5 sobremesas com morango que você não pode deixar de provar

MORANGO DAS MONTANHAS

Em Pedra Azul, o Café Expresso Tre Fiori é parada obrigatória para quem ama torta de morango, um símbolo gastronômico da região. A proprietária, Mariuza Battestin, aprendeu a receita com a sogra, Ana Júlia Girardi, já falecida, dona do antigo café colonial Tre Fiori, na Rota do Lagarto. Mariuza serve a guloseima, feita com pão de ló, creme de confeiteiro, chantili e doce de morango com pedaços da fruta, por R$ 14 a fatia. A torta inteira custa R$ 130 (2,2 kg, em média) e é produzida sob encomenda. Rodovia Ângelo Girardi (Rota do Lagarto), Km 3. (27) 99895-6571. FOTO: Marcelo Prest/Arquivo AG

Uma das primeiras sobremesas a compor o cardápio da Chocolateria Brasil foi a Taça Fragola, que segue até hoje entre as mais pedidas na doceria. A combinação de morangos frescos picadinhos, ganache de chocolate belga, trufa de champanhe e sorbet de morango é realmente imperdível - e bem servida. Quanto: R$ 29,90. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. FOTO: Fabio Machado

Coberto com uma geleia bastante saborosa, o cheesecake de morango do ateliê Say Cheese!, especializado na receita americana do doce, é vendido em fatias por delivery via iFood (R$ 17) e vale cada garfada! Para encomendar o cheesecake inteiro (a partir de R$ 31/500g), o pedido deve ser feito pelo (27) 99796-8194 com dois dias de antecedência. Barro Vermelho, Vitória. FOTO: Say Cheese!/Divulgação

A Torta Nuvem de Morango é o carro-chefe da Via Gourmet, que em breve reabrirá para atendimento presencial reformada e com mesas ao ar livre, no mesmo cantinho charmoso do Barro Vermelho onde está há sete anos. Primeiro doce feito pela chef Patricia Pinho, a Nuvem ganhou esse nome da chef Julia Faria, do Daju Bistrô, que tanto elogia a leveza da receita. A torta é uma perdição em forma de pão de ló, brigadeiro branco, morangos frescos e chantili (R$ 20 a fatia). Inteira, sob encomenda, acusta a partir de R$ 80 (para cinco pessoas). Rua José Luis Gabeira, 81, loja 4, Vitória. (27) 98151-6505. Delivery: Americanas Delivery. FOTO: Caio Fernandes