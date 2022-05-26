Dia do Hambúrguer: saiba onde aproveitar promoções e lançamentos

Neste sábado, 28 de maio, comemora-se o Dia Mundial do Hambúrguer, e os restaurantes especializados no famoso sanduíche já estão oferecendo promoções para quem vai celebrar a data.

Preparamos uma lista com 19 locais, tanto da Grande Vitória quanto do interior do Estado, que darão descontos de até 50%, cortesias e brindes. Algumas casas criaram opções especiais, uma delas feita com wagyu, corte nobre de origem japonesa. Confira!