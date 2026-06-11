Cidades do ES iniciam vacinação com a Pneumo-20; veja público-alvo

Os municípios capixabas iniciam, a partir desta quinta-feira (11), a aplicação da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (Pneumo-20) em crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. O imunizante foi recentemente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e passará a integrar o Calendário Nacional de Vacinação.





Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo recebeu 10.800 doses destinadas ao público infantil. A distribuição para as regionais de saúde e municípios da Grande Vitória começou nesta semana.





A Pneumo-20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças graves como pneumonia e meningite. O novo imunizante substituirá gradualmente a Pneumo 10, ampliando a cobertura oferecida às crianças.





"A nossa recomendação aos municípios é que, a partir do momento em que estejam com as vacinas distribuídas em suas salas de vacinação, possam dar início à imunização com o novo imunizante a partir do dia 11 seguindo os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde", explicou a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI), Danielle Grillo.





A Sesa orienta que pais e responsáveis consultem a unidade de saúde mais próxima ou a secretaria municipal de saúde para confirmar o início da vacinação, já que a data pode variar de acordo com a logística de cada cidade.





Neste período de transição, o esquema vacinal será composto por uma dose de Pneumo-20 aos 2 meses, uma dose de Pneumo 10 aos 4 meses e um reforço da Pneumo-20 aos 12 meses. Após o fim dos estoques da Pneumo 10, o esquema passará a ser realizado exclusivamente com a nova vacina.