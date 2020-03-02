Farofa de sardinha picante: aprenda receita prática e saborosa

- INGREDIENTES:
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 cebolas médias picadas
- Meia xícara (chá) de pimentão verde picado
- 2 colheres (sopa) de azeitona verde picada
- 2 colheres (sopa) de coentro ou salsinha picados
- 3 colheres (sopa) de água
- 1 lata de sardinha com molho de tomate picante (125g)
- Cerca de 1 xícara e meia (chá) de farinha de milho
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Numa panela, aqueça a margarina e doure a cebola. Acrescente o pimentão e refogue até começar a murchar. Junte a azeitona e o coentro e refogue rapidamente. Junte a água e a sardinha com seu molho. Quando levantar fervura, acrescente a farinha de milho aos poucos, mexendo sempre. Tempere com sal a gosto. Sirva em seguida.
DICA: Só acrescente a farinha no momento de servir. Coloque a farinha aos poucos, mexendo sempre, até atingir a textura de farofa desejada. Esta farofa é uma ótima opção de recheio para peixe assado.
Rendimento:
3 a 4 porções
Tempo:
25 minutos
Complexidade:
Fácil