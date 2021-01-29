6 dicas para renovar a decoração da casa gastando pouco

Papel de parede é opção para renovação radical do ambiente Crédito: Giovana Gonçalvez/Divulgação

Em 2020, todos foram obrigados a ficar em casa o máximo possível. Foram longos meses olhando para os mesmos móveis e decorações. Com a instalação do home office, muitas pessoas tiveram que montar escritórios às pressas, sem pensar muito.

Pode ser que as modificações realizadas durante a quarentena não tenham ocorrido da maneira desejada. Ou que os moradores da casa estejam apenas cansados de olharem por tanto tempo para as mesmas coisas.

Independentemente do motivo, renovar um cômodo (ou a casa inteira) é possível sem que seja necessário fazer grandes investimentos. Na hora de decorar, detalhes podem fazer toda a diferença. A arquiteta Gabryella Cunha explica que só de trocar uma cortina, adicionar um tapete ou almofadas, o ambiente já fica com novos ares. “Existem produtos para todos os gostos e com estampas diversas. Fica a critério do cliente o que combina mais com a personalidade dele.”

Antes de reformar um estofado, compare com o preço de um móvel novo Crédito: Divulgação

Sofás, poltronas e cadeiras também podem ser modificados. Para quem não quer comprar peças novas, Gabryella sugere a troca dos tecidos. “Dependendo do modelo, a pessoa consegue fazer em casa com a ajuda de alguns tutoriais na internet.”

A arquiteta Bruna Sander lembra que é sempre interessante fazer uma pesquisa de preços antes de apostar na reforma do móvel. “Às vezes, a reforma com o material que o cliente quer fica em R$ 2 mil, por exemplo. Mas um novo custa R$ 2,5 mil. Nesse caso, compensa comprar um novo. Mas se o objeto tiver valor sentimental, for uma herança, então podemos apostar na reforma.”

Na onda de DIY (do inglês Do It Yourself, ou faça você mesmo), a arquiteta Gabryella Cunha lembra dos papéis de parede. “Mudar as paredes é o que mais dá impacto. Se não quiser fazer muita sujeira com tinta, é possível aplicar papel de parede e adesivos. Dá para fazer sozinho, mas as lojas costumam disponibilizar ou indicar profissionais também.”

Plantas podem ser naturais ou artificiais Crédito: Moldura a Minuto/Divulgação

Para quem quer arregaçar as mangas, Bruna Sander dá a ideia de brincar com formas geométricas. “Em vez de pintar a parede de uma única cor, pode separar com uma fita crepe na diagonal e pintar de duas cores.”

As plantinhas viraram um hobby no período de quarentena. Elas também podem fazer mais que apenas ocupar a mente. “O verde traz uma ideia de vida ao ambiente”, explica Gabryella Cunha. Bruna Sander fala que nesse caso é a criatividade quem comanda. “Pode ser só um arranjo de orquídea ou um painel verde.”

Para quem não tem muito tempo ou paciência para cuidar de plantas, as arquitetas sugerem as versões artificiais. Quando são de boa qualidade costumam parecer naturais.

Se o problema for com a iluminação, Bruna Sander indica o uso de trilhos eletrificados ou de pendentes aranha. Ela recomenda ficar atento à lâmpada que será usada. “Em ambiente que precisamos de mais atenção, como cozinha e escritório, sugiro uma luz neutra. Onde é um ambiente de descanso, como sala e quarto, costumo usar a luz amarela. Ela traz sensação de aconchego.”

Outra dica é o uso de quadros. O empresário especialista em emolduramento Gian Zucoloto, à frente da Galeria Moldura Minuto, explica que a ideia é utilizá-los para acrescentarem personalidade à decoração. Dependendo da escolha, existem peças com um bom custo-benefício. “Gravuras, fotografias, paisagens, frases motivadoras, ilustrações conferem um ar elegante ou jovial ao espaço e dependendo da escolha do emolduramento, o valor fica ótimo”, destaca o especialista.

RENOVE A CASA GASTANDO POUCO