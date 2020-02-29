Paleta de cordeiro assada: veja receita da chef Kamila Zamprogno

Coloque a paleta em um tabuleiro com todos os ingredientes e deixe na geladeira marinando por 12 horas. Aqueça o forno a 250º C. Envolva o tabuleiro com papel alumínio de forma que fique bem vedado. Coloque para assar por 2 horas. Após esse tempo, abra o alumínio e veja se a carne está macia e descolando do osso. Caso não esteja, deixe mais um pouco. Para dourar, tire o alumínio e deixe assar por mais uns 30 minutos.?