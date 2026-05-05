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Incêndio

Ônibus com 31 passageiros pega fogo na BR 101 em Mimoso do Sul; vídeo

Veículo fazia trajeto entre Niterói (RJ) e Vitória (ES); incêndio ocorreu na madrugada desta terça-feira (5) e ninguém ficou ferido

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 11:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 mai 2026 às 11:27

Um ônibus interestadual com 31 passageiros pegou fogo na madrugada desta terça-feira (5) na BR 101, na localidade de Santa Cruz, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.


O veículo havia saído de Niterói, no Rio de Janeiro, com destino a Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio ocorreu no km 458,8, por volta de 1h50.


De acordo com a corporação, o motorista relatou que o painel do ônibus indicou um alerta e que outros condutores chegaram a piscar o farol para avisar sobre o problema. Ao parar no acostamento, ele percebeu que a parte traseira, onde fica o motor, estava em chamas.


O motorista conseguiu acordar os passageiros e retirá-los do veículo, além de salvar parte das bagagens.

Ônibus pega fogo na BR 101 em Mimoso do Sul
Ônibus pega fogo na BR 101 em Mimoso do Sul Polícia Militar

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por uma pane elétrica. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus e seguiram viagem.


O Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Capixaba informou que o trânsito chegou a ser desviado no trecho durante a ocorrência, mas foi totalmente liberado às 4h25.


Segundo a PRF, o coletivo pertence à Viação Itapemirim. A empresa foi procurada, mas não havia se manifestado até a publicação desta maté

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