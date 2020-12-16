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Banana + doce de leite

Torta banoffee: 5 dicas de onde encomendar o doce da moda

Criada na Inglaterra, a receita tornou-se a queridinha de muitos confeiteiros pelo Brasil e invadiu cardápios de cafés e docerias no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:00

Neste ano, uma receita de torta doce criada na Inglaterra nos anos 1970 firmou-se como a queridinha de muitos confeiteiros pelo Brasil. No Espírito Santo, a banoffee invadiu o cardápio das cafeterias e confeitarias, ganhando ainda mais destaque nas encomendas para a ceia de Natal. 
A torta é feita basicamente de massa amanteigada de biscoito, banana fatiada, doce de leite e chantilly. Na lista que você confere abaixo, reunimos cinco versões vendidas na Grande Vitória, todas feitas sob encomenda e algumas disponíveis em fatia para consumo imediato. Escolha a sua favorita!

1 - EDIÇÃO ESPECIAL

Torta banoffee de Natal da Dulcerie Confeitaria, por Marcela Lima, em Morada de Laranjeiras, Serra
Banoffee de Natal da Dulcerie Confeitaria, na Serra Crédito: Patrícia Gomes
Em seu primeiro Natal no cardápio da Dulcerie Confeitaria, na Serra, a banoffee é preparada com base crocante de biscoito, doce de leite bem suave e banana fatiada. A cobertura é uma receita especial da chef Marcela Lima, à base de chantilly e merengue, e a decoração é feita com canela. Quanto: R$ 68 (10 fatias/20cm de diâmetro), com encomendas até 20/12. Mais informações no Instagram @dulcerieconfeitaria.  

2 - COM RASPAS DE CHOCOLATE

Torta banoffee da confeitaria Amor com Açúcar
Banoffee da doceria Amor com Açúcar, com três lojas na Grande Vitória Crédito: Amor com Açúcar/Divulgação
Com unidades em Vila Velha e Serra, a Amor com Açúcar Pâtisserie serve a banoffee em fatias (R$ 15 cada uma) ou prepara a torta inteira sob encomenda (R$ 160, com 25 cm de diâmetro). A receita da casa tem massa de biscoito, recheio de doce de leite com banana e cobertura de chantilly, cacau em pó e raspas de chocolate. Mais informações no Instagram @amorcomacucarpatisserie

3 - BASE DE AMÊNDOAS E CAMADA DE MUSSE

Torta banoffee de chocolate da doceria e bistrô Colher de Pau, em Vila Velha
Banoffee de chocolate da cafeteria Colher de Pau, em Vila Velha Crédito: Ramon Ramos
A chef Samira Norbim criou uma versão achocolatada da banoffee em sua cafeteria, a Colher de Pau, em Vila Velha. No lugar da massa de biscoito, Samira usa uma base de amêndoas com cacau, coberta com as seguintes camadas: banana caramelizada, doce de leite, musse de chocolate 70% e, na cobertura, ganache. A fatia, servida com chantilly, sai a R$ 17,50. Mais informações no Instagram @colherdepaucafeteriabistro.

4 - CAMPEÃ DE VENDAS

Torta banoffee da Doceria do Leo, em Vila Velha
Banoffee da Doceria do Leo, em Vila Velha Crédito: Doceria do Leo/Instagram
Sucesso de vendas desde a inauguração da Doceria do Leo, em Vila Velha, a banoffee da casa é feita com massa de biscoito, creme de quatro leites, banana fatiada, doce de leite caseiro e chantilly especial, polvilhado com canela em pó (R$ 15 a fatia). A torta inteira, sob encomenda, sai por R$ 145 e serve em média 18 pessoas. Mais informações no Instagram @doceriadoleo

5 - NOVIDADE PARA O NATAL

Torta banoffee da confeitaria Like Bananas, em Vitória
Banoffee da confeitaria Like Bananas, em Vitória Crédito: Like Bananas/Divulgação
Especializada em banana bread, a doceria Like Bananas, em Vitória, apostou na banoffee como opção para o Natal. Com base de biscoito e camadas de banana, doce de leite e chantilly, a torta custa R$ 78 e rende em média 16 pedaços. As encomendas devem ser feitas com pelo menos três dias de antecedência. Mais informações no Instagram @like.bananas.

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