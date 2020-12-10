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Ex-patissier do Fasano cria sobremesas de Natal para bufê capixaba

Marcone Calazans veio de São Paulo para lançar o menu do Caçarola, em Vitória. Veja ainda: Vino Vinhos repaginado em Colatina e Assis reformado em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 18:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:00

Gateau Noel, sobremesa criada pelo chef Marcone Calazans para o bufê Caçarola Cozinha
Gâteau Noel, destaque no menu natalino de Marcone Calazans para o Caçarola Crédito: Carol Delmaestro
Um dos nomes mais respeitados da gastronomia no Brasil quando se fala em confeitaria é o de Marcone Calazans, que já trabalhou como chef executivo de pâtisserie do grupo Fasano e atuou nos renomados Buffet França e Mondo Gastronômico, todos em São Paulo. Em Vitória, Marcone acaba de criar uma linha de tortas e bolos natalinos para o bufê Caçarola Cozinha Artesanal. 
Com quatro itens feitos sob encomenda, o menu traz em destaque o Gâteau Noël, bolo com recheio de chocolate e um toque de laranja, compota de morango e mel e cobertura de ganache de chocolate belga, morangos e cogumelos de suspiro e chocolate branco (R$ 138/23 cm).
Tarte au citron do chef confeiteiro Marcone Calazans para o menu de Natal do bufê Caçarola Cozinha, em Vitória
A Tarte au citron já está entre os destaques da linha de sobremesas criada para o bufê  Crédito: Carol Delmaestro
Outro destaque entre os pedidos, que já podem ser feitos pelo (27) 99993-3773 até 22/12 (Natal) e 29/12 (réveillon), é a Tarte au Citron, torta de limão siciliano com merengue sobre base amanteigada (R$ 98/23 cm). A próxima etapa da consultoria do chef envolve a criação de uma linha completa de pâtisserie para o bufê, em 2021.  

RESTAURANTE CANELA-VERDE REABRE REPAGINADO

Após passar por uma ampla reforma, o Caranguejo do Assis, em Vila Velha, fará sua reinauguração nesta quinta-feira (10), às 17h A nova arquitetura, assinada por Sergio Palmeira, tem referências modernas. A casa agora é climatizada e conta com uma varanda maior, além de um espaço kids totalmente reformulado.
A ilha de preparo dos caranguejos tornou-se visível para os clientes e o restaurante ganhou, além da adega, uma carta de drinques com 20 criações exclusivas do bartender Rodrigo Perdigão. Ao cardápio juntaram-se 50 novos pratos à base de camarão, ostras e bacalhau, além de petiscos e opções com carne.
Prato Praia de Itaparica, lançamento com camarões empanados do restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Praia de Itaparica: novidade no cardápio do Caranguejo do Assis, em Vila Velha Crédito: Caranguejo do Assis/Divulgação
O prato Praia de Itaparica é um dos lançamentos: camarões recheados com cream cheese e empanados, servidos sobre arroz cremoso de camarão com manjericão (R$ 159, e serve até três pessoas). Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

BISTRÔ LANÇA NOVIDADES EM COLATINA

Em Colatina, o Vino Vinhos Adega e Bistrô lançou no início deste mês um novo cardápio, assinado pelo chef mineiro Thiago Chiericatti (ex-Balthazar) e passou a oferecer almoço executivo, de terça a sexta. O espaço foi ampliado e a casa agora conta com três ambientes distintos: bistrô e adega no térreo, salão com sala reservada no segundo andar e rooftop.  
Bacalhau Confit com purê de alho-poró e farofa de torresmo do Vino Vinhos Adega e Bistrô, em Colatina
Um dos novos pratos do Vino Vinhos é o Bacalhau Confit, por Thiago Chiericatti Crédito: Mariana Massariol
Entre os pratos e entradas recém-chegados estão o Bacalhau Confit (filé de bacalhau cozido em baixa temperatura, purê de alho-poró e farofa de torresmo/R$ 119) e o Crudo de Vieira (fatias finas de vieira, vinagrete de maçã verde, bottarga e emulsão de alcaparra/R$ 115). O executivo sai a R$ 47,50 por pessoa, com entrada, principal e sobremesa. Av. Champagnat, 176, Marista, Colatina. (27) 3711-2564.  
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores.

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