Lanchonete famosa nos anos 90 em Vitória reabre em novo endereço

Sanduíche Parada Obrigatória: clássico da lanchonete fundada em 1991 Crédito: Fernando Madeira

Quando o assunto é hambúrguer, Vitória ainda tem lanchonetes que surgiram nos anos 1990 e funcionam até hoje, com clientes fiéis apesar da invasão dos sandubas gourmet. Após mudar de local três vezes e passar um período fechada, a Parada Obrigatória reabriu no final de outubro. Seu novo endereço é Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, 595, entre os bairros Mata da Praia e República.

A P.O. sempre foi muito famosa pelos sanduíches de filé mignon e pelas combinações com pão árabe, mas principalmente por sua maionese. Fundada em 1991 por Cláudio Caprini, hoje é comandada pelo irmão dele, Fabiano. A lanchonete marcou época na Praia de Camburi, ocupando um dos antigos quiosques do calçadão. Na fase atual, os clássicos do cardápio e o padrão dos sanduíches, tanto na montagem como no sabor, estão mantidos.

Um dos mais queridos é o Parada Obrigatória, com filé mignon, presunto, queijo, cenoura ralada, batata palha, molho tártaro, azeitona, tomate e alface (R$ 25,80). A casa tem mesas ao ar livre e já está fazendo entregas pelo iFood, mas lançará em breve um delivery próprio. Mais informações: (27) 3100-8670.

CONFEITEIRA LANÇA CURSO DE DECORAÇÃO DE BOLOS

Especializada em bolos artísticos, a confeiteira Thaís Góis lançou um curso on-line de decoração de bolos voltado para quem quer se aperfeiçoar no uso da cobertura chantininho. O workshop pela internet é dividido em seis módulos, com 40 aulas e quase 12 horas de conteúdo.

Em curso on-line, Thaís Góis ensinará técnicas para decorar bolos com chantininho Crédito: Patricia Sales

O objetivo é ensinar as pessoas a fazerem bolos únicos, com inspiração em elementos do cotidiano, atrelando a isso à pintura, explica Thaís. As inscrições podem ser feitas até 6 de dezembro neste link . A partir da data da compra feita pelo site, o aluno terá um ano para fazer o curso.

NOVO DELIVERY DE COMIDA JAPONESA EM VITÓRIA

O restaurante Hanaya Japanese Dining agora conta com serviço de delivery e take away por meio dos aplicativos iFood, Shipp e Uber Eats. As entregas e retiradas poderão ser feitas todos os dias, a partir das 18h, e o cardápio contará com entradas e pratos principais. Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-3020.

O restaurante oriental Hanaya agora conta com delivery Crédito: Bruno Castro