Receitas de sobremesas de liquidificador unem praticidade e sabor

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em um refratário, faça uma camada com os biscoitos e despeje o creme de limão sobre eles.

Repita o processo até preencher toda a forma e finalize com o creme de limão.

Decore com as raspas de limão e cubra com um plástico filme.