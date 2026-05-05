Ônibus com 31 passageiros pega fogo na BR 101 em Mimoso do Sul; vídeo

Um ônibus interestadual com 31 passageiros pegou fogo na madrugada desta terça-feira (5) na BR 101, na localidade de Santa Cruz, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.





O veículo havia saído de Niterói, no Rio de Janeiro, com destino a Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio ocorreu no km 458,8, por volta de 1h50.





De acordo com a corporação, o motorista relatou que o painel do ônibus indicou um alerta e que outros condutores chegaram a piscar o farol para avisar sobre o problema. Ao parar no acostamento, ele percebeu que a parte traseira, onde fica o motor, estava em chamas.





O motorista conseguiu acordar os passageiros e retirá-los do veículo, além de salvar parte das bagagens.