Bem quentinhos

Cremes e caldos: veja 5 receitas leves para preparar no frio

Abobrinha, ervilha, mandioca e carne estão entre os ingredientes das combinações nutritivas para a temporada de outono/inverno
Portal Edicase

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 06:00

Os caldos, cremes e sopas leves ajudam a saciar a fome sem nos deixar pesados. Geralmente, contêm baixas calorias e gorduras, mas boas quantidades de fibras e água, o que contribui para uma digestão leve e saudável.
Inclusive, são ricos em vitaminas e minerais essenciais para a saúde. São pratos que aquecem o corpo, mas também satisfazem o paladar de maneira única. Por isso, reunimos algumas receitas de cremes e caldos deliciosos para preparar em casa. Confira!

CREME DE ERVILHA

INGREDIENTES: 
  • 1 1/2 xícara de chá de ervilha seca
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro  
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de cebola picada
  • 1 folha de louro
  • Tomilho, sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Deixe a ervilha de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra, lave em água corrente e reserve. 
  2. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a ervilha e refogue mais um pouco. Tempere com sal e pimenta-do-reino. 
  3. Adicione a folha de louro e o caldo de legumes e misture. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, após iniciar a pressão. 
  4. Aguarde a pressão da panela sair, retire a tampa e o louro. Transfira tudo para liquidificador e bata até obter um creme. 
  5. Volte para a panela e aqueça por 5 minutos. Salpique com o tomilho, misture e sirva.

CALDO DE MANDIOCA COM CARNE

INGREDIENTES:
  • 400g de mandioca
  • 150g de patinho cortado em tiras
  • 1 cebola picada
  • 1 colher (sopa) de alho picado
  • 1 litro de caldo de carne caseiro
  • Azeite, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela de pressão, cozinhe em fogo médio a mandioca com o caldo de carne até ficar bem macia. 
  2. Depois, bata a mandioca com o caldo no liquidificador até obter uma mistura homogênea. 
  3. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as tiras de carne e refogue até que elas percam a cor avermelhada. 
  4. Acrescente o caldo de mandioca e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. 
  5. Cozinhe por mais 10 minutos e sirva com a salsinha picada.
Imagem Edicase Brasil
Sirva o creme de abobrinha com croûtons, manjericão e gergelim Crédito: VictoriaArt | Shutterstock

CREME DE ABOBRINHA

INGREDIENTES: 
  • 1 kg de abobrinha picada
  • 2 cebolas picadas
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • Manjericão fresco, gergelim, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
  • Croûtons de pão integral para servir
  • Água
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. 
  2. Adicione a abobrinha, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por aproximadamente 10 minutos, ou até que a abobrinha fique macia. 
  3. Cubra a abobrinha com água e cozinhe por 20 minutos em fogo médio. Depois, retire do fogo e transfira tudo para o liquidificador, acrescente o manjericão e bata até obter um creme. 
  4. Transfira o creme para a panela e aqueça por cinco minutos. Sirva o creme com gergelim e croutons de pão integral.

CREME DE LEGUMES

INGREDIENTES: 
  • 1 cebola ralada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 2 cenouras raladas
  • 1/2 abobrinha picada
  • 1 beterraba ralada
  • Folhas de 1 maço de agrião
  • Sal e cebolinha picada a gosto
  • Água
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. 
  2. Em seguida, inclua a cenoura, a abobrinha, a beterraba e o agrião. Refogue por aproximadamente cinco minutos e adicione o sal.
  3. Cubra os ingredientes com água e cozinhe em fogo baixo até que os vegetais estejam macios. 
  4. Transfira tudo para o liquidificador e bata até formar um creme. Volte o creme para a panela e aqueça por cinco minutos. 
  5. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

SOPA DE BATATA COM AIPO

INGREDIENTES: 
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 3 batatas picadas
  • 3 talos de aipo picados
  • 1 litro de caldo de galinha caseiro
  • 2 tomates sem cascas e picados
  • 1 cebola picada
  • 1 pimentão picado
  • 1 folha de louro
  • Pimenta-do-reino moída, sal e manjericão a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o aipo e o pimentão até dourar. 
  2. Acrescente a batata, o tomate, a folha de louro e o caldo de galinha. Cozinhe os vegetais até que eles fiquem macios. 
  3. Tempere com pimenta-do-reino e sal e misture. Sirva com folhas de manjericão.

