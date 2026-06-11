Cidades do ES iniciam vacinação com a Pneumo-20; veja público-alvo

Os municípios capixabas iniciam, a partir desta quinta-feira (11), a aplicação da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (Pneumo-20) em crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. O imunizante foi recentemente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e passará a integrar o Calendário Nacional de Vacinação.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo recebeu 10.800 doses destinadas ao público infantil. A distribuição para as regionais de saúde e municípios da Grande Vitória começou nesta semana.
A Pneumo-20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças graves como pneumonia e meningite. O novo imunizante substituirá gradualmente a Pneumo 10, ampliando a cobertura oferecida às crianças.
"A nossa recomendação aos municípios é que, a partir do momento em que estejam com as vacinas distribuídas em suas salas de vacinação, possam dar início à imunização com o novo imunizante a partir do dia 11 seguindo os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde", explicou a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI), Danielle Grillo.
A Sesa orienta que pais e responsáveis consultem a unidade de saúde mais próxima ou a secretaria municipal de saúde para confirmar o início da vacinação, já que a data pode variar de acordo com a logística de cada cidade.
Neste período de transição, o esquema vacinal será composto por uma dose de Pneumo-20 aos 2 meses, uma dose de Pneumo 10 aos 4 meses e um reforço da Pneumo-20 aos 12 meses. Após o fim dos estoques da Pneumo 10, o esquema passará a ser realizado exclusivamente com a nova vacina.
Grupos prioritários também poderão tomar a vacina
Além das crianças, a Pneumo-20 também será disponibilizada para grupos prioritários como idosos com 60 anos ou acamados e/ou institucionalizados sem esquema vacinal completo e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada.
E também ao público especial, que têm as seguintes condições clínicas especiais: pessoas vivendo com HIV/aids; Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica; Transplantados de órgãos sólidos; Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH); Terapia CART-cell (receptor de antígeno quimérico da célula T); Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas; Imunodeficiências primárias ou erro inato da imunidade; Fístula liquórica e derivação ventrículo peritoneal (DVP); Imunodeficiência devido à imunodepressão terapêutica; Implante coclear; Nefropatias crônicas/hemodiálise/síndrome nefrótica; Pneumopatias crônicas, exceto asma intermitente ou persistente leve; Asma persistente moderada ou grave; Cardiopatias crônicas; Hepatopatias crônicas; Doenças neurológicas crônicas incapacitantes; Trissomias; Diabetes; Doenças de depósito; Prematuros (< ou = 36 semanas e seis dias) até 23 meses de idade; e Fibrose cística (mucoviscidose).
A expectativa é que essa vacinação seja ampliada ao longo do mês de junho.
Vacinação na Grande Vitória
VITÓRIA
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), informou que a aplicação da vacina Pneumocócica Conjugada 20-valente (Pneumo 20), começa já nesta quinta-feira. A vacinação será realizada durante todos os dias da semana, aos sábados e feriados, nas salas de vacinação do município, por demanda espontânea.
VILA VELHA
Em Vila Velha, o imunizante está disponível em 25 salas de vacinação do município, prioritariamente mediante agendamento.
Os agendamentos devem ser feitos no site https://agenda.vilavelha.es.gov.br/ ou clicando Aqui na opção "vacina de rotina".
CARIACICA
Nesta quinta-feira, a vacinação já estará disponível nas unidades de saúde de Itapemirim, Itaquari, PA de Bela Vista, Rio Marinho, Jardim Botânico, Jardim América, Bela Aurora, Retiro Saudoso, Flexal II, Santa Fé, Porto de Santana e Nova Brasília.
Ao longo do dia, as doses serão entregues nas demais unidades, incluindo no posto de vacinação do Shopping Moxuara, que também irá disponibilizar o imunizante aos sábados e domingos, das 10h às 17 horas.