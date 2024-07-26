Dia dos Avós: veja lista com 5 filmes para celebrar a data

O Dia dos Avós é destinado a honrar aqueles que sempre cuidaram e amaram a nossa família. A data foi escolhida para homenagear Santa Ana e São Joaquim, conhecidos como os pais de Maria e, consequentemente, os avós de Jesus Cristo na tradição católica.
Independentemente do traço religioso, tornou-se popular, nessa ocasião, as pessoas homenagearem e agradecerem aos avós pelo amor, pela sabedoria e presença carinhosa em suas vidas. A data é uma oportunidade para mostrar gratidão e carinho por aqueles que têm um papel significativo em nossa formação e que deixam um legado de afeto e ensinamentos.
Assistir a um filme que nos lembra dos avós, mesmo os que não estão mais conosco, pode ser uma experiência emocionante, permitindo que revivamos momentos especiais com nossos entes queridos. Por isso, veja 5 filmes para celebrar o Dia dos Avós!
1. Pequena Miss Sunshine
É uma comédia-dramática de 2006 que retrata a história de uma família peculiar. Olive (Abigail Breslin) tem o sonho de participar do concurso Pequena Miss Sunshine, em que irá apresentar a coreografia de dança elaborada por seu avô, Edwin (Alan Arkin). Apesar de ser um homem complicado, o avô Edwin auxilia a menina na preparação para o concurso de beleza e é lembrado pela dedicação ao concurso.
Ao embarcar em uma aventura inesperada com sua família, Olive, por outro lado, aprende uma lição valiosa: o apoio familiar é fundamental para a autoestima de qualquer pessoa. Durante essa jornada, eles descobrem que os laços que possuem são muito mais profundos do que jamais imaginaram. Nesse caso, sua ligação forte com o avô é exaltada e abordada no decorrer da obra. Pelo seu trabalho nesse filme, Alan Arkin recebeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
2. UP! Altas aventuras
Essa animação da Disney/Pixar carrega uma mensagem tocante sobre a importância das memórias e da conexão entre gerações, tornando-o uma escolha perfeita para celebrar o Dia dos Avós.
O filme conta a história de Carl Fredricksen, um idoso viúvo que vive uma vida solitária após a morte de sua amada esposa, Ellie. O sonho de Carl sempre foi realizar uma aventura, viajando para um lugar especial que ele e Ellie planejaram visitar juntos quando eram jovens. Para cumprir esse sonho e homenagear a memória de sua esposa, Carl decide amarrar milhares de balões em sua casa e transformá-la em um dirigível.
No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando ele descobre um jovem escoteiro chamado Russell na porta da casa. Enquanto a história se desenrola, o vínculo entre Carl e Russell, inicialmente relutante, se torna uma das partes mais emocionantes do filme. Essa relação avô-neto — de consideração — se desenvolve à medida que eles enfrentam desafios durante a viagem.
3. Viva – A Vida é uma Festa
A história gira em torno de Miguel Rivera, um jovem apaixonado pela música, mas que pertence a uma família em que a música é proibida devido a eventos trágicos ocorridos no passado. Apesar das restrições, Miguel deseja seguir seus sonhos musicais e, em uma reviravolta, ele se vê acidentalmente transportado para a Terra dos Mortos.
Na tradição do Dia dos Mortos, que é uma parte importante da cultura mexicana, os avós e outros entes queridos falecidos são lembrados e honrados. Durante essa celebração, as famílias montam altares com fotografias e oferendas para homenagear os ancestrais e relembrar suas memórias.
Além disso, no filme (vencedor do Oscar de Melhor Animação), os avós são representados como parte fundamental da linhagem familiar de Miguel. A conexão com os antepassados é um aspecto crucial da animação e, após grandes descobertas, o menino busca a bênção de sua família para seguir sua paixão pela música e encontra apoio em sua bisavó Coco, uma idosa que carrega memórias preciosas do passado.
4. A fantástica fábrica de chocolate
Nesta clássica história, escrita por Roald Dahl e adaptada para o cinema em duas ocasiões (1971 e 2005), a figura dos avós desempenha um papel importante e carinhoso na vida do protagonista, Charlie Bucket.
Charlie é um menino pobre que vive com sua família em uma casa modesta e com dificuldades financeiras. Ele tem quatro avós: o Vovô Joe e a Vovó Josephine (paternos), o Vovô George e a Vovó Georgina (maternos). A família vive em uma situação apertada, e os avós são todos idosos e confinados a suas camas, incapazes de se levantarem.
Apesar das dificuldades, os antecessores de Charlie são retratados como personagens amorosos e carinhosos, cheios de afeto pelo neto. Quando o protagonista recebe o tão desejado bilhete dourado que o leva à Fantástica Fábrica de Chocolate do misterioso Willy Wonka, seus avós compartilham da sua alegria e o incentivam a seguir seus sonhos. O Vovô Joe, especialmente, é um dos principais apoiadores do menino, e se esforça para acompanhá-lo na oportunidade única de visitar a fábrica.
5. Encanto
A história se passa com os Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica escondida nas montanhas da Colômbia, localizada numa cidade vibrante e maravilhosa, conhecida como Encanto. Nesse local encantado, todos os membros da família têm dons únicos, desde superforça até o poder de curar, concedidos pela magia especial do Encanto . No entanto, Mirabel é a única Madrigal que não possui poderes mágicos.
Quando Mirabel descobre que a magia do Encanto está ameaçada, ela se torna a última esperança para sua família excepcional, mesmo sendo a única sem habilidades diferenciadas. Ao longo do filme, a relação entre Mirabel e sua avó — matriarca da família e a quem Mirabel sempre quis impressionar — é explorada, destacando a importância do apoio e do amor incondicional.
Bônus: Em guerra com o vovô
A comédia se inicia quando Peter (Oakes Fegley) é forçado a ceder seu quarto para o seu avô, Ed (Robert De Niro), depois que Ed fica viúvo e precisa de um lugar para morar. Inicialmente, Peter está irritado e frustrado com a situação, pois precisa se mudar para o sótão. Decidido a recuperar seu quarto, o menino inicia uma série de travessuras e brincadeiras para forçar o avô a desistir do quarto.
No entanto, a situação rapidamente sai do controle, com uma guerra de brincadeiras acontecendo entre Peter e Ed. Apesar da diversão no filme, ele também aborda temas mais profundos, como a importância da família e do respeito mútuo. Ao longo da história, tanto Peter quanto Ed aprendem a valorizar a companhia um do outro e reconhecem o significado dos laços familiares.