De curau a canjica, veja 5 receitas juninas para fazer em casa

CURAU DE MILHO
- 6 espigas de milho verde
- 1 litro de leite
- 1 pitada de sal
- 250g de açúcar
- Canela em pó para polvilhar.
- Com uma faca afiada, com cuidado, solte os grãos do sabugo do milho, cortando o mais rente possível.
- Transfira os grãos para o liquidificador e bata juntamente com o leite, até formar um creme.
- Passe a mistura por uma peneira para retirar o bagaço da casca do grão de milho.
- Despeje o creme em uma panela, acrescente o sal, o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre até que a mistura engrosse.
- Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 15 minutos. A massa deve ficar grossa mas ainda cremosa. Sirva polvilhado com canela.
CANJICA COM PAÇOCA E CASTANHA-DO-PARÁ
- 2 xícaras (chá) de milho branco para canjica (deixe de molho em água por oito horas)
- 1 litro de água
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 1 lata de leite condensado
- 3 e ½ xícaras (chá) de leite
- 100g de castanhas-do-pará torradas e picadas grosseiramente
- 50g de coco seco ralado
- 4 paçocas de amendoim (80g) esfareladas
- Escorra e cozinhe o milho na panela de pressão com a água por 30 minutos, marcados após o início do apito.
- Espere a pressão se esgotar naturalmente para abrir a panela, escorra (descarte a água) e mantenha a canjica na panela.
- Reserve a paçoca e acrescente os demais ingredientes à panela.
- Cozinhe, sem tampar e mexendo de vez em quando, por cerca de 15 minutos ou até os grãos ficarem bem macios e o caldo, espesso. Fora do fogo, misture a paçoca.
- Sirva a canjica morna ou fria.
PÉ-DE-MOLEQUE
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de amendoim sem pele e torrado
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- Em uma panela, misture o açúcar e o amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar caramelizar, sem deixar escurecer.
- Adicione o leite condensado em fio e mexa com colher de cabo longo, por cerca de 15 minutos ou até a massa se desprender do fundo da panela.
- Unte uma superfície lisa de mármore ou uma assadeira com manteiga, despeje a mistura e nivele com a ajuda de uma espátula ou rolo de massas.
- Deixe esfriar e corte em losangos.
MINI CACHORRO-QUENTE
- Meia colher (sopa) de óleo
- 1 cebola em rodelas
- 1 sachê de purê de tomate
- 1 xicara (chá) de água
- 10 salsichas mini (ou cinco cortadas ao meio)
- 1 envelope de caldo pronto
- 10 minipães de cachorro-quente
- Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até dourar.
- Junte o purê de tomate, as salsichas e o caldo. Misture.
- Adicione a água e cozinhe em fogo baixo por cerca de cinco minutos.
- Recheie os pães e sirva.
- Se desejar, sirva acompanhado de purê de batatas ou batata palha.
COCADA
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 2 medidas (da lata) de açúcar
- 1 pacote de coco seco ralado (100g) ou 1 coco fresco pequeno, ralado
- Leve ao fogo baixo o leite condensado, o açúcar e o coco ralado, mexendo sempre até desprender do fundo da panela, por aproximadamente 15 minutos.
- Despeje no mármore untado e nivele com um rolo de massas também untado.
- Deixe esfriar e corte a cocada em quadrados.
- Uma outra alternativa é preparar a cocada de colher, de consistência cremosa. Em uma panela, misture 1 lata de leite condensado, a mesma medida (da lata) de leite, dois pedaços de canela, três cravos-da-índia e um coco fresco ralado. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre mais ou menos 15 minutos, até ficar consistente. Retire do fogo, deixe esfriar, coloque em uma compoteira e leve à geladeira.
Dicas para incrementar o doce
Caso você não tenha uma superfície de mármore ou granito, despeje a cocada em uma assadeira rasa, untada com bastante manteiga. A assadeira deve ser rasa, para poder nivelar o doce. Se desejar, incremente a cocada com meia xícara (chá) de amendoim, torrado, sem pele e picado. Se desejar uma cocada amarelinha, misture duas gemas, antes de levar ao fogo.