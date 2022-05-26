Dia do Hambúrguer: saiba onde aproveitar promoções e lançamentos

Neste sábado, 28 de maio, comemora-se o Dia Mundial do Hambúrguer, e os restaurantes especializados no famoso sanduíche já estão oferecendo promoções para quem vai celebrar a data.
Preparamos uma lista com 19 locais, tanto da Grande Vitória quanto do interior do Estado, que darão descontos de até 50%, cortesias e brindes. Algumas casas criaram opções especiais, uma delas feita com wagyu, corte nobre de origem japonesa. Confira!
- BEST BURGER - no dia 28, a hamburgueria dará desconto em todos os burger de 180g e sanduíches avulsos do cardápio (exceto combos). A oferta vale para consumo presencial e para delivery no Whatsapp (27) 99904-9165 ou link na bio do perfil @bbbestburger (Instagram). Jardim da Penha, Vitória.
- BRASILEIRINHO BURGER - A comemoração do Dia do Hambúrguer será antecipada, na sexta (27), com um sanduíche especial, o Melt Burger (pão, alface, carne de 130g, cheddar cremoso, bacon e cebola no shoyu). Quanto: R$ 14,90, para consumo no local, retirada e delivery. Prainha, Vila Velha. Pedidos: (27) 99890-6030.
- 101 BRASA BURGER - No sábado, 28/05, das 19h às 23h30, o cheeseburger será vendido a R$ 10 (pão brioche, carne de 150g e cheddar) - o estoque é limitado a 101 unidades. Também será oferecido um combo promocional a R$ 43 contendo 1 hambúrguer, 100g de batata frita com cheddar e bacon e 1 refrigerante em lata. Todos os hambúrgueres são grelhados na brasa. Jardim Asteca, Vila Velha. (27) 99961-6862.
- BICHO GULOSO - No dia 28, das 18h à meia-noite, o x-egg será vendido com 50% de desconto, passando de R$ 21 para R$ 10,50. A oferta é válida somente para consumo em loja, nas unidades de Jardim da Penha e Jardim Camburi, em Vitória. (27) 3200-3096.
- CAVENDISH BURGER - A hamburgueria, localizada no Blu Food Park, está promovendo a Semana do Hambúrguer. Até domingo, ficarão no menu dois sandubas especiais: Chicken Cavendish (pão artesanal, 160g de frango empanado, cheddar inglês, alface, tomate e maionese defumada/R$36,90) e Cogu (pão artesanal, carne de 160g, blue cheese, bacon, shimeji defumado e molho agridoce/R$41,90). No sábado (28), haverá distribuição de brigadeiro de colher como cortesia para cada hambúrguer comprado (o estoque de cortesias é limitado). Pedidos: iFood. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99917-5024.
- DÉZO CAFÉ BAR - Sexta (27), sábado (28) e domingo (29), o restaurante terá um cardápio exclusivo com três hambúrgueres especiais, criados para o Dia do Hambúrguer. Farão parte do menu Burger Day o Oklahoma (dois blends de 90g, prensados na chapa com cebola, queijo, bacon, picles e molho da casa/R$ 47), o Lamb Burger (180g de carne de cordeiro, queijo pecorino, pesto de pistache e hortelã e maionese de alho assado/R$ 58) e o Wagyu (210g de carne de Wagyu, queijo brie, demi glace, cebola e maionese de alho negro/R$ 84). Todos são acompanhados por batata frita caseira. No momento, a casa não trabalha com delivery. Centro, Ibiraçu. (27) 99936-8672.
- FÁBRICA OG - O delivery funcionará em horário especial no sábado (28), das 11h à meia-noite. No mesmo dia, dará frete grátis para quem pedir pela primeira vez na loja. Pedidos: iFood. Jardim da Penha, Vitória.
- MELT HAMBURGUERIA - A casa terá dois sanduíches especiais no sábado (28): o Melt Pale Ale (pão, blend da casa, queijo prato, cogumelo caramelizado na cerveja Pale Ale, bacon laminado e rúcula/R$ 38) e o Melt Nana (pão, blend da casa, queijo prato, banana grelhada, bacon laminado e ketchup de picles/R$ 35). Pedidos: iFood e Americanas Delivery. Praia do Canto, Vitória. (27) 3137-2604.
- HUNTY'S HAMBURGUERIA - No Dia do Hambúrguer, quem pedir o Caçador da Semana ganha uma porção da Mini Raiz Cajun (batata frita com tempero da casa/100g). O Caçador é o Californiano (R$ 37,90), que leva hambúrguer de 150g, provolone, bacon, cheddar empanado, cebola roxa, picles, mostarda e catchup. A oferta é válida tanto para consumo na loja como para retirada. Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.
- BURGER & FRIES - No dia 28, todos os combos (burger + fritas + refrigerante) estarão com 35% de desconto no delivery. Nas lojas físicas, todos os combos terão 20% de desconto. Pedidos: Americanas Delivery. Mata da Praia, Vitória (99246-4497) e Itapuã, Vila Velha (99246-3676).
- LA DOLINA - A casa terá um hambúrguer especial para a data, e ele estará disponível somente para retirada e entregas no dia 28, a partir das 18h. É o Rinaldi (pão da casa, smash de pernil suíno, cheddar, picles, catchup e mostarda), que custará R$ 16. República, Vitória. Pedidos: iFood e (27) 99810-6459 (retirada). Bairro República, Vitória.
- MEATPACK - No dia 28, o restaurante fará a promoção Burger em Dobro: na compra de qualquer hambúrguer do cardápio o cliente ganhará um voucher para consumir o mesmo sanduíche grátis em qualquer terça ou quarta-feira do mês de junho. Pedidos: (27) 99224-9793 e Americanas Delivery. Praia do Canto, Vitória.
- GOLZIN SMASH - No sábado (28), das 18h às 23h, o sanduíche Milton Leite (duplo smash de 50g cada um, american cheese e cebola) sairá por R$ 14,90. Pedidos: Americanas Delivery. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3191-0945.
- SUPER BURGER - Até o dia 28, sábado, o delivery vai disponibilizar o cupom "SUPERBURGER", que dá direito a um burger clássico (pão, carne de 80g, cebola roxa, cheddar e molho especial) de cortesia em pedidos acima de R$ 50,00 no site e no aplicativo da loja. Mais informações: @superburgeronline (Instagram). CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios.
- GOLBURGER & COZINHA - O restaurante vai adiantar a comemoração e fará promoções nesta sexta (27), das 11h30 às 23h30. Nesse dia, o Fabuloso (hambúrguer de 120g, cheddar, cebola roxa, picles, catchup e mostarda) será vendido a R$ 19,90, e por mais R$ 5, quem comprar o sanduba ganha um copo colecionável. Flash tattoo e chope completam as atrações. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.
- CLAUDINEI LANCHES - No Dia do Hambúrguer, em qualquer "podrão" a carne de 56g poderá ser substituída sem custo por uma de 140g sabor picanha. A promoção é válida enquanto durar o estoque. Pedidos: (27) 3031-1744 e 99583-6122. Prainha, Vila Velha.
- HAMBURGÃO - No sábado (28), o Hamburgão será vendido com desconto de 20%, para consumo na loja, saindo de R$ 28,60 por R$ 22,90. O sanduíche vem com duas carnes de hambúrguer, dois ovos, duas fatias de queijo e presunto, bacon, alface, tomate, milho e batata palha. Promoção válida apenas na unidade de Jardim Camburi, em Vitória. (27) 3237-2252.
- SUPER DUPER - Durante o sábado (28), a hamburgueria fará uma promoção no aplicativo próprio de delivery (Super Duper), dando desconto de 20% em um combo com dois sanduíches + refrigerante. Santa Luiza, Vitória. (27) 3024-1009.
Correção
26/05/2022 - 11:50
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que o sanduíche Rinaldi, do La Dolina, continha hambúrguer de 130g, cheddar, cebola e maionese de alho. No entanto, a descrição correta é: smash de pernil, cheddar, picles, catchup e mostarda. A informação foi corrigida.