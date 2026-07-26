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Marcio Almeida

Artigo de Opinião

É CEO da Bluzz Saúde
Marcio Almeida

O melhor presente para os avós é construir o próprio futuro

Celebrar os avós é também reconhecer que envelhecer faz parte da vida. Mais do que acrescentar anos à existência, o verdadeiro desafio é acrescentar saúde, bem-estar e significado a cada um deles
Marcio Almeida
É CEO da Bluzz Saúde

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 11:00

Publicado em 

26 jul 2026 às 11:00
O Dia dos Avós costuma despertar lembranças, encontros em família e homenagens a quem acumulou experiências e ajudou a construir nossas histórias. Mas a data também traz uma reflexão importante: o envelhecimento não é uma etapa que começa apenas na velhice. Ele acontece de forma contínua e silenciosa, sendo moldado pelas escolhas que fazemos ao longo de toda a vida.

É comum associarmos o envelhecimento apenas ao avanço da idade, mas a ciência mostra que ele está muito mais relacionado à forma como cuidamos do corpo e da mente do que ao número de anos vividos. Há pessoas que chegam aos 70 anos com autonomia, disposição e excelente capacidade funcional, enquanto outras enfrentam limitações bem antes disso. Essa diferença está diretamente ligada aos hábitos cultivados durante décadas.


Nos últimos anos, a medicina passou por uma mudança importante. O foco deixou de ser apenas tratar doenças para buscar preservação da saúde. Essa transformação acompanha uma realidade cada vez mais evidente: a população está vivendo mais e, por isso, precisamos garantir que esses anos adicionais sejam vividos com qualidade.

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Esse cuidado começa muito antes da aposentadoria. Alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, controle do estresse, sono adequado, vacinação em dia e acompanhamento periódico da saúde são medidas capazes de reduzir o risco de doenças crônicas e preservar funções essenciais do organismo. Pequenas atitudes, repetidas diariamente, produzem efeitos que se acumulam ao longo do tempo.


Outro aspecto que merece atenção é a saúde emocional. O envelhecimento saudável também depende de manter vínculos afetivos, relações sociais, propósito e participação ativa na comunidade. A solidão, o isolamento e o sedentarismo representam riscos tão relevantes quanto diversos problemas físicos e precisam ser enfrentados com a mesma seriedade.

Avô abraça o neto em casa
Avô abraça o neto em casa Imagem gerada por IA / Gemini

Ao observarmos nossos avós, percebemos que muitos continuam trabalhando, estudando, viajando, praticando exercícios e compartilhando conhecimento com as novas gerações. Essa realidade rompe antigos estereótipos e mostra que envelhecer não significa perder independência, mas viver uma fase que pode ser produtiva, participativa e repleta de novas conquistas.


Também é importante lembrar que nunca é tarde para começar. Mesmo quem passou anos sem priorizar a própria saúde ainda pode colher benefícios importantes ao adotar hábitos mais saudáveis. O organismo responde positivamente às mudanças em qualquer idade, melhorando a força, a disposição, o equilíbrio e a qualidade de vida.


Neste Dia dos Avós, a homenagem vai além das flores e das mensagens de carinho. Ela pode estar no compromisso de cuidar melhor de nós mesmos, entendendo que o futuro é construído pelas escolhas do presente. 


Afinal, todos desejamos chegar à maturidade com autonomia para aproveitar a família, cultivar amizades, realizar projetos e continuar escrevendo novas histórias.


Celebrar os avós é também reconhecer que envelhecer faz parte da vida. Mais do que acrescentar anos à existência, o verdadeiro desafio é acrescentar saúde, bem-estar e significado a cada um deles.

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