Fábrica de kombucha em Pedra Azul abre loja com drinques e chás

Conhecido como Quadrado de São Paulinho, o trecho da Rota do Lagarto que reúne empórios, delicatéssen, gelateria, casa de artesanato, cervejaria e chocolateria em Pedra Azul, acaba de ganhar um novo empreendimento gastronômico, comandado pela chef Cecília Cunha, do restaurante Alecrim.
É a Botika Lab, loja da fábrica de kombuchas Lab. Em tempo: a kombucha é uma bebida fermentada feita a partir de chás adoçados e uma cultura de leveduras e bactérias chamada scoby. Cecília produz atualmente quatro sabores (tangerina, framboesa, morango e maracujá) e se prepara para lançar uma linha especial.
Na Botika, que começou a funcionar há poucos dias, a chef conta com a parceria da especialista em chás Bárbara Borges, que produz os blends da Pranai Chás, marca de sua autoria, também em Pedra Azul.
Na loja, é possível comprar as kombuchas de Cecilia (R$ 19 a lata de 350ml), os chás artesanais de Bárbara e alguns acessórios, como cerâmicas produzidas na região.
Vinagres, conservas e geleias à base de kombucha também são vendidos no local, que conta com pequenos lounges externos para consumo de drinques e frios.
Durante o mês de maio, a lojinha abrirá de sexta a domingo, das 11h às 20h. O horário será estendido a partir de junho, na alta temporada. Há dois acessos: um a pé, pela Rota do Lagarto, e o principal, na Rodovia Geraldo Sartório, ao lado da Ocakau. Mais informações: @botika.lab e @lab.kombucha (Instagram).
REDE DE CAFETERIAS ABRE NOVAS LOJAS NO ES
A rede de cafeterias The Coffee inaugurou duas novas unidades no Espírito Santo. A segunda de Vitória fica na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1630, em Jardim da Penha, ao lado da hamburgueria Foodies. A primeira loja capixaba da marca foi aberta na Praia do Canto, como noticiamos aqui, na coluna.
Uma outra loja da The Coffee foi aberta recentemente no Shopping Praia da Costa, e a cafeteria chegará em breve ao Shopping Vitória.
Inspirada em cafeterias minimalistas e tecnológicas do Japão, a The Coffee atende apenas pedidos para viagem, no formato "to go" ("para levar", em português). Além das bebidas à base de café, estão à venda pacotes com grãos torrados, para usar em casa.
O cardápio inclui ainda preparos com chocolate, matcha e caramelo salgado, além de comidinhas para acompanhar os goles - bolos, cookies e croissants, entre outros.
RESTAURANTE LANÇA HAPPY HOUR E CAFÉ DA MANHÃ
Conhecido pelo almoço que serve todos os dias na Praia do Canto, em uma esquina da Rua Joaquim Lírio com a Afonso Cláudio, o restaurante d'Bem fez aniversário este mês e, para marcar a ocasião, lançou dois novos serviços: happy hour e café da manhã, ambos com cardápios exclusivos.
Quem assina os menus é o chef Renato Caleffi, de São Paulo, precursor da culinária funcional e autor de pratos icônicos da casa comandada por Suely e Gabriela Faiçal. Um desses estará de volta como sugestão eventual no happy hour: jambalaya de alcachofra com gruyère, camarões e alho negro.
O happy hour do d'Bem entra em cena de quinta a sábado, das 15h30 às 21h, com entradas, comidinhas, sanduíches e sobremesas, incluindo preparações veganas e sem adição de açúcar.
O café da manhã, por sua vez, é servido aos sábados e domingos, das 9h às 10h30. Dele fazem parte tostadas, salada de frutas e uma opção personalizada em que o cliente monta a refeição com até seis itens (R$ 62, bebidas à parte). Mais informações: (27) 3315-8901.