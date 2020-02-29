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Paleta de cordeiro assada: veja receita da chef Kamila Zamprogno

Prepare uma marinada com legumes e vinho e deixe a carne descansar por 12 horas antes de levar ao forno

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 09:01
Paleta de cordeiro ao vinho com legumes é servida sazonalmente no Cafe Haus Crédito: Rodrigo Borçato
  • INGREDIENTES:
  • 1 paleta de cordeiro
  • 3 cenouras
  • 3 cebolas
  • 8 dentes de alho
  • 4 ramos de tomilho
  • 1 alho-poró
  • 2 talos de salsão
  • Meia garrafa de vinho branco seco
  • Sal grosso a gosto
  • Mix de pimentas moídas na hora, a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque a paleta em um tabuleiro com todos os ingredientes e deixe na geladeira marinando por 12 horas. Aqueça o forno a 250º C. Envolva o tabuleiro com papel alumínio de forma que fique bem vedado. Coloque para assar por 2 horas. Após esse tempo, abra o alumínio e veja se a carne está macia e descolando do osso. Caso não esteja, deixe mais um pouco. Para dourar, tire o alumínio e deixe assar por mais uns 30 minutos.?
Crédito: Rodrigo Borçato
Crédito: Rodrigo Borçato
Crédito: Rodrigo Borçato
Crédito: Rodrigo Borçato
Receita da chef Kamila Zamprogno, do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa.

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