Pronta em 10 minutos

Farofa de sardinha picante: aprenda receita prática e saborosa

Ótima como acompanhamento, esta farofa também é uma opção de recheio para peixe assado

Publicado em 02 de Março de 2020 às 13:20

Redação de A Gazeta

Crédito: Sax Comunicação/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 2 colheres (sopa) de margarina
  • 2 cebolas médias picadas
  • Meia xícara (chá) de pimentão verde picado
  • 2 colheres (sopa) de azeitona verde picada
  • 2 colheres (sopa) de coentro ou salsinha picados
  • 3 colheres (sopa) de água
  • 1 lata de sardinha com molho de tomate picante (125g)
  • Cerca de 1 xícara e meia (chá) de farinha de milho
  • Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Numa panela, aqueça a margarina e doure a cebola. Acrescente o pimentão e refogue até começar a murchar. Junte a azeitona e o coentro e refogue rapidamente. Junte a água e a sardinha com seu molho. Quando levantar fervura, acrescente a farinha de milho aos poucos, mexendo sempre. Tempere com sal a gosto. Sirva em seguida.
DICA: Só acrescente a farinha no momento de servir. Coloque a farinha aos poucos, mexendo sempre, até atingir a textura de farofa desejada. Esta farofa é uma ótima opção de recheio para peixe assado.  

Rendimento:

3 a 4 porções

Tempo:

25 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Gomes da Costa.

