Cremes e caldos: veja 5 receitas leves para preparar no frio

Os caldos, cremes e sopas leves ajudam a saciar a fome sem nos deixar pesados. Geralmente, contêm baixas calorias e gorduras, mas boas quantidades de fibras e água, o que contribui para uma digestão leve e saudável.
Inclusive, são ricos em vitaminas e minerais essenciais para a saúde. São pratos que aquecem o corpo, mas também satisfazem o paladar de maneira única. Por isso, reunimos algumas receitas de cremes e caldos deliciosos para preparar em casa. Confira!
CREME DE ERVILHA
INGREDIENTES:
- 1 1/2 xícara de chá de ervilha seca
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- 3 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 folha de louro
- Tomilho, sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
MODO DE PREPARO:
- Deixe a ervilha de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra, lave em água corrente e reserve.
- Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a ervilha e refogue mais um pouco. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Adicione a folha de louro e o caldo de legumes e misture. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, após iniciar a pressão.
- Aguarde a pressão da panela sair, retire a tampa e o louro. Transfira tudo para liquidificador e bata até obter um creme.
- Volte para a panela e aqueça por 5 minutos. Salpique com o tomilho, misture e sirva.
CALDO DE MANDIOCA COM CARNE
INGREDIENTES:
- 400g de mandioca
- 150g de patinho cortado em tiras
- 1 cebola picada
- 1 colher (sopa) de alho picado
- 1 litro de caldo de carne caseiro
- Azeite, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela de pressão, cozinhe em fogo médio a mandioca com o caldo de carne até ficar bem macia.
- Depois, bata a mandioca com o caldo no liquidificador até obter uma mistura homogênea.
- Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as tiras de carne e refogue até que elas percam a cor avermelhada.
- Acrescente o caldo de mandioca e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Cozinhe por mais 10 minutos e sirva com a salsinha picada.
CREME DE ABOBRINHA
INGREDIENTES:
- 1 kg de abobrinha picada
- 2 cebolas picadas
- 3 colheres (sopa) de azeite
- Manjericão fresco, gergelim, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Croûtons de pão integral para servir
- Água
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar.
- Adicione a abobrinha, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por aproximadamente 10 minutos, ou até que a abobrinha fique macia.
- Cubra a abobrinha com água e cozinhe por 20 minutos em fogo médio. Depois, retire do fogo e transfira tudo para o liquidificador, acrescente o manjericão e bata até obter um creme.
- Transfira o creme para a panela e aqueça por cinco minutos. Sirva o creme com gergelim e croutons de pão integral.
CREME DE LEGUMES
INGREDIENTES:
- 1 cebola ralada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher (sopa) de azeite
- 2 cenouras raladas
- 1/2 abobrinha picada
- 1 beterraba ralada
- Folhas de 1 maço de agrião
- Sal e cebolinha picada a gosto
- Água
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem.
- Em seguida, inclua a cenoura, a abobrinha, a beterraba e o agrião. Refogue por aproximadamente cinco minutos e adicione o sal.
- Cubra os ingredientes com água e cozinhe em fogo baixo até que os vegetais estejam macios.
- Transfira tudo para o liquidificador e bata até formar um creme. Volte o creme para a panela e aqueça por cinco minutos.
- Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.
SOPA DE BATATA COM AIPO
INGREDIENTES:
- 1 colher (sopa) de azeite
- 3 batatas picadas
- 3 talos de aipo picados
- 1 litro de caldo de galinha caseiro
- 2 tomates sem cascas e picados
- 1 cebola picada
- 1 pimentão picado
- 1 folha de louro
- Pimenta-do-reino moída, sal e manjericão a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o aipo e o pimentão até dourar.
- Acrescente a batata, o tomate, a folha de louro e o caldo de galinha. Cozinhe os vegetais até que eles fiquem macios.
- Tempere com pimenta-do-reino e sal e misture. Sirva com folhas de manjericão.