possível usar persianas rolô que usam menos tecido”, indica Maria Alice.

De acordo com a personal organizer Luciana Barbosa, os organizadores facilitam muito no dia a dia porque ajudam na logística do espaço. “Nas gavetas uma dica é investir em colmeias organizadoras que além de manter as roupas organizadas, também permite que elas permaneçam dobradas”, destaca.

Também para Luciana Barbosa, o importante é pensar de forma estratégica na rotina e adaptar o uso dos objetos de forma prática. Assim tudo pode ser mantido no devido lugar e com fácil acesso. Além disso, é preciso conhecer o que se tem, para saber do que se pode abrir mão.

“Em muitos casos, as cozinhas são integradas com a sala. Isso porque como o espaço é pequeno, é possível aproveitar os móveis como a mesa de jantar e garantir a fluidez dos espaços. Também é possível investir em uma integração com a área de serviço ou da varanda com a sala”, comenta Maria Alice.

Para garantir a fluidez Maria Alice recomenda o menor uso de mobiliário possível, principalmente em ambientes de maior circulação.

E para completar a dica anterior, objetos multifuncionais são ótimas alternativas. Isso porque um único item pode ser utilizado de diferentes maneiras. “Por exemplo, um puff pode ser um assento ou uma mesa de centro”, indica Maria Alice.