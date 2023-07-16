Receitas de sobremesas de liquidificador unem praticidade e sabor

As sobremesas fáceis de fazer, como as de liquidificador, são uma ótima alternativa para saciar a vontade de comer doce e economizar tempo na cozinha.
Mesmo com preparo simples, elas permitem que sejam feitas combinações entre diferentes tipos de ingredientes para variar o sabor e agradar a diversos paladares.
Por isso, selecionamos cinco receitas de sobremesas deliciosas para você testar em casa. Confira!
CHEESECAKE
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 250g de creme de leite
- 395g de leite condensado
- 400g de ricota esfarelada
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- Manteiga para untar
COMO FAZER:
- Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o creme de leite, o leite condensado, a ricota e a manteiga e bata até obter uma consistência homogênea.
- Unte uma forma redonda com manteiga e despeje a mistura sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
PUDIM DE PÃO
INGREDIENTES:
- 4 ovos
- 3 pães francês
- 400 ml de leite
- 1 xícara (chá) de açúcar para a calda
- 395 g de leite condensando
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de açúcar
COMO FAZER:
- Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o açúcar para a calda e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
- Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter, até formar uma calda.
- Desligue o fogo, despeje a mistura do liquidificador sobre a forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.
SORVETE DE MORANGO
INGREDIENTES:
- 395g de leite condensado
- 20g de gelatina em pó sabor morango
- 250g de creme de leite
- 1/2 litro de água morna
COMO FAZER:
- Em um recipiente, coloque a gelatina e dissolva na água. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o leite condensado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea.
- Coloque o sorvete em um recipiente, tampe e leve ao congelador por 30 minutos.
- Após esse tempo, retire do congelador e bata novamente no liquidificador por 5 minutos. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 30 minutos. Sirva em seguida.
PAVÊ DE LIMÃO
INGREDIENTES:
- 395g de leite condensado
- 500g de creme de leite
- 100ml de suco de limão
- 200g de biscoito tipo maizena
- Raspas de limão para decorar
COMO FAZER:
- Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
- Em um refratário, faça uma camada com os biscoitos e despeje o creme de limão sobre eles.
- Repita o processo até preencher toda a forma e finalize com o creme de limão.
- Decore com as raspas de limão e cubra com um plástico filme.
- Leve à geladeira por três horas. Sirva em seguida.