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Pitadas

Com investimento de R$ 12 milhões, restaurante famoso abre em Vitória

Coco Bambu será o maior da Capital, com 450 lugares. Veja também: evento de inverno no Domaine e almoço no Tertúlia Botequim
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 08:00

A rede de restaurantes Coco Bambu inaugura sua segunda unidade no Espírito Santo, e primeira em Vitória, nesta segunda-feira, 30 de maio. O ponto escolhido é uma esquina movimentada da Praia do Canto, no encontro da Rua João da Cruz com a Avenida Saturnino de Brito, a poucos metros do Triângulo. 
A operação conta com um  investimento aproximado de R$ 12 milhões, um dos maiores da história do Espírito Santo no segmento de gastronomia, e gerou 200 empregos diretos e indiretos.
Camarão Coco Bambu, do restaurante Coco Bambu
Camarão Coco Bambu é destaque no cardápio Crédito: Coco Bambu/Divulgação
São sócios na unidade de Vitória Celio Vilela, Evandro Telles, Yuri Barbosa e Victor Ferri, que também estão à frente do Coco Bambu Vila Velha, aberto há seis anos no Shopping Praia da Costa, e Caio Adrião. 
O novo restaurante tem aproximadamente 1.500 metros quadrados e será o maior da cidade de Vitória. Sua capacidade total é de 450 lugares, distribuídos em dois pavimentos e varanda. Sommelier, serviço de manobrista e espaço kids com monitoria estão entre as comodidades disponíveis.  

Coco Bambu Vitória

A casa terá música ao vivo todos os dias e sua adega comporta cerca de 2 mil garrafas. A carta de vinhos reúne mais de 150 rótulos, de todos os continentes. No cardápio, assinado pela chef executiva Daniela Barreira, o grande destaque são os pratos à base de camarão e frutos do mar. 
O Coco Bambu Vitória dispõe de dois salões para eventos, com até 150 lugares, e os espaços são equipados com sistema de som, projetor, microfone, climatização e iluminação. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 98166-8247.

BUFÊ ORGÂNICO AO SOM DE SAXOFONE

A Estação Agroecológica Domaine, onde está a pousada rural orgânica Chez Domaine, em Pedra Azul, realiza a partir deste sábado (28), e nos dias 18/06, 23/07 e 20/08, o evento Entardecer de Inverno, com bufê de drunch (almoço tardio + jantar) e apresentação do saxofonista Matheus Damiani, das 16h às 20h. 
Coq au vin servido no restaurante da Estação Agroecológica Domaine Île de France, em Domingos Martins
Coq au vin preparado pela chef Isabelle Cicatelli Crédito: Domaine/Divulgação
Sob o comando da chef Isabelle Cicatelli, serão oferecidos caldos, cremes, quiches, escargôs e alguns pratos franceses, como poulet bascaise, coq au vin e jarret com lentilha, além de espumante de boas-vindas. O valor do bufê é R$ 90 por pessoa (bebidas à parte). Reservas pelo Whatsapp (27) 99978-7914.

NOVO SELF-SERVICE NA CAPITAL

O Tertúlia Botequim, em Jardim Camburi, conta agora com almoço self-service. O bufê traz as mesmas referências gastronômicas do bar e inclui entre as opções bolinho de costela, rabada, feijoada e pastelzinho.
Pratos do almoço self-service do Tertúlia Botequim, em Vitória
Almoço self-service é oferecido de segunda a sexta Crédito: Olivier Schochlin
O quilo custa R$ 62,90, e a modalidade fica disponível de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Aos sábados e domingos, o almoço é à la carte, das 11h às 18h. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @tertuliabotequim (Instagram).

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