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Lanchonete famosa nos anos 90 em Vitória reabre em novo endereço

Saiba onde fica a Parada Obrigatória, que marcou época no calçadão de Camburi. Confira também um novo curso de bolos e o lançamento de um delivery oriental

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 18:05
Sanduíche de mignon do Parada Obrigatória
Sanduíche Parada Obrigatória: clássico da lanchonete fundada em 1991 Crédito: Fernando Madeira
Quando o assunto é hambúrguer, Vitória ainda tem lanchonetes que surgiram nos anos 1990 e funcionam até hoje, com clientes fiéis apesar da invasão dos sandubas gourmet. Após mudar de local três vezes e passar um período fechada, a Parada Obrigatória reabriu no final de outubro. Seu novo endereço é Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, 595, entre os bairros Mata da Praia e República.  
A P.O. sempre foi muito famosa pelos sanduíches de filé mignon e pelas combinações com pão árabe, mas principalmente por sua maionese. Fundada em 1991 por Cláudio Caprini, hoje é comandada pelo irmão dele, Fabiano. A lanchonete marcou época na Praia de Camburi, ocupando um dos antigos quiosques do calçadão. Na fase atual, os clássicos do cardápio e o padrão dos sanduíches, tanto na montagem como no sabor, estão mantidos.

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Um dos mais queridos é o Parada Obrigatória, com filé mignon, presunto, queijo, cenoura ralada, batata palha, molho tártaro, azeitona, tomate e alface (R$ 25,80). A casa tem mesas ao ar livre e já está fazendo entregas pelo iFood, mas lançará em breve um delivery próprio. Mais informações: (27) 3100-8670.  

CONFEITEIRA LANÇA CURSO DE DECORAÇÃO DE BOLOS

Especializada em bolos artísticos, a confeiteira Thaís Góis lançou um curso on-line de decoração de bolos voltado para quem quer se aperfeiçoar no uso da cobertura chantininho. O workshop pela internet é dividido em seis módulos, com 40 aulas e quase 12 horas de conteúdo. 
A confeiteira Thaís Góis lançou um curso on-line de decoração de bolos com chantininho
Em curso on-line, Thaís Góis ensinará técnicas para decorar bolos com chantininho Crédito: Patricia Sales
O objetivo é ensinar as pessoas a fazerem bolos únicos, com inspiração em elementos do cotidiano, atrelando a isso à pintura, explica Thaís. As inscrições podem ser feitas até 6 de dezembro neste link. A partir da data da compra feita pelo site, o aluno terá um ano para fazer o curso.

NOVO DELIVERY DE COMIDA JAPONESA EM VITÓRIA

O restaurante Hanaya Japanese Dining agora conta com serviço de delivery e take away por meio dos aplicativos iFood, Shipp e Uber Eats. As entregas e retiradas poderão ser feitas todos os dias, a partir das 18h, e o cardápio contará com entradas e pratos principais. Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-3020.
Comida japonesa do restaurante Hanaya, em Vitória
O restaurante oriental Hanaya agora conta com delivery Crédito: Bruno Castro
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