7 dicas para aumentar o espaço e organizar apartamento pequeno

“Cada centímetro importa, então quanto menor o apartamento, maior o planejamento”. Essa é a afirmação da arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Maria Alice Rampinelli, que resume o desafio dos apartamentos compactos. Esse tipo de imóvel é uma tendência do mercado imobiliário e, de acordo com ela, nessas unidades, otimizar os espaços para não perder a funcionalidade dos cômodos é essencial.
Isso porque, com a metragem reduzida, alguns espaços podem ter a circulação prejudicada e parecerem ainda menores. A dica, segundo Maria Alice, é pensar de forma estratégica as necessidades principais de cada cômodo.
Portanto, entender essas prioridades e desapegar é o primeiro passo para reorganizar o imóvel. Para a personal organizer Luciana Barbosa, é preciso se reeducar e praticar um pouco mais de minimalismo. Ela ainda defende que boas histórias podem ser guardadas na memória, para assim abrir mão de alguns excessos.
“O importante é avaliar tudo o que se tem e organizar o que vai ser útil. Depois disso definido, é possível escolher o que pode ser utilizado de maneira fácil. Sempre pense no espaço que se tem”, indica Luciana Barbosa.
Pensando nisso, as especialistas consultadas reuniram algumas recomendações para organizar imóveis compactos. Confira abaixo!
7 DICAS PARA AUMENTAR O ESPAÇO EM APARTAMENTOS PEQUENOS:
Cores claras
Para melhorar a fluidez e aumentar o espaço de circulação nos quartos, uma recomendação é o uso de camas box. “A estrutura de madeira ocupa muito espaço, então elas são boas para fazer essa economia. Também é possível usar persianas rolô que usam menos tecido”, indica Maria Alice.
De acordo com a personal organizer Luciana Barbosa, os organizadores facilitam muito no dia a dia porque ajudam na logística do espaço. “Nas gavetas uma dica é investir em colmeias organizadoras que além de manter as roupas organizadas, também permite que elas permaneçam dobradas”, destaca.
Também para Luciana Barbosa, o importante é pensar de forma estratégica na rotina e adaptar o uso dos objetos de forma prática. Assim tudo pode ser mantido no devido lugar e com fácil acesso. Além disso, é preciso conhecer o que se tem, para saber do que se pode abrir mão.
“Em muitos casos, as cozinhas são integradas com a sala. Isso porque como o espaço é pequeno, é possível aproveitar os móveis como a mesa de jantar e garantir a fluidez dos espaços. Também é possível investir em uma integração com a área de serviço ou da varanda com a sala”, comenta Maria Alice.
Para garantir a fluidez Maria Alice recomenda o menor uso de mobiliário possível, principalmente em ambientes de maior circulação.
E para completar a dica anterior, objetos multifuncionais são ótimas alternativas. Isso porque um único item pode ser utilizado de diferentes maneiras. “Por exemplo, um puff pode ser um assento ou uma mesa de centro”, indica Maria Alice.
De acordo Maria Alice Rampinelli, investir em cores claras ajuda a aumentar a sensação de amplitude do ambiente, assim como utilizar espelhos na decoração. Entretanto, ela não descarta adotar tons mais vibrantes em objetos pontuais como almofadas e adornos decorativos.