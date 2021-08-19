Rede de cafés "to go" com inspiração japonesa chega a Vitória

Primeira unidade da cafeteria no Estado foi aberta esta semana Crédito: The Coffee/Divulgação

Inspirada em cafeterias minimalistas e tecnológicas de Tóquio que funcionam na modalidade "to go" ("para levar", em português), a rede The Coffee inaugurou sua primeira unidade em solo capixaba. A portinha, aberta esta semana em uma esquina da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, já chama a atenção dos passantes apreciadores de café.

Os grãos utilizados pela marca, criada no Paraná, são cultivados em regiões cafeeiras de referência no Brasil, como o Cerrado Mineiro e o Norte Paranaense. A rede, que já conta com lojas fora do país, em cidades como Lisboa e Madri, foi trazida ao Estado pelos empresários Aldomar Júnior e Brenda Nascimento.

The Coffee

A carta vem com 15 opções de bebida, desde espresso duplo (Pure Black/R$ 3,90) até lattes gelados, como o Salted Caramel (R$ 10,10) e o Matcha Iced Latte (R$ 9,20). Para comer, as escolhas são bolo, cookie e brownie, e há pacotes de café para venda. Os pedidos são feitos via tablet, no balcão, ou aplicativo ( IOS Android ). Av. Rio Branco, 971. De segunda a sexta, das 7h30 às 19h; sábado e domingo, das 9h às 19h.

NOVA HAMBURGUERIA EM VILA VELHA

Nesta quinta (19), será inaugurada em Vila Velha a primeira hamburgueria da franquia catarinense Albert's Famous no Estado. Com mais de 130 lojas espalhadas pelo país, a marca tem como carro-chefe burgers e hot dogs ao estilo americano e traz como novidade o balde retornável de fritas com cheddar e bacon de 1kg (R$ 35), que o cliente pode reabastecer pagando apenas pelo refil (R$ 30).

Rede de hamburguerias catarinense segue estilo americano Crédito: Albert's Famous/Divulgação

Outro destaque é a Slides Box, conjunto de 24 mini-hambúrgueres com cinco diferentes sabores na mesma caixa, indicado para pequenas reuniões. A MiniBox, com quatro sanduíches de sabores diferentes sai por R$ 25,90. Avenida da Praia, 410, loja 9, Edifício London Ville, Praia de Itaparica. Clique aqui para delivery

JANTAR HARMONIZADO EM COLATINA

Em Colatina, o Empório São Miguel realiza neste sábado (21), às 19h30, a primeira edição do Mesa Contemporânea, um jantar com menu harmonizado em cinco etapas. O convidado é o gastrônomo e expert em vinhos Helio Massoni, responsável pela seleção dos exemplares que acompanharão cada prato.

Terrine de carnes e cogumelos com panzanella, bacalhau confit com miniarroz cremoso de alho-poró, Bife Wellington e doces clássicos franceses compõem o cardápio da noite, assinado pela chef Joyce Guerra. Valor por pessoa: R$ 230 (ou R$ 430/casal). Reservas e mais informações: (27) 98802-1312.

MENU DEGUSTAÇÃO NA PRAIA DO CANTO

O Bistrô Joaquim, no Empório Joaquim, realiza neste sábado (21) um jantar com menu-degustação a R$ 190 por pessoa (bebidas à parte). As opções de entrada são a kafta de camarão na brasa e o pão de queijo recheado com barriga de leitão desfiado.

Polvo al Mare é finalizado com molho de tomate e maionese de chipotle Crédito: Empório Joaquim/Divulgação

O prato principal é o Polvo al Mare, que contém berinjela grelhada, batatas salteadas em alho e azeite, molho de tomate e maionese de chipotle. Reservas e mais informações: (27) 99743-3785. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória.