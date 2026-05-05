Flagrante

Vídeo mostra acidente de moto que matou mulher em cruzamento de Vila Velha

Mislene de Jesus, de 32 anos, cuidadora de idosos, seguia para o trabalho quando colidiu de moto com um carro

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 12:14

Nayra Loureiro

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a motociclista Mislene de Jesus, de 32 anos, morreu após colidir com um carro no cruzamento das ruas Humberto Serrano e Doutor Jair de Andrade, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (4). 


As imagens mostram quando a cuidadora de idosos, que seguia para o trabalho, é atingida no cruzamento. Com o impacto, ela morreu ainda no local.


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que trafegava pela Rua Humberto Serrano, no sentido Praia da Costa, e, ao cruzar a Avenida Doutor Jair de Andrade, houve a colisão transversal com a motociclista, que seguia pela via.


Informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local indicam que a motociclista estaria na via preferencial e o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória.


Após o acidente, a Guarda Municipal informou que o cruzamento possui sinalização horizontal conforme o Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, a placa de “Pare” havia sido retirada por terceiros. Ainda na segunda-feira, uma equipe realizou a reinstalação da sinalização.


O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos e, posteriormente, liberado.

Mislene de Jesus colidiu com um carro em Vila Velha

De acordo com a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local e não havia indícios que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.


Mislene foi velada nesta terça-feira (5), em uma igreja evangélica no bairro Guaranhuns, no mesmo município.

