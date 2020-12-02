Guia da farofa perfeita: receitas crocantes e dicas para não errar

Para mim, não há nada mais brasileiro (ou mais gostoso) do que uma boa farofa. Crocante ou molhadinha, cheia de ingredientes ou minimalista: não tem acompanhamento mais versátil no mundo todo.
Embora seja comum em outros países usar uma espécie de farofa de migalhas de pão em diversos pratos doces e salgados, há quem diga que a original mesmo é a feita de farinha de milho ou de mandioca.
A farofa é de origem africana, trazida pelos escravizados e amplamente sacramentada como receita brasileira pela classe trabalhadora, por ser um prato de baixo custo.
Acontece que o trem é tão maravilhoso que transita pelas mesas das mais variadas classes sociais. Também ganhou status de comida festiva - sendo usada nos recheios das aves ou com aquele toque polêmico de frutas secas nas festas de fim de ano.
Embora seja um acompanhamento perfeito, também é muito fácil errar nos sabores. Então, eis-me aqui para ajudá-los a fazer a farofada de fim de ano mais feliz. Separei algumas dicas de preparo abaixo e em seguida três receitas de farofa. Confira!
Uma boa farofa carece de boa gordura. Não adianta querer fazer na airfryer (risos). Além da manteiga e do azeite, também é super legal aproveitar as gorduras dos elementos que deseja incorporar ao prato (por exemplo: bacon, linguiça, embutidos em geral). Dê uma boa salteada antes, para que possa utilizar aquela gordura para imprimir ainda mais sabor à farinha.
A ordem dos ingredientes altera muito o resultado final. Primeiro é indicado caramelizar bem as proteínas e os vegetais para só no fim acrescentar, aos poucos, a farinha.
Coerência e equilíbrio na receita, meu povo! Fazer farofa não é montar cachorro-quente de self-service. Aqueles ingredientes tem que ter razão de existir.
Se a sua intenção é ter uma farofa crocante, não tampe a panela ou o recipiente onde ela vai ser servida. O calor cria uma umidade que acaba arruinando a receita.
Farinhas mais finas ornam muito bem para acompanhar ensopados e dar corpo àquele caldinho gostoso. Farinhas mais grossas, como a de flocos de milho, aguentam mais umidade, e uma farofa feita com elas pode conter mais elementos.
Cebola, alho, talos, frutas secas, castanhas, carnes e temperos em pó entram no início do refogado para caramelizar e liberar seus sabores na gordura. Ervas frescas, raspas, suco, ovos e azeitonas só no final. Vegetais podem ser caramelizados (para um resultado mais crocante) ou acrescentados por último, para um prato mais úmido.
A farofa original é feita com farinha de mandioca ou de milho. Mas se a sua cozinha for anarquista como a minha (risos), vale usar tudo que possa ficar crocante que você tiver pela frente: flocos de milho, aveia, quinoa, castanhas, farinha de pão...brilhe!
Agora, já para a cozinha!
FAROFA FESTIVA DE PISTACHE, SÁLVIA E LIMÃO SICILIANO
- INGREDIENTES:
- 100g de pistaches descascados e cortados grosseiramente
- 1 xícara (chá) de farinha de pão ou tipo panko
- Raspas de 1 limão siciliano
- Folhas de sálvia a gosto
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, derreta a manteiga e acrescente as folhas de sálvia, deixando que fritem até torrar.
- Acrescente os pistaches, deixando alguns inteiros para adicionar uma outra camada de textura ao prato.
- Aos poucos, junte a farinha de pão e mexa até torrar.
- Corrija o sal e acrescente, por último, as raspas de limão siciliano.
- Sirva como acompanhamento de peixes, frutos do mar, massas ou aves.
FAROFA DE BACON COM BANANA-DA-TERRA
- INGREDIENTES:
- 2 bananas-da-terra de vez cortadas em cubos pequenos
- 1 cebola grande cortadas em cubos
- 3 dentes de alho picados
- 60g de bacon cortado em cubinhos pequenos
- 1 xícara de farinha de milho
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- MODO DE PREPARO:
- Doure primeiro o bacon, deixando a gordura residual na frigideira. Reserve a carne.
- Refogue a cebola, o alho e a banana na gordura do bacon até dourarem bem. Se necessário, acrescente mais gordura ao refogado (manteiga).
- Junte a farinha aos poucos, tempere com sal e volte com o bacon para a panela.
FAROFA DE CHUTNEY DE CEBOLA COM DAMASCO E AMÊNDOA
- INGREDIENTES:
- 100g de amêndoas em lâminas
- 2 xícaras de farinha de mandioca
- 4 cebolas em cubos
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 60g de damascos em cubos ou triturados
- 1 colher (sopa) açúcar mascavo
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- Páprica doce a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Torre as amêndoas no azeite e reserve.
- Acrescente uma colher da manteiga, o açúcar mascavo e a páprica.
- Junte as cebolas e o damasco e deixe reduzir bem.
- Junte o restante da manteiga e da farinha e salteie até torrar.
- Corrija o tempero.
- Sirva com carnes de sabor mais forte, como cordeiro, porco e pato.
