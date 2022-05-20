Pitadas

Fábrica de kombucha em Pedra Azul abre loja com drinques e chás

Conheça a Botika Lab, da chef Cecilia Cunha, e veja também: nova unidade da The Coffee e lançamentos de aniversário no d'Bem
Evelize Calmon

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 18:33

Fábrica da Lab Kombucha em Pedra Azul, com loja Pranai Chás
Fábrica agora conta com uma loja de bebidas Crédito: Renan Moyses
Conhecido como Quadrado de São Paulinho, o trecho da Rota do Lagarto que reúne empórios, delicatéssen, gelateria, casa de artesanato, cervejaria e chocolateria em Pedra Azul, acaba de ganhar um novo empreendimento gastronômico, comandado pela chef Cecília Cunha, do restaurante Alecrim. 
É a Botika Lab, loja da fábrica de kombuchas Lab. Em tempo: a kombucha é uma bebida fermentada feita a partir de chás adoçados e uma cultura de leveduras e bactérias chamada scoby. Cecília produz atualmente quatro sabores (tangerina, framboesa, morango e maracujá) e se prepara para lançar uma linha especial. 

Na Botika, que começou a funcionar há poucos dias, a chef conta com a parceria da especialista em chás Bárbara Borges, que produz os blends da Pranai Chás, marca de sua autoria, também em Pedra Azul.   
Na loja, é possível comprar as kombuchas de Cecilia (R$ 19 a lata de 350ml), os chás artesanais de Bárbara e alguns acessórios, como cerâmicas produzidas na região.

Botika Lab

Vinagres, conservas e geleias à base de kombucha também são vendidos no local, que conta com pequenos lounges externos para consumo de drinques e frios.
Durante o mês de maio, a lojinha abrirá de sexta a domingo, das 11h às 20h. O horário será estendido a partir de junho, na alta temporada. Há dois acessos: um a pé, pela Rota do Lagarto, e o principal, na Rodovia Geraldo Sartório, ao lado da Ocakau. Mais informações: @botika.lab e @lab.kombucha (Instagram).  

REDE DE CAFETERIAS ABRE NOVAS LOJAS NO ES

A rede de cafeterias The Coffee inaugurou duas novas unidades no Espírito Santo. A segunda de Vitória fica na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1630, em Jardim da Penha, ao lado da hamburgueria Foodies. A primeira loja capixaba da marca foi aberta na Praia do Canto, como noticiamos aqui, na coluna.
Uma outra loja da The Coffee foi aberta recentemente no Shopping Praia da Costa, e a cafeteria chegará em breve ao Shopping Vitória. 
Inspirada em cafeterias minimalistas e tecnológicas do Japão, a The Coffee atende apenas pedidos para viagem, no formato "to go" ("para levar", em português). Além das bebidas à base de café, estão à venda pacotes com grãos torrados, para usar em casa.  
Loja da rede de cafeterias The Coffee em Jardim da Penha, Vitória
Loja da rede foi aberta esta semana na Rua da Lama Crédito: The Coffee/Divulgação
O cardápio inclui ainda preparos com chocolate, matcha e caramelo salgado, além de comidinhas para acompanhar os goles - bolos, cookies e croissants, entre outros.

RESTAURANTE LANÇA HAPPY HOUR E CAFÉ DA MANHÃ

Conhecido pelo almoço que serve todos os dias na Praia do Canto, em uma esquina da Rua Joaquim Lírio com a Afonso Cláudio, o restaurante d'Bem fez aniversário este mês e, para marcar a ocasião, lançou dois novos serviços: happy hour e café da manhã, ambos com cardápios exclusivos.  
Quem assina os menus é o chef Renato Caleffi, de São Paulo, precursor da culinária funcional e autor de pratos icônicos da casa comandada por Suely e Gabriela Faiçal. Um desses estará de volta como sugestão eventual no happy hour: jambalaya de alcachofra com gruyère, camarões e alho negro. 
Estrogonofes servidos no happy hour do d'Bem, em Vitória
Estrogonofes de camarão com quinoa e de tofu estarão no happy hour Crédito: Dudu Altoé
O happy hour do d'Bem entra em cena de quinta a sábado, das 15h30 às 21h, com entradas, comidinhas, sanduíches e sobremesas, incluindo preparações veganas e sem adição de açúcar.
O café da manhã, por sua vez, é servido aos sábados e domingos, das 9h às 10h30. Dele fazem parte tostadas, salada de frutas e uma opção personalizada em que o cliente monta a refeição com até seis itens (R$ 62, bebidas à parte). Mais informações: (27) 3315-8901.

