Paleta de cordeiro assada: veja receita da chef Kamila Zamprogno

- INGREDIENTES:
- 1 paleta de cordeiro
- 3 cenouras
- 3 cebolas
- 8 dentes de alho
- 4 ramos de tomilho
- 1 alho-poró
- 2 talos de salsão
- Meia garrafa de vinho branco seco
- Sal grosso a gosto
- Mix de pimentas moídas na hora, a gosto
MODO DE PREPARO:
Coloque a paleta em um tabuleiro com todos os ingredientes e deixe na geladeira marinando por 12 horas. Aqueça o forno a 250º C. Envolva o tabuleiro com papel alumínio de forma que fique bem vedado. Coloque para assar por 2 horas. Após esse tempo, abra o alumínio e veja se a carne está macia e descolando do osso. Caso não esteja, deixe mais um pouco. Para dourar, tire o alumínio e deixe assar por mais uns 30 minutos.?
Receita da chef Kamila Zamprogno, do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa.