7 dicas de decoração para reduzir o calor nos imóveis

Priorize tecidos naturais

Para a arquiteta Maria Alice, utilizar cores claras no ambiente é uma das melhores opções na decoração. Ela afirma que tonalidades escuras absorvem mais o calor e, por isso, o ideal é investir em tons neutros ou branco.

Um mobiliário em excesso pode impedir a circulação de ar e carregar muito o ambiente. Para Patrícia Davel, espaços mais minimalistas auxiliam na ventilação cruzada, dessa forma, se possível, o recomendado é reduzir a quantidade de adornos e priorizar uma decoração mais leve.

A designer de interiores Patrícia Davel recomenda o uso de plantas na decoração e a adoção de espaços verdes como um jardim. Isso porque auxilia na umidade do ar, diminui a temperatura e promove um clima mais confortável.

Como proteção solar, a arquiteta Maria Alice recomenda a utilização de persianas rolô que filtram a luz externa e reduzem a incidência do sol na casa. Outra dica é a utilização de películas de proteção contra raios ultravioleta.

Para reduzir a temperatura, uma boa dica é prestar atenção no tipo de piso escolhido. A arquiteta Maria Alice recomenda o uso de porcelanatos e cerâmicas, que são materiais mais frios e ajudam a refrescar o ambiente.

Para uma iluminação mais confortável, Patrícia Davel recomenda a utilização de luzes mais neutras ou mornas. Ambientes mais íntimos como sala de estar e quarto, o ideal é uma iluminação mais amarelada, já que lâmpadas brancas podem cansar.