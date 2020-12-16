Torta banoffee: 5 dicas de onde encomendar o doce da moda

Neste ano, uma receita de torta doce criada na Inglaterra nos anos 1970 firmou-se como a queridinha de muitos confeiteiros pelo Brasil. No Espírito Santo, a banoffee invadiu o cardápio das cafeterias e confeitarias, ganhando ainda mais destaque nas encomendas para a ceia de Natal.
A torta é feita basicamente de massa amanteigada de biscoito, banana fatiada, doce de leite e chantilly. Na lista que você confere abaixo, reunimos cinco versões vendidas na Grande Vitória, todas feitas sob encomenda e algumas disponíveis em fatia para consumo imediato. Escolha a sua favorita!
1 - EDIÇÃO ESPECIAL
Em seu primeiro Natal no cardápio da Dulcerie Confeitaria, na Serra, a banoffee é preparada com base crocante de biscoito, doce de leite bem suave e banana fatiada. A cobertura é uma receita especial da chef Marcela Lima, à base de chantilly e merengue, e a decoração é feita com canela. Quanto: R$ 68 (10 fatias/20cm de diâmetro), com encomendas até 20/12. Mais informações no Instagram @dulcerieconfeitaria.
2 - COM RASPAS DE CHOCOLATE
Com unidades em Vila Velha e Serra, a Amor com Açúcar Pâtisserie serve a banoffee em fatias (R$ 15 cada uma) ou prepara a torta inteira sob encomenda (R$ 160, com 25 cm de diâmetro). A receita da casa tem massa de biscoito, recheio de doce de leite com banana e cobertura de chantilly, cacau em pó e raspas de chocolate. Mais informações no Instagram @amorcomacucarpatisserie.
3 - BASE DE AMÊNDOAS E CAMADA DE MUSSE
A chef Samira Norbim criou uma versão achocolatada da banoffee em sua cafeteria, a Colher de Pau, em Vila Velha. No lugar da massa de biscoito, Samira usa uma base de amêndoas com cacau, coberta com as seguintes camadas: banana caramelizada, doce de leite, musse de chocolate 70% e, na cobertura, ganache. A fatia, servida com chantilly, sai a R$ 17,50. Mais informações no Instagram @colherdepaucafeteriabistro.
4 - CAMPEÃ DE VENDAS
Sucesso de vendas desde a inauguração da Doceria do Leo, em Vila Velha, a banoffee da casa é feita com massa de biscoito, creme de quatro leites, banana fatiada, doce de leite caseiro e chantilly especial, polvilhado com canela em pó (R$ 15 a fatia). A torta inteira, sob encomenda, sai por R$ 145 e serve em média 18 pessoas. Mais informações no Instagram @doceriadoleo.
5 - NOVIDADE PARA O NATAL
Especializada em banana bread, a doceria Like Bananas, em Vitória, apostou na banoffee como opção para o Natal. Com base de biscoito e camadas de banana, doce de leite e chantilly, a torta custa R$ 78 e rende em média 16 pedaços. As encomendas devem ser feitas com pelo menos três dias de antecedência. Mais informações no Instagram @like.bananas.