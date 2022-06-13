Saboroso

Para aquecer: creme de milho com renda crocante de parmesão

A receita é quentinha, cremosa e muito fácil de preparar. Além de dar textura, o queijo traz sofisticação à montagem do prato
Evelize Calmon

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 15:52

O friozinho da época das festas juninas combina perfeitamente com quitutes de milho. Pamonha, canjica, curau e tantas outras gostosuras que vêm à tona nos arraiais deixam muita gente com água na boca. 
Em casa, nada como preparar um simples creme de milho para aquecer a alma.
Mas se a ideia é caprichar na apresentação e, de quebra, enriquecer o sabor da iguaria, aqui vai uma dica: prepare uma rendinha de parmesão e sirva com ele. Conheça esse truque facílimo na receita abaixo. 

CREME DE MILHO COM RENDA DE PARMESÃO

Rendimento: 4 porções 
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
Creme de milho com renda de parmesão
Creme de milho: receita curinga nos dias frios Crédito: Comitê Umami/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 1 colher (sopa) de óleo (15 ml)
  • 1 cebola pequena picada (100 g)
  • 3 espigas de milho debulhadas (300 g)
  • 1 colher (chá) de sal (2,5 g)
  • 1 xícara (chá) de água (200 ml)
  • Meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado (40 g)
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e refogue por três minutos ou até dourar.
  2. Retire do fogo e transfira para o copo do liquidificador. 
  3. Acrescente o milho, o sal e a água, e bata em velocidade média por dois minutos ou até obter um creme.
  4. Coe com o auxílio de uma peneira, volte à panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, por mais ou menos sete minutos ou até engrossar. Retire do fogo e reserve aquecido.
  5. No fundo de uma frigideira antiaderente média, espalhe o queijo parmesão e leve ao fogo médio por dois minutos, ou até começar a dourar.
  6. Retire cuidadosamente, com o auxílio de uma espátula, a "renda" formada pelo queijo, Deixe esfriar até enrijecer.
  7. Quebre em pedaços grandes e sirva em seguida, como acompanhamento do creme de milho.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

De curau a canjica, veja 5 receitas juninas para fazer em casa

Como fazer um bolo fofinho de queijo com cobertura de paçoca

Faça bolinhos de arroz doce e entre no clima das festas juninas

Este vídeo pode te interessar

