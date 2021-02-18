7 dicas de decoração para reduzir o calor nos imóveis

O verão chegou e as temperaturas subiram. Por isso, dicas para reduzir o calor excessivo em casa são sempre bem-vindas. Afinal, lidar com a estação mais quente do ano, em tempos de pandemia, não tem sido fácil.
Isso porque com as pessoas ficando mais tempo dentro de casa, a decoração passou a ser mais valorizada. Segundo a arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Maria Alice Marins Rampinelli, prestar atenção na organização do ambiente não altera apenas o clima do local, mas também pode prevenir a incidência nociva dos raios ultravioleta.
Desde o mobiliário até as tonalidades utilizadas, tudo interfere no ambiente da casa. Dessa forma, ao iniciar um projeto, a designer de interiores Patrícia Davel procura entender as preferências do contratante, mas não deixa de sugerir algumas dicas para tornar o ambiente mais confortável e balanceado.
O ideal é sempre seguir o estilo do cliente. Se ele prefere cores mais escuras, então é possível equilibrar com menos móveis ou adornos na decoração. De acordo com a especialista, tudo é uma questão de harmonia.
Para ajudar a reduzir o calor excessivo da casa em dias quentes, reunimos 7 dicas de decoração com especialistas da área. Confira abaixo:
Priorize tecidos naturais
Para a arquiteta Maria Alice, utilizar cores claras no ambiente é uma das melhores opções na decoração. Ela afirma que tonalidades escuras absorvem mais o calor e, por isso, o ideal é investir em tons neutros ou branco.
Um mobiliário em excesso pode impedir a circulação de ar e carregar muito o ambiente. Para Patrícia Davel, espaços mais minimalistas auxiliam na ventilação cruzada, dessa forma, se possível, o recomendado é reduzir a quantidade de adornos e priorizar uma decoração mais leve.
A designer de interiores Patrícia Davel recomenda o uso de plantas na decoração e a adoção de espaços verdes como um jardim. Isso porque auxilia na umidade do ar, diminui a temperatura e promove um clima mais confortável.
Como proteção solar, a arquiteta Maria Alice recomenda a utilização de persianas rolô que filtram a luz externa e reduzem a incidência do sol na casa. Outra dica é a utilização de películas de proteção contra raios ultravioleta.
Para reduzir a temperatura, uma boa dica é prestar atenção no tipo de piso escolhido. A arquiteta Maria Alice recomenda o uso de porcelanatos e cerâmicas, que são materiais mais frios e ajudam a refrescar o ambiente.
Para uma iluminação mais confortável, Patrícia Davel recomenda a utilização de luzes mais neutras ou mornas. Ambientes mais íntimos como sala de estar e quarto, o ideal é uma iluminação mais amarelada, já que lâmpadas brancas podem cansar.
Ainda segundo Maria Alice, tecidos mais naturais como linho e algodão podem ajudar a reduzir o calor excessivo na casa. A dica é priorizar em almofadas, sofá e na colcha da cama e não investir em poliéster ou materiais que esquentam muito.