Com investimento de R$ 12 milhões, restaurante famoso abre em Vitória

A rede de restaurantes Coco Bambu inaugura sua segunda unidade no Espírito Santo, e primeira em Vitória, nesta segunda-feira, 30 de maio. O ponto escolhido é uma esquina movimentada da Praia do Canto, no encontro da Rua João da Cruz com a Avenida Saturnino de Brito, a poucos metros do Triângulo.

A operação conta com um investimento aproximado de R$ 12 milhões, um dos maiores da história do Espírito Santo no segmento de gastronomia, e gerou 200 empregos diretos e indiretos.

Camarão Coco Bambu é destaque no cardápio Crédito: Coco Bambu/Divulgação

São sócios na unidade de Vitória Celio Vilela, Evandro Telles, Yuri Barbosa e Victor Ferri, que também estão à frente do Coco Bambu Vila Velha, aberto há seis anos no Shopping Praia da Costa, e Caio Adrião.

O novo restaurante tem aproximadamente 1.500 metros quadrados e será o maior da cidade de Vitória. Sua capacidade total é de 450 lugares, distribuídos em dois pavimentos e varanda. Sommelier, serviço de manobrista e espaço kids com monitoria estão entre as comodidades disponíveis.

Coco Bambu Vitória

A casa terá música ao vivo todos os dias e sua adega comporta cerca de 2 mil garrafas. A carta de vinhos reúne mais de 150 rótulos, de todos os continentes. No cardápio, assinado pela chef executiva Daniela Barreira, o grande destaque são os pratos à base de camarão e frutos do mar.

O Coco Bambu Vitória dispõe de dois salões para eventos, com até 150 lugares, e os espaços são equipados com sistema de som, projetor, microfone, climatização e iluminação. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 98166-8247.

BUFÊ ORGÂNICO AO SOM DE SAXOFONE

A Estação Agroecológica Domaine, onde está a pousada rural orgânica Chez Domaine, em Pedra Azul, realiza a partir deste sábado (28), e nos dias 18/06, 23/07 e 20/08, o evento Entardecer de Inverno, com bufê de drunch (almoço tardio + jantar) e apresentação do saxofonista Matheus Damiani, das 16h às 20h.

Coq au vin preparado pela chef Isabelle Cicatelli Crédito: Domaine/Divulgação

Sob o comando da chef Isabelle Cicatelli, serão oferecidos caldos, cremes, quiches, escargôs e alguns pratos franceses, como poulet bascaise, coq au vin e jarret com lentilha, além de espumante de boas-vindas. O valor do bufê é R$ 90 por pessoa (bebidas à parte). Reservas pelo Whatsapp (27) 99978-7914.

NOVO SELF-SERVICE NA CAPITAL

O Tertúlia Botequim, em Jardim Camburi, conta agora com almoço self-service. O bufê traz as mesmas referências gastronômicas do bar e inclui entre as opções bolinho de costela, rabada, feijoada e pastelzinho.

Almoço self-service é oferecido de segunda a sexta Crédito: Olivier Schochlin