Passeio de helicóptero para quem comprar unidade em prédio de luxo do ES

Estande de vendas irá receber os interessados com horário marcado para um atendimento exclusivo. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Para ter uma noção da altura de onde vão ficar os apartamentos, os clientes que adquirirem uma unidade do Taj Home Resort, localizado no Jockey de Itaparica, em Vila Velha , vão poder fazer um passeio de helicóptero no local. Isso porque o empreendimento será o mais alto do Estado, com 50 andares. Serão duas torres, totalizando 390 unidades de 3 ou 4 suítes e uma área de lazer resort com 21,5 mil m².

Além de verem a vista de suas janelas no passeio, também será possível apreciar do alto os pontos turísticos de Vila Velha, como o Convento da Penha, e ainda terão direito a tapete vermelho e taças de champanhe sendo servidas antes do embarque. Todo esse serviço só será disponibilizado para aqueles que comprarem as unidades com a Chiabai Imóveis, imobiliária que está comercializando o empreendimento da Grand Construtora.

“Queremos dar a sensação de exclusividade desde a compra do empreendimento, porque o Taj é um produto único e vai proporcionar a seus moradores uma sensação de exclusividade. É um empreendimento impactante e essa experiência será vivida em todos os momentos, incluindo o fechamento do negócio”, afirma.

Tal Home Resort: compradores farão passeio de helicóptero com direito a brinde com champanhe e tapete vermelho. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

E por falar em exclusividade, o estande de vendas, que está funcionando no local onde o empreendimento será construído, na Rodovia do Sol, em Jockey de Itaparica, irá receber os interessados com horário marcado. Segundo Chiabai, a intenção é fazer com que a jornada de vendas seja única e exclusiva para cada visitante.

“O atendimento será feito por um consultor, mediante agendamento e os potenciais compradores poderão contar sempre com um gerente ou diretor da empresa, auxiliando com as informações no local. Assim que chegar ao consultor, os visitantes serão encaminhados para a maquete do empreendimento, que tem extraordinários quatro metros de altura, mostrando todo o esplendor desse projeto que é único”, adianta.

CINEMA E DECORADOS

Estande de vendas do Taj Home Resort terá dois apartamentos decorados. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Parte da visita será feita dentro de uma sala de cinema, onde será apresentado um vídeo com todos os detalhes do empreendimento, que possui lazer estilo resort, com quadras poliesportivas, de tênis, de squash, além de spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega e piscinas.

Na lista de serviços exclusivos, dignos de um resort de luxo, haverá um setor comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza , estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café, choperia, entre outros. Outro diferencial é o beach clube de uso exclusivo dos moradores, próximo à praia, com bicicletas, mercearia autônoma, ponto de apoio para pranchas de surfe, rede de vôlei, sombrinhas e cadeiras.

Uma padaria com cafeteria é um dos serviços exclusivos para moradores do empreendimento. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Durante a exibição do vídeo, os futuros moradores também terão uma noção da altura e a vista de cada andar, com uma marcação de alturas feita pela filmagem de um drone. Os interessados também poderão visitar os dois apartamentos decorados: um de 3 suítes com 157 m² e outro de 4 suítes com 295 m².

O stand de vendas do Taj Home Resort está localizado na Rodovia do Sol, número 4300. O horário de funcionamento é das 9h às 21h, em todos os dias da semana. “O Taj é um empreendimento diferenciado, que trará muita facilidade a seus moradores e o conforto de ter tudo na palma da sua mão. É um projeto único e com certeza irá transformar a cara do bairro Jockey de Itaparica”, avalia Chiabai.

SOBRE O TAJ HOME RESORT

Compradores poderão visualizar unidades decoradas no estande de vendas. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Duas torres: Dividido em duas torres, o empreendimento terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, (sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem) e 3 quartos, (sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem). Os elevadores são privativos para 1 ou, no máximo, 2 apartamentos. Lazer de resort: Lazer estilo resort, com quadras poliesportivas, de tênis, de squash, além do spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega e piscinas. Serviços exclusivos: O empreendimento terá um setor comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café, choperia, entre outros. Beach Clube: De uso exclusivo dos moradores, haverá um beach clube em um terreno próximo à praia, de frente para o empreendimento. No local, haverá bicicletas, mercearia autônoma, ponto de apoio para pranchas de surfe, rede de vôlei, sombrinhas e cadeiras, além de contar com um segundo andar com mesas para apreciar a vista ou se reunir com amigos. Localização: O Taj Home Resort está localizado na Rodovia do Sol, 4.300, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. Vendas: O atendimento será exclusivo para cada comprador e será feito por um consultor, com horário marcado. Com isso, os potenciais compradores poderão contar sempre com um gerente ou diretor da empresa, auxiliando com as informações no local. Para reservar o horário, é preciso marcar pelos telefones: (27) 9-9742-7740 ou (27) 9-9888-8985.