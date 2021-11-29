Prédio de luxo no ES com resort urbano vai garantir férias todos os dias

Taj Home Resort terá 50 andares de altura, tornando-se o mais alto do Espírito Santo. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Com uma das maiores estruturas de lazer residenciais do país, 50 andares de altura e proximidade de shopping, aeroclube e de frente para o mar no bairro Jockey de Itaparica , em Vila Velha, o Taj Home Resort, empreendimento da Grand Construtora e comercializado pela Chiabai Imóveis, desponta como um projeto único e que tem despertado a curiosidade e o interesse do mercado imobiliário.

Segundo Gustavo Resende, diretor da Grand Construtora, empresa responsável pelo empreendimento, o edifício tem o maior metro quadrado de lazer por apartamento do Estado. “São 55 m² de área lazer por unidade, o que é mais do que o dobro da média do mercado. A intenção é oferecer tranquilidade para que os moradores do Taj usufruam de toda a estrutura de 21,5 mil metros quadrados de lazer de resort”, ressalta.

Estrutura de lazer do empreendimento teve como inspiração resorts internacionais. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Entre os destaques do empreendimento está uma piscina de quase 1 mil metros quadrados, uma grande praça para realização de eventos ao ar livre, sala de cinema com telão e cadeiras, academia de pilates e serviços como lavanderia, cafeteria , lava jato e até um restaurante e uma choperia. Ainda na gama de serviços, os moradores poderão contar com prestadores de serviço que ajudarão a levar as compras até o apartamento, por exemplo.

“O Taj oferece o máximo de serviços e lazer aos seus futuros moradores. O empreendimento foi baseado em seis requisitos fundamentais: sendo privacidade, segurança e serviços os três primeiros e mais importantes. Os outros três requisitos são o lazer de resort, o fato de ser de frente para o mar e a verticalização, trazendo para o Espírito Santo essa tendência que é mundial”, afirma Resende.

PROJETO ESPECIAL

Estrutura de lazer to Taj Home Resort terá 21,5 mil metros quadrados. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Segundo a arquiteta Karol Simonasse, autora do projeto do Taj Home Resort, em parceria com o escritório Pretti Arquitetos Associados, a concepção do projeto demorou três anos, entre reuniões semanais e pesquisas para a realização do empreendimento, que será a concretização dos sonhos de seus idealizadores.

“O Taj traz o que tem de melhor no mundo, com todas as experiências e vivências de viagens, em resorts fora do país, do grupo que ajudou a pensar o projeto. Serão oferecidos serviços para que o morador se sinta sempre de férias, mas dentro de casa e com isso ele ganha tempo, pois não precisa se locomover para ir a uma padaria ou lavanderia, por exemplo. Esses moradores vão querer trazer a família, os amigos para vivenciarem tudo aquilo perto deles. Sem contar que estão perto de tudo e em uma região em constante valorização e crescimento”, afirma.

Para a arquiteta, exclusividade é o conceito que melhor representa o projeto. “Queremos que os moradores se sintam orgulhosos de morar em um empreendimento tão exclusivo. Que vivam uma experiência que nenhum outro lugar poderia lhes proporcionar”, observa.

PRÓXIMO A TUDO

Taj Home Resort terá em sua área de lazer um cinema com tela e poltronas apropriadas para espaço. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O empreendimento está localizado em uma região estratégica, próxima a vários pontos de interesse, como shopping center (distância de 2 minutos de carro); o aeroclube (que também fica a uma distância de 5 minutos), o que possibilita o embarque e desembarque de aeronaves particulares ; distância de 15 minutos da Capital, além de ficar a 35 minutos de Guarapari e 45 de Domingos Martins, segundo avalia o diretor da Chiabai Imóveis, Fabio Chiabai.

“Morar no Taj será um privilégio e uma facilidade muito grande para seus moradores, devido a todo o conforto oferecido. O empreendimento vai fazer com que as pessoas ganhem tempo e qualidade para estarem ao lado de quem ama e compartilharem bons momentos com amigos”, destaca.

Segundo Chiabai, os futuros moradores do Taj terão todo o tipo de serviços, lazer e segurança à sua disposição, em uma região onde muitas pessoas passam as suas férias. “Com a pandemia, as pessoas passaram a entender a necessidade de ter uma moradia diferenciada. É um empreendimento que veio para tirar o mercado imobiliário da zona de conforto. O status que o Taj irá proporcionar a seus moradores será único”, reforça.

SOBRE O TAJ

Um dos destaques do lazer é a piscina com mais de mil metros quadrados de área. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Duas torres: Dividido em duas torres, o empreendimento terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, (sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem) e 3 quartos, (sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem). Os elevadores são privativos para 1 ou, no máximo, 2 apartamentos. Lazer de resort: Lazer estilo resort, com quadras poliesportivas, de tênis, de squash, spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega e piscinas. Serviços exclusivos: O empreendimento terá um setor comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café, choperia, entre outros. Beach Clube: De uso exclusivo dos moradores, haverá um beach clube em um terreno próximo à praia, de frente para o empreendimento. No local, haverá bicicletas, mercearia autônoma, ponto de apoio para pranchas de surfe, rede de vôlei, sombrinhas e cadeiras, além de contar com um segundo andar com mesas para apreciar a vista ou se reunir com amigos. Localização: O Taj Home Resort está localizado na Rodovia do Sol, 4.300, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. Vendas: O atendimento será exclusivo para cada comprador e será feito por um consultor, com horário marcado. Com isso, os potenciais compradores poderão contar sempre com um gerente ou diretor da empresa, auxiliando com as informações no local. Para reservar o horário, é preciso marcar pelos telefones: (27) 9-9742-7740 ou (27) 9-9888-8985.