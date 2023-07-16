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Receitas de sobremesas de liquidificador unem praticidade e sabor

Cheesecake, pudim de pão e sorvete de morango estão entre as dicas de HZ para você comer doce sem ter trabalho na cozinha
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 06:00

As sobremesas fáceis de fazer, como as de liquidificador, são uma ótima alternativa para saciar a vontade de comer doce e economizar tempo na cozinha.
Mesmo com preparo simples, elas permitem que sejam feitas combinações entre diferentes tipos de ingredientes para variar o sabor e agradar a diversos paladares.
Por isso, selecionamos cinco receitas de sobremesas deliciosas para você testar em casa. Confira!

CHEESECAKE

Receita de cheesecake
Receita de cheesecake leva ricota esfarelada Crédito: Shutterstock
INGREDIENTES: 
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 250g de creme de leite
  • 395g de leite condensado
  • 400g de ricota esfarelada
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • Manteiga para untar
COMO FAZER: 
  1. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o creme de leite, o leite condensado, a ricota e a manteiga e bata até obter uma consistência homogênea. 
  2. Unte uma forma redonda com manteiga e despeje a mistura sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

PUDIM DE PÃO

INGREDIENTES: 
  • 4 ovos
  • 3 pães francês
  • 400 ml de leite
  • 1 xícara (chá) de açúcar para a calda
  • 395 g de leite condensando
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
COMO FAZER: 
  1. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o açúcar para a calda e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. 
  2. Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter, até formar uma calda. 
  3. Desligue o fogo, despeje a mistura do liquidificador sobre a forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

SORVETE DE MORANGO

INGREDIENTES: 
  • 395g de leite condensado
  • 20g de gelatina em pó sabor morango
  • 250g de creme de leite
  • 1/2 litro de água morna
COMO FAZER: 
  1. Em um recipiente, coloque a gelatina e dissolva na água. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o leite condensado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. 
  2. Coloque o sorvete em um recipiente, tampe e leve ao congelador por 30 minutos. 
  3. Após esse tempo, retire do congelador e bata novamente no liquidificador por 5 minutos. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 30 minutos. Sirva em seguida.

PAVÊ DE LIMÃO

INGREDIENTES: 
  • 395g de leite condensado
  • 500g de creme de leite
  • 100ml de suco de limão
  • 200g de biscoito tipo maizena
  • Raspas de limão para decorar
COMO FAZER: 
  1. Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. 
  2. Em um refratário, faça uma camada com os biscoitos e despeje o creme de limão sobre eles. 
  3. Repita o processo até preencher toda a forma e finalize com o creme de limão. 
  4. Decore com as raspas de limão e cubra com um plástico filme. 
  5. Leve à geladeira por três horas. Sirva em seguida.

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