Dia dos Avós: veja lista com 5 filmes para celebrar a data

Dia dos Avós é destinado a honrar aqueles que sempre cuidaram e amaram a nossa família. A data foi escolhida para homenagear Santa Ana e São Joaquim, conhecidos como os pais de Maria e, consequentemente, os avós de Jesus Cristo na tradição católica.

Independentemente do traço religioso, tornou-se popular, nessa ocasião, as pessoas homenagearem e agradecerem aos avós pelo amor, pela sabedoria e presença carinhosa em suas vidas. A data é uma oportunidade para mostrar gratidão e carinho por aqueles que têm um papel significativo em nossa formação e que deixam um legado de afeto e ensinamentos.

Assistir a um filme que nos lembra dos avós, mesmo os que não estão mais conosco, pode ser uma experiência emocionante, permitindo que revivamos momentos especiais com nossos entes queridos. Por isso, veja 5 filmes para celebrar o Dia dos Avós!

1. Pequena Miss Sunshine

Família vive aventura para realizar um sonho Crédito: Reprodução Digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

É uma comédia-dramática de 2006 que retrata a história de uma família peculiar. Olive (Abigail Breslin) tem o sonho de participar do concurso Pequena Miss Sunshine, em que irá apresentar a coreografia de dança elaborada por seu avô, Edwin (Alan Arkin). Apesar de ser um homem complicado, o avô Edwin auxilia a menina na preparação para o concurso de beleza e é lembrado pela dedicação ao concurso.

Ao embarcar em uma aventura inesperada com sua família, Olive, por outro lado, aprende uma lição valiosa: o apoio familiar é fundamental para a autoestima de qualquer pessoa. Durante essa jornada, eles descobrem que os laços que possuem são muito mais profundos do que jamais imaginaram. Nesse caso, sua ligação forte com o avô é exaltada e abordada no decorrer da obra. Pelo seu trabalho nesse filme, Alan Arkin recebeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

2. UP! Altas aventuras

Animação encanta gerações Crédito: Reprodução Digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Essa animação da Disney/Pixar carrega uma mensagem tocante sobre a importância das memórias e da conexão entre gerações, tornando-o uma escolha perfeita para celebrar o Dia dos Avós.

O filme conta a história de Carl Fredricksen, um idoso viúvo que vive uma vida solitária após a morte de sua amada esposa, Ellie. O sonho de Carl sempre foi realizar uma aventura, viajando para um lugar especial que ele e Ellie planejaram visitar juntos quando eram jovens. Para cumprir esse sonho e homenagear a memória de sua esposa, Carl decide amarrar milhares de balões em sua casa e transformá-la em um dirigível.

No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando ele descobre um jovem escoteiro chamado Russell na porta da casa. Enquanto a história se desenrola, o vínculo entre Carl e Russell, inicialmente relutante, se torna uma das partes mais emocionantes do filme. Essa relação avô-neto — de consideração — se desenvolve à medida que eles enfrentam desafios durante a viagem.

3. Viva – A Vida é uma Festa

Conexão entre bisneto e bisavó liberta família Crédito: Reprodução Digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

A história gira em torno de Miguel Rivera, um jovem apaixonado pela música, mas que pertence a uma família em que a música é proibida devido a eventos trágicos ocorridos no passado. Apesar das restrições, Miguel deseja seguir seus sonhos musicais e, em uma reviravolta, ele se vê acidentalmente transportado para a Terra dos Mortos.

Na tradição do Dia dos Mortos, que é uma parte importante da cultura mexicana, os avós e outros entes queridos falecidos são lembrados e honrados. Durante essa celebração, as famílias montam altares com fotografias e oferendas para homenagear os ancestrais e relembrar suas memórias.

Além disso, no filme (vencedor do Oscar de Melhor Animação), os avós são representados como parte fundamental da linhagem familiar de Miguel. A conexão com os antepassados ​​é um aspecto crucial da animação e, após grandes descobertas, o menino busca a bênção de sua família para seguir sua paixão pela música e encontra apoio em sua bisavó Coco, uma idosa que carrega memórias preciosas do passado.

4. A fantástica fábrica de chocolate

Vovô Joe é um dos principais apoiadores de Charlie Crédito: Reprodução Digital | Warner Bros. Pictures)

Nesta clássica história, escrita por Roald Dahl e adaptada para o cinema em duas ocasiões (1971 e 2005), a figura dos avós desempenha um papel importante e carinhoso na vida do protagonista, Charlie Bucket.

Charlie é um menino pobre que vive com sua família em uma casa modesta e com dificuldades financeiras. Ele tem quatro avós: o Vovô Joe e a Vovó Josephine (paternos), o Vovô George e a Vovó Georgina (maternos). A família vive em uma situação apertada, e os avós são todos idosos e confinados a suas camas, incapazes de se levantarem.

Apesar das dificuldades, os antecessores de Charlie são retratados como personagens amorosos e carinhosos, cheios de afeto pelo neto. Quando o protagonista recebe o tão desejado bilhete dourado que o leva à Fantástica Fábrica de Chocolate do misterioso Willy Wonka, seus avós compartilham da sua alegria e o incentivam a seguir seus sonhos. O Vovô Joe, especialmente, é um dos principais apoiadores do menino, e se esforça para acompanhá-lo na oportunidade única de visitar a fábrica.

5. Encanto

Mirabel deseja o apoio da avó durante todo o filme Crédito: Reprodução Digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

A história se passa com os Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica escondida nas montanhas da Colômbia, localizada numa cidade vibrante e maravilhosa, conhecida como Encanto. Nesse local encantado, todos os membros da família têm dons únicos, desde superforça até o poder de curar, concedidos pela magia especial do Encanto . No entanto, Mirabel é a única Madrigal que não possui poderes mágicos.

Quando Mirabel descobre que a magia do Encanto está ameaçada, ela se torna a última esperança para sua família excepcional, mesmo sendo a única sem habilidades diferenciadas. Ao longo do filme, a relação entre Mirabel e sua avó — matriarca da família e a quem Mirabel sempre quis impressionar — é explorada, destacando a importância do apoio e do amor incondicional.

Bônus: Em guerra com o vovô

Filme é uma comédia divertida para a família Crédito: Reprodução Digital | 101 Studios

A comédia se inicia quando Peter (Oakes Fegley) é forçado a ceder seu quarto para o seu avô, Ed (Robert De Niro), depois que Ed fica viúvo e precisa de um lugar para morar. Inicialmente, Peter está irritado e frustrado com a situação, pois precisa se mudar para o sótão. Decidido a recuperar seu quarto, o menino inicia uma série de travessuras e brincadeiras para forçar o avô a desistir do quarto.