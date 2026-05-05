Explosão por vazamento de gás deixa 4 feridos intubados em Vila Valério

Quatro homens ficaram gravemente feridos e precisaram ser intubados após uma explosão provocada por vazamento de gás no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (5).
Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu quando um dos moradores acendeu um isqueiro dentro da residência, o que provocou a explosão e, em seguida, o incêndio.
Imagens registradas no local mostram o imóvel tomado por chamas altas (vídeo acima). Após o controle do fogo, a estrutura da casa ficou comprometida, com o telhado destruído e as paredes carbonizadas.
A residência fica em uma fazenda de café e funciona como alojamento para trabalhadores da colheita. As quatro vítimas não são do Estado e estavam na propriedade para trabalhar na safra.
De acordo com a Prefeitura de Vila Valério, as vítimas foram atendidas inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Devido à gravidade dos ferimentos, os trabalhadores foram intubados e transferidos por dois helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória.
A administração municipal informou, em nota, que "lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil. O município segue acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário".