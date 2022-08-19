Voo de helicóptero mostra vista que moradores do prédio mais alto do ES terão

Fábio Chiabai: voo de helicóptero por Vila Velha é uma experiência que a Chiabai oferece aos compradores do Taj Home Resort Crédito: Chiabai/ Divulgação

Imagine poder visualizar, em um passeio de helicóptero, a vista que você terá depois que estiver morando no apartamento que acabou de comprar, mas que ainda está em construção? Pois é assim que os compradores do Taj Home Resort, localizado no Jockey de Itaparica, em Vila Velha, estão sendo surpreendidos após fecharem o negócio.

Além de poder “conhecer” a altura e a visão que terão no empreendimento, que será o mais alto do Espírito Santo (a maior torre chegará a 50 andares e 158 metros), os compradores ainda podem fazer um tour pelos céus de Vila Velha, para ver, do alto, os principais pontos turísticos, como o Convento da Penha e o Morro do Moreno, além, é claro, da orla do município.

“O passeio é o encantamento final da compra a esses clientes, que desejam exclusividade e muito requinte. O helicóptero para na altura em que o apartamento do comprador vai ficar e ele pode apreciar a vista que terá do mar, do bairro e da cidade. É uma experiência diferenciada, ao nível do que o empreendimento irá oferecer aos seus futuros moradores”, conta Fabio Chiabai, diretor da Chiabai Imóveis, que teve a iniciativa de realizar o passeio.

O passeio inaugural aconteceu com um grupo seleto de pessoas, incluindo o diretor da Grand Construtora, Gustavo Resende. “É uma inovação e faz parte do espírito da Chiabai Imóveis buscar essa experiência diferenciada. Fui convidado para fazer o passeio inaugural e foi uma experiência muito legal, inclusive, de poder passar pela orla de Vila Velha nesse ângulo”, conta.

Diferencial é um dos principais requisitos do empreendimento, que terá duas torres com unidades de três e quatro suítes e uma estrutura de lazer de resort com mais de 21,5 mil metros quadrados.

Entre os destaques, uma piscina de quase mil metros quadrados, praça para realização de eventos ao ar livre, sala de cinema, academia de pilates e serviços como lavanderia, cafeteria, lava jato e até um restaurante e uma choperia. O residencial terá ainda serviços diferenciados, como o de helpers, que ajudarão a levar as compras até o apartamento.

“O Taj é um empreendimento fora da curva e foi pensado para atender às necessidades de cada uma das famílias que irão morar no local. Além disso, está localizado em Vila Velha, que teve média de valorização de 20% em um ano, segundo o FipeZap. E o bairro Jockey de Itaparica é uma região que tem recebido todo o cuidado, crescendo de forma organizada e deve, em breve, receber mais investimentos e marcas de luxo”, adianta Chiabai.

OBRAS EM ANDAMENTO

O empreendimento, atualmente, já está com as obras em andamento. Segundo o diretor da Grand Construtora, Gustavo Resende, a torre Lótus, que terá 25 andares, deve ser concluída até março do ano que vem. Já a torre de 50 andares, a perspectiva é que chegue ao 40º andar até o final de 2023.

Por ser uma obra de tamanhos maiores, a construção da base do empreendimento também contou com todo um aparato tecnológico diferenciado, como refrigeramento do concreto para evitar passar dos 70 graus de temperatura para não prejudicar a obra.

Passeio de helicóptero da Chiabai para clientes do Taj

“O Taj é uma obra única e um dos únicos do país com essa configuração de resort, de localização, de dimensões. Tudo o que envolve esse projeto faz com que ele seja único. Quem visita o estande de vendas sai encantado depois de conhecer o projeto e os apartamentos decorados. Temos hoje um público 48% de compradores de fora do Espírito Santo, sendo 18% de fora do país, principalmente dos EUA, e os outros 30% de diversos Estados do Brasil”, conta.

Segundo Resende, a maioria dos compradores do Espírito Santo está adquirindo o imóvel para morar nele. Já os de fora do Estado se dividem em três grupos: aqueles que vão fazer do local sua futura casa quando se aposentarem; o grupo que irá se dividir entre o Taj e outro endereço e os investidores, pensando na valorização do empreendimento e do local.

“A valorização tem sido uma das principais expectativas de quem compra o Taj, não apenas como investimento, mas como a certeza de fazer um bom negócio”, conta Fábio Chiabai.

SOBRE O TAJ HOME RESORT