Explosão por vazamento de gás deixa 4 feridos intubados em Vila Valério

Quatro homens ficaram gravemente feridos e precisaram ser intubados após uma explosão provocada por vazamento de gás no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (5).





Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu quando um dos moradores acendeu um isqueiro dentro da residência, o que provocou a explosão e, em seguida, o incêndio.





Imagens registradas no local mostram o imóvel tomado por chamas altas (vídeo acima). Após o controle do fogo, a estrutura da casa ficou comprometida, com o telhado destruído e as paredes carbonizadas.





A residência fica em uma fazenda de café e funciona como alojamento para trabalhadores da colheita. As quatro vítimas não são do Estado e estavam na propriedade para trabalhar na safra.