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26 de julho

Dia dos Avós com bolo, biscoito e pudim: veja receitas para a data

A data foi escolhida em referência à comemoração do Dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 03:59

Bolo de cenoura, biscoito de queijo e pudim são doces que marcaram a infância de muita gente e seguem criando memórias afetivas em netos e netas no Brasil. Essas clássicas receitas de avó estão hoje em HZ para festejar o Dia dos Avós, 26 de julho. 
Tanto aqui como em Portugal e na Espanha, a data foi escolhida como uma referência à comemoração do Dia de Santa Ana e São Joaquim, que, segundo a tradição da Igreja Católica, eram os pais de Maria, e portanto avós de Jesus Cristo. 

3 RECEITAS AFETIVAS PARA O DIA DOS AVÓS

1

BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE

Se tem um bolo caseiro que resume o afeto de avó é o de cenoura com cobertura de chocolate. Bem diferente do bolo de cenoura norte-americano (o carrot cake, que contém especiarias na massa e cream cheese), a versão brasileira é simples e rápida de fazer. Clique aqui para ver a receita do bolo de cenoura com chocolate

2

PUDIM DE LEITE QUEIMADO

Leite queimado é uma bebida aconchegante que tem cheiro e gosto de casa de vó, assim como pudim é um clássico dos almoços de família. Juntar essas duas delícias carregadas de afeto em uma única receita é garantir muita gostosura neste 26 de julho. Clique aqui para conferir a receita do pudim de leite de queimado

3

BISCOITINHO DE QUEIJO

O biscoitinho de queijo é simplesmente viciante e fica ainda mais gostoso se for servido com café. Esse quitute também é um clássico e está no livro de receitas de muitas vovós pelo Brasil afora. Que tal fazer em casa para presentear seus avós no dia deles? Clique aqui e confira a receita do biscoito de queijo

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