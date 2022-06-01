Sabores da roça

De curau a canjica, veja 5 receitas juninas para fazer em casa

Com a chegada do mês de São João, HZ sugere preparações clássicas e superpráticas para encher o seu "arraiá" de gostosura
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 10:00

O mês festeiro de São João acaba de começar, e com ele vem a temporada de guloseimas típicas dos arraiás.
Após dois anos com restrições devido à pandemia, muitas festas deixaram de acontecer, e muita gente não via a hora de reencontrar sabores como canjica, curau e pé-de-moleque.  
Se você é fã dessas comidinhas juninas e se anima de botar a mão na massa, confira abaixo cinco receitas apetitosas para abrir a temporada.   

CURAU DE MILHO

Curau de milho
O curau deve ser finalizado com canela em pó Crédito: Visa/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 6 espigas de milho verde
  • 1 litro de leite
  • 1 pitada de sal
  • 250g de açúcar
  • Canela em pó para polvilhar.
MODO DE PREPARO:
  1. Com uma faca afiada, com cuidado, solte os grãos do sabugo do milho, cortando o mais rente possível.
  2. Transfira os grãos para o liquidificador e bata juntamente com o leite, até formar um creme. 
  3. Passe a mistura por uma peneira para retirar o bagaço da casca do grão de milho.
  4. Despeje o creme em uma panela, acrescente o sal, o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre até que a mistura engrosse.
  5. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 15 minutos. A massa deve ficar grossa mas ainda cremosa. Sirva polvilhado com canela.

CANJICA COM PAÇOCA E CASTANHA-DO-PARÁ

Canjica com castanha-do-Pará
Canjica ganha toque crocante de castanha Crédito: Anamariabraga.globo.com
INGREDIENTES:
  • 2 xícaras (chá) de milho branco para canjica (deixe de molho em água por oito horas)
  • 1 litro de água
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 1 lata de leite condensado
  • 3 e ½ xícaras (chá) de leite
  • 100g de castanhas-do-pará torradas e picadas grosseiramente
  • 50g de coco seco ralado
  • 4 paçocas de amendoim (80g) esfareladas
MODO DE PREPARO:
  1. Escorra e cozinhe o milho na panela de pressão com a água por 30 minutos, marcados após o início do apito.
  2. Espere a pressão se esgotar naturalmente para abrir a panela, escorra (descarte a água) e mantenha a canjica na panela.
  3. Reserve a paçoca e acrescente os demais ingredientes à panela.
  4. Cozinhe, sem tampar e mexendo de vez em quando, por cerca de 15 minutos ou até os grãos ficarem bem macios e o caldo, espesso. Fora do fogo, misture a paçoca. 
  5. Sirva a canjica morna ou fria.

PÉ-DE-MOLEQUE

Pé-de-moleque
Pé-de-moleque é um clássico das festas juninas Crédito: Nestlé
INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de amendoim sem pele e torrado
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, misture o açúcar e o amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar caramelizar, sem deixar escurecer.
  2. Adicione o leite condensado em fio e mexa com colher de cabo longo, por cerca de 15 minutos ou até a massa se desprender do fundo da panela.
  3. Unte uma superfície lisa de mármore ou uma assadeira com manteiga, despeje a mistura e nivele com a ajuda de uma espátula ou rolo de massas.
  4. Deixe esfriar e corte em losangos.

MINI CACHORRO-QUENTE

Mini hot dog cachorro-quente
Receita rende 10 mini hot dogs Crédito: Nestlé/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Meia colher (sopa) de óleo
  • 1 cebola em rodelas
  • 1 sachê de purê de tomate
  • 1 xicara (chá) de água
  • 10 salsichas mini (ou cinco cortadas ao meio)
  • 1 envelope de caldo pronto
  • 10 minipães de cachorro-quente
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até dourar.
  2. Junte o purê de tomate, as salsichas e o caldo. Misture.
  3. Adicione a água e cozinhe em fogo baixo por cerca de cinco minutos.
  4. Recheie os pães e sirva.
  5. Se desejar, sirva acompanhado de purê de batatas ou batata palha.

COCADA 

Cocada de corte
Cocada pode ser de corte ou de colher, mais cremosa Crédito: Nestlé/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 2 medidas (da lata) de açúcar
  • 1 pacote de coco seco ralado (100g) ou 1 coco fresco pequeno, ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Leve ao fogo baixo o leite condensado, o açúcar e o coco ralado, mexendo sempre até desprender do fundo da panela, por aproximadamente 15 minutos.
  2. Despeje no mármore untado e nivele com um rolo de massas também untado. 
  3. Deixe esfriar e corte a cocada em quadrados.
  4. Uma outra alternativa é preparar a cocada de colher, de consistência cremosa. Em uma panela, misture 1 lata de leite condensado, a mesma medida (da lata) de leite, dois pedaços de canela, três cravos-da-índia e um coco fresco ralado. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre mais ou menos 15 minutos, até ficar consistente. Retire do fogo, deixe esfriar, coloque em uma compoteira e leve à geladeira.

Dicas para incrementar o doce

Caso você não tenha uma superfície de mármore ou granito, despeje a cocada em uma assadeira rasa, untada com bastante manteiga. A assadeira deve ser rasa, para poder nivelar o doce. Se desejar, incremente a cocada com meia xícara (chá) de amendoim, torrado, sem pele e picado. Se desejar uma cocada amarelinha, misture duas gemas, antes de levar ao fogo.

Gastronomia Receitas

