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Explosão por vazamento de gás deixa 4 feridos intubados em Vila Valério

Vítimas que trabalham em lavoura de café foram socorridas em alojamento rural e levadas de helicóptero para hospital na Serra

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 11:49

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

05 mai 2026 às 11:49

Quatro homens ficaram gravemente feridos e precisaram ser intubados após uma explosão provocada por vazamento de gás no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (5). 


Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu quando um dos moradores acendeu um isqueiro dentro da residência, o que provocou a explosão e, em seguida, o incêndio. 


Imagens registradas no local mostram o imóvel tomado por chamas altas (vídeo acima). Após o controle do fogo, a estrutura da casa ficou comprometida, com o telhado destruído e as paredes carbonizadas.


A residência fica em uma fazenda de café e funciona como alojamento para trabalhadores da colheita. As quatro vítimas não são do Estado e estavam na propriedade para trabalhar na safra.

De acordo com a Prefeitura de Vila Valério, as vítimas foram atendidas inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Devido à gravidade dos ferimentos, os trabalhadores foram intubados e transferidos por dois helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória.


A administração municipal informou, em nota, que "lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil. O município segue acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário".

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