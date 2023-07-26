Dia dos Avós com bolo, biscoito e pudim: veja receitas para a data

Bolo de cenoura, biscoito de queijo e pudim são doces que marcaram a infância de muita gente e seguem criando memórias afetivas em netos e netas no Brasil. Essas clássicas receitas de avó estão hoje em HZ para festejar o Dia dos Avós, 26 de julho.

Tanto aqui como em Portugal e na Espanha, a data foi escolhida como uma referência à comemoração do Dia de Santa Ana e São Joaquim, que, segundo a tradição da Igreja Católica, eram os pais de Maria, e portanto avós de Jesus Cristo.