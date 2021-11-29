Novo residencial em Vila Velha terá restaurante, choperia e até padaria

Restaurante com gastronomia internacional exclusivo para moradores e convidados é um dos diferenciais do Taj Home Resort. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Como o próprio nome do empreendimento já diz, a intenção, segundo a arquiteta responsável pela concepção do projeto, Karol Simonasse, é fazer com que a pessoa se sinta de férias o ano todo no local onde ela irá morar. Para isso, o empreendimento vai contar com uma gama diferenciada de serviços, a começar com um restaurante de gastronomia internacional, uma choperia e uma padaria com cafeteria e até um salão de beleza, que estarão dentro da área de lazer e serão de uso exclusivo dos moradores e de seus convidados.

“Serão serviços pagos, administrados pela Grand Construtora, após a entrega do empreendimento durante um ano para garantir o bom funcionamento do resort e depois entregues à administração do Taj”, explica.

Taj Home Resort terá seis salões gourmet para reuniões mais íntimas tematizados, como o salão adega. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O empreendimento vai ter dois salões de festa adultos e mais dois infantis, com grande capacidade e independentes. Os espaços terão estacionamento para visitantes, acesso nas duas portarias, equipados com cozinha industrial e, no caso dos infantis, com brinquedos para as crianças, sem necessidade de alugar fora. Os moradores ainda terão mais seis espaços gourmet tematizados para reuniões mais íntimas. Serão dois espaços gourmet adega, dois tradicionais, um no formato bar beer e outro no estilo scotch gourmet.

Outro diferencial do Taj Home Resort será o beach clube exclusivo para seus moradores, que ficará em um terreno adquirido pela construtora, próximo à praia, de frente para o empreendimento. Como explica a arquiteta, o local será um ponto de apoio para que seus moradores possam aproveitar melhor a praia, com ducha, rede de vôlei, mercearia autônoma, cadeiras e sombrinhas, além do espaço de apoio para deixar pranchas de surfe.

“Esta será uma área restrita a moradores e seus convidados e está colocada estrategicamente de frente para o mar. Eles atravessarão a Rodovia do Sol e entrarão pelo beach clube, que sai direto na praia. Haverá ainda um segundo pavimento, para que as pessoas possam sentar ali e conversar enquanto aproveitam um dia de sol”, conta.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS

Choperia também vai agregar ao lazer a possibilidade de serviços pagos, administrados pelo empreendimento. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O Taj Home Resort terá serviços exclusivos e típicos de um resort, como lavanderia, valet para estacionar carros de visitantes e helpers, que são funcionários responsáveis em ajudar os moradores a descarregarem compras ou bagagens dos carros e levar até os apartamentos. O empreendimento terá também carrinhos de golfe para locomoção de pessoas com mobilidade reduzida.

“Queremos oferecer serviços inovadores aos futuros moradores do Taj, que está no centro de tudo. É um produto único, não existe nada com a configuração do Taj atualmente no mercado imobiliário que reúna tudo o que ele possui. É um empreendimento com 50 andares de altura, lazer de resort, próximo a tudo e de frente para o mar”, avalia o diretor da Grand Construtora, Gustavo Resende.

Entre os serviços oferecidos para os futuros moradores está um estúdio de pilates todo equipado. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Para o diretor da Chiabai Imóveis, Fabio Chiabai, a facilidade e o conforto de ter tudo na palma da mão são os destaques do Taj Home Resort. “As pessoas hoje estão sem tempo e toda essa gama de serviços do Taj chega para ajudar seus moradores a ganhar tempo e, consequentemente, mais qualidade de vida. É um empreendimento que visa o conforto de todos que estarão nele ”, afirma.

SOBRE O TAJ HOME RESORT

Taj Home Resort terá serviços exclusivos e típicos de um resort, como valet para estacionar carros de visitantes e helpers para descarregar compras. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Duas torres: Dividido em duas torres, o empreendimento terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, (sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem) e 3 quartos, (sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem). Os elevadores são privativos para 1 ou, no máximo, 2 apartamentos. Lazer de resort: Lazer estilo resort, com quadras poliesportivas, de tênis, de squash, spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega e piscinas. Serviços exclusivos: O empreendimento terá um setor comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café, choperia, entre outros. Beach Clube: De uso exclusivo dos moradores, haverá um beach clube em um terreno próximo à praia, de frente para o empreendimento. No local, haverá bicicletas, mercearia autônoma, ponto de apoio para pranchas de surfe, rede de vôlei, sombrinhas e cadeiras, além de contar com um segundo andar com mesas para apreciar a vista ou se reunir com amigos. Localização: O Taj Home Resort está localizado na Rodovia do Sol, 4.300, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. Vendas: O atendimento será exclusivo para cada comprador e será feito por um consultor, com horário marcado. Com isso, os potenciais compradores poderão contar sempre com um gerente ou diretor da empresa, auxiliando com as informações no local. Para reservar o horário, é preciso marcar pelos telefones: (27) 9-9742-7740 ou (27) 9-9888-8985.