Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Rede de cafés "to go" com inspiração japonesa chega a Vitória

Saiba mais sobre a The Coffee, inaugurada esta semana, e conheça a mais nova hamburgueria de Vila Velha, a Albert's Famous

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:57

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:57
Rede de cafeterias grab 'n' go The Coffee chega ao Espírito Santo
Primeira unidade da cafeteria no Estado foi aberta esta semana Crédito: The Coffee/Divulgação
Inspirada em cafeterias minimalistas e tecnológicas de Tóquio que funcionam na modalidade "to go" ("para levar", em português), a rede The Coffee inaugurou sua primeira unidade em solo capixaba. A portinha, aberta esta semana em uma esquina da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, já chama a atenção dos passantes apreciadores de café.
Os grãos utilizados pela marca, criada no Paraná, são cultivados em regiões cafeeiras de referência no Brasil, como o Cerrado Mineiro e o Norte Paranaense. A rede, que já conta com lojas fora do país, em cidades como Lisboa e Madri, foi trazida ao Estado pelos empresários Aldomar Júnior e Brenda Nascimento.

The Coffee

A carta vem com 15 opções de bebida, desde espresso duplo (Pure Black/R$ 3,90) até lattes gelados, como o Salted Caramel (R$ 10,10) e o Matcha Iced Latte (R$ 9,20). Para comer, as escolhas são bolo, cookie e brownie, e há pacotes de café para venda. Os pedidos são feitos via tablet, no balcão, ou aplicativo (IOS e Android). Av. Rio Branco, 971. De segunda a sexta, das 7h30 às 19h; sábado e domingo, das 9h às 19h. 

NOVA HAMBURGUERIA EM VILA VELHA

Nesta quinta (19), será inaugurada em Vila Velha a primeira hamburgueria da franquia catarinense Albert's Famous no Estado. Com mais de 130 lojas espalhadas pelo país, a marca tem como carro-chefe burgers e hot dogs ao estilo americano e traz como novidade o balde retornável de fritas com cheddar e bacon de 1kg (R$ 35), que o cliente pode reabastecer pagando apenas pelo refil (R$ 30). 
Hambúrguer da rede Albert's Famous, que inaugurou sua primeira unidade no Estado, em Vila Velha
Rede de hamburguerias catarinense segue estilo americano Crédito: Albert's Famous/Divulgação
Outro destaque é a Slides Box, conjunto de 24 mini-hambúrgueres com cinco diferentes sabores na mesma caixa, indicado para pequenas reuniões. A MiniBox, com quatro sanduíches de sabores diferentes sai por R$ 25,90. Avenida da Praia, 410, loja 9, Edifício London Ville, Praia de Itaparica. Clique aqui para delivery

JANTAR HARMONIZADO EM COLATINA

Em Colatina, o Empório São Miguel realiza neste sábado (21), às 19h30, a primeira edição do Mesa Contemporânea, um jantar com menu harmonizado em cinco etapas. O convidado é o gastrônomo e expert em vinhos Helio Massoni, responsável pela seleção dos exemplares que acompanharão cada prato.  
Terrine de carnes e cogumelos com panzanella, bacalhau confit com miniarroz cremoso de alho-poró, Bife Wellington e doces clássicos franceses compõem o cardápio da noite, assinado pela chef Joyce Guerra. Valor por pessoa: R$ 230 (ou R$ 430/casal). Reservas e mais informações: (27) 98802-1312. 

MENU DEGUSTAÇÃO NA PRAIA DO CANTO

O Bistrô Joaquim, no Empório Joaquim, realiza neste sábado (21) um jantar com menu-degustação a R$ 190 por pessoa (bebidas à parte). As opções de entrada são a kafta de camarão na brasa e o pão de queijo recheado com barriga de leitão desfiado.
Polvo al mare do bistrô Empório Joaquim, em Vitória
Polvo al Mare é finalizado com molho de tomate e maionese de chipotle Crédito: Empório Joaquim/Divulgação
O prato principal é o Polvo al Mare, que contém berinjela grelhada, batatas salteadas em alho e azeite, molho de tomate e maionese de chipotle. Reservas e mais informações: (27) 99743-3785. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória.
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

Veja Também

4 restaurantes de comida caipira para visitar nas montanhas do ES

5 sobremesas com morango que você não pode deixar de provar

Chef capixaba lança livro com receitas à base de maconha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas Café arábica Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados